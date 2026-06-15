Макгрегор — о поражении Топурии от Гейджи на турнире UFC в Белом доме: «Он сам сдался, грустно это видеть»

Бывший чемпион UFC в полулегкой и легкой весовых категориях ирландец Конор Макгрегор высказался о поражении испанца грузинского происхождения Илии Топурии от американца Джастина Гейджи в титульном бою на турнире в Белом доме.

29-летний Топурия проиграл впервые в карьере. Он не смог продолжить поединок после четвертого раунда.

«Он сам сдался. Грустно это видеть. Но он все же заработал себе уважение, пусть и с осадком. После этого избиения он станет только сильнее», — написал Макгрегор в соцсетях.

До поединка с 37-летним Гейджи Топурия одержал 17 побед в 17 боях.

ММА UFC: Топурия — Гейджи

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