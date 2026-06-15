Тактаров против проведения бойцовского турнира в Кремле: «Не сторонник копировать что-то»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о турнире UFC в Белом доме и ответил на вопрос о возможном проведение бойцовского вечера в Кремле.

«Выглядело довольно ярко. Стоит ли такой же ивент сделать в Кремле? Нет, это будет уже повторением. Я не сторонник копировать что-то. Считаю, что у нас и так все хорошо проходит», — сказал Тактаров «СЭ».

Турнир UFC Freedom 250 прошел в Вашингтоне в Белом доме в ночь на 15 июня.