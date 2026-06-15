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Топурия избежал перелома глазницы в бою с Гейджи на турнире UFC в Белом доме

Руслан Минаев

Экс-чемпион UFC в легком весе Илия Топурия избежал перелома глазницы в бою с Джастином Гейджи на турнире UFC в Белом доме.

Поединок за титул в легкой весовой категории прошел утром 15 июня в Вашингтоне. Бой завершился после четырех раундов — угол Топурии отказался продолжать поединок ввиду большого количества гематом на лице спортсмена.

«Хорошие новости из Вашингтона: Илия Топурия чувствует себя хорошо. Он отдыхает. Перелома глазницы нет, к счастью», — написал журналист Marca Ирати Прат на своей странице в социальной сети Х.

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29-летний Топурия проиграл впервые в карьере. До боя с Гейджи он одержал 17 побед в 17 поединках.

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Джастин Гейджи
Илия Топурия
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