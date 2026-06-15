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Тактаров назвал главную ошибку Топурии в бою против Гейджи

Дарик Агаларов
корреспондент

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу американца Джастина Гейджи над Илией Топурией техническим нокаутом в главном бою турнира UFC Freedom 250 в Белом доме.

Поединок был остановлен после четвертого раунда. Секунданты Топурии не позволили испанцу продолжить бой.

«Когда узнал результат, удивился. Но после просмотра все понял. Если бы не было остановок на раунды, то Топурия бой завершил бы в свою пользу. Очевидно, что физически Илия слабее Джастина — другая весовая категория. Касательно скорости и чуйки Топурии, то это очень ранимая вещь. Он развелся с женой, переехал в Америку, поменялась жизнь, и где-то что-то нарушилось. Илия вымотал себя за первые два раунда, а Джастин готовился к длительному поединку, в котором реально мог победить. То, как Гейджи восстановился к третьему раунду, говорит о многом. Видно, что он рос на боях Мухаммеда Али. Гейджи очень хорошо подготовился и ментально был силен. Ошибка Топурии? Если бы Илия не перевел Джастина в партер, то финишировал бы американца. Тут интересно, почему в партере Гейджи дышал, а Топурия нет», — сказал Тактаров «СЭ».

37-летний американец впервые в карьере завоевал чемпионский титул. На его счету 28 побед и 5 поражений.

29-летний Топурия проиграл впервые в карьере. До боя с Гейджи он одержал 17 побед в 17 поединках.

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Джастин Гейджи
Илия Топурия
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