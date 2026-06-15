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Муртазали Магомедов — Мелсик Багдасарян: когда бой, где пройдет, дата и время начала

Муртазали Магомедов и Мелсик Багдасарян встретятся на турнире UFC
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Мелсик Багдасарян из Армении и Муртазали Магомедов из Киргизстана встретятся на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США) в ночь на воскресенье, 21 июня. Ориентировочное время начала боя — 3.00 по московскому времени.

Следить за результатами боев UFC Fight Night можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире поединок покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, сайт «Матч! Боец» и канал matchtv.ru (рекомендуем подключаться к трансляции заранее).

Мелик Багдасарян одержал 11 побед и потерпел 3 поражения в профессиональных смешанных единоборствах. Муртазали Магомедов провел 10 поединков на профессиональном уровне, одержав победу в каждом из них. Бойцы выступают в полулегком весе.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков доступны в разделе нашего сайта

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Мельсик Багдасарян
Муртазали Магомедов
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