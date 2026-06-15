Манель Капе — Киоджи Хоригучи, UFC: когда бой, где пройдет, дата и время начала

Манель Капе (Португалия) и Киоджи Хоригучи (Япония) встретятся в главном поединке турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США) в воскресенье, 21 июня. Ориентировочное время начала — 5.30 по московскому времени.

Следить за результатами боев UFC Fight Night можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире поединок покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира (рекомендуем подключаться к трансляции заранее).

Капе одержал 22 победы и потерпел 7 поражений в профессиональных ММА. В рекорде Хоригучи — 36 побед, 5 поражений и 1 несостоявшийся поединок. Бойцы выступают в наилегчайшем весе.

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