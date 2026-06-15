Джастин Гейджи после победы над Топурией: «Я счастлив, что сегодня стал чемпионом»

Американец Джастин Гейджи победил испанца грузинского происхождения Илию Топурию техническим нокаутом в главном бою турнира UFC Freedom 250 в Белом доме.

Поединок был остановлен после четвертого раунда. Секунданты Топурии не позволили испанцу продолжить бой.

«Топурия — просто невероятный. Я понял уже в первом раунде, что мне будет тяжело. Но к третьей пятиминутке я почувствовал, что могу выиграть. А в четвертом и пятом раундах должен был доминировать. И я счастлив, что сегодня стал чемпионом», — сказал Гейджи после боя.

37-летний американец впервые в карьере завоевал чемпионский титул. На его счету 28 побед и 5 поражений.

29-летний Топурия проиграл впервые в карьере. До боя с Гейджи он одержал 17 побед в 17 поединках.

ММА UFC: Топурия — Гейджи

Подписывайся на канал «СЭ» в Max