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Джастин Гейджи после победы над Топурией: «Я счастлив, что сегодня стал чемпионом»

Сергей Филин

Американец Джастин Гейджи победил испанца грузинского происхождения Илию Топурию техническим нокаутом в главном бою турнира UFC Freedom 250 в Белом доме.

Поединок был остановлен после четвертого раунда. Секунданты Топурии не позволили испанцу продолжить бой.

«Топурия — просто невероятный. Я понял уже в первом раунде, что мне будет тяжело. Но к третьей пятиминутке я почувствовал, что могу выиграть. А в четвертом и пятом раундах должен был доминировать. И я счастлив, что сегодня стал чемпионом», — сказал Гейджи после боя.

37-летний американец впервые в карьере завоевал чемпионский титул. На его счету 28 побед и 5 поражений.

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29-летний Топурия проиграл впервые в карьере. До боя с Гейджи он одержал 17 побед в 17 поединках.

ММА UFC: Топурия — Гейджи

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Джастин Гейджи
Илия Топурия
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