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Перейра задумался о смене дивизиона после поражения от Гана на турнире UFC в Белом доме

Сергей Филин

Бразильский боец Алекс Перейра задумался о смене дивизиона после поражения от француза Сирила Гана на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме.

Судья остановил бой 38-летнего Перейры и 36-летнего Гана во втором раунде. Француз стал временным чемпионом UFC в тяжелом весе. Следующий поединок он может провести с обладателем титула британцем Томом Аспиналлом.

«Останусь ли я в тяжелом весе? Пока не знаю, нужно обсудить с командой и подумать», — сказал Перейра сразу после боя.

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Поражение от Гана стало четвертым в карьере бразильца при 13 победах. Бой с французом был для Перейры дебютным в тяжелом весе. Ранее он выступал в средней и полутяжелой весовых категориях и в обоих дивизионах завоевывал чемпионские пояса.

ММА UFC: Перейра — Ган

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Алекс Перейра
Сирил Ган
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