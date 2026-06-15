Тактаров — о поражении Перейры Гану: «Алекс ждал, когда его уже нокаутируют. Он будто не хотел драться»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу француза Сирил Гана над бразильцем Алексом Перейрой в поединке на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме в Вашингтоне (США).



Бой в тяжелом весе завершился во втором раунде. Судья остановил поединок, когда 36-летний Ган наносил удары по стоявшему на ногах 38-летнему Перейре.



«Это был бой джебов. Перейра вообще не работал первым номером. Он ждал, когда его уже нокаутируют. Для Гана Перейра был очень удобен. Бразильцы обычно неуклюжие, но Алекс является исключением. Но все же в этом бою была доминация французского кикбоксинга. Желанием Сирил Ган, конечно, победил в этом бою. Не знаю, как и к чему готовился Перейра. Непонятно, что с ним произошло. До боя мне казалось, что будет более конкурентный поединок, но этого не случилось. Перейра не хотел драться, его будто уговорили», — сказал Тактаров «СЭ».



Ган стал временным чемпионом UFC в тяжелом весе. Ему могут назначить бой с чемпионом Томом Аспиналлом.

У француза в профессиональных ММА 14 побед и 2 поражения, еще 1 бой был признан несостоявшимся. У Перейры четвертое поражение при 13 победах.

ММА UFC: Перейра — Ган

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