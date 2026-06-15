UFC Fight Night 279: дата и время турнира, полный кард, где смотреть онлайн

Турнир UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США) состоится в ночь на воскресенье, 21 июня. Начало — в полночь по московскому времени.

Полный кард турнира UFC Fight Night

Манель Кейпе (22-7) — Киоджи Хоригучи (33-5-0-2)

Ион Кутелаба (20-11-1-1) — Навахо Стирлинг (9-0)

Андре Фили (25-13) — Винисиус Оливейра (23-4)

Хайдер Амил (11-2) — Кристиан Родригес (12-4)

Андре Лима (11-0) — Кевин Борхас (10-5)

Мелсик Багдасарян (8-3) — Муртазали Магомедов (10-0)

Биа Мескита (6-0) — Мелисса Муллинс (7-2)

Аллан Насименто (22-6) — Митч Рапосо (10-3)

Гастон Боландс (8-5) — Майкл Асуэлл младший (11-4)

Кэрол Роса (19-7) — Луана Сантос (10-2)

Леон Шахбазян (12-4) — Леван Чокели (12-3-0-1)

Шейн Коллинз (8-1) — Отари Танзилови (12-1)

В полном объеме турнир покажут UFC Fight Pass, сайт «Матч! Боец» и канал matchtv.ru. С 5.00 мск трансляцию также будет вести канал «Матч ТВ», а вместе с ним — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Следить за результатами боев UFC Fight Night можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».