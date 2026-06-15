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Тактаров против проведения бойцовского турнира в Кремле: «Не сторонник копировать что-то»

Дарик Агаларов
корреспондент

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о турнире UFC в Белом доме и ответил на вопрос о возможном проведение бойцовского вечера в Кремле.

«Выглядело довольно ярко. Стоит ли такой же ивент сделать в Кремле? Нет, это будет уже повторением. Я не сторонник копировать что-то. Считаю, что у нас и так все хорошо проходит», — сказал Тактаров «СЭ».

Джастин Гэтжи и&nbsp;Илия Топурия во&nbsp;время поединка на&nbsp;турнире UFC в&nbsp;Белом доме.Почему UFC в Белом доме — это самое американское, что может быть в спорте

Турнир UFC Freedom 250 прошел в Вашингтоне в Белом доме в ночь на 15 июня.

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Олег Тактаров
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