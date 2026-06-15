Ган стал временным чемпионом UFC в тяжелом весе после победы над Перейрой

Французский боец Сирил Ган победил бразильца Алекса Перейру в поединке на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме в Вашингтоне (США).

Бой в тяжелом весе завершился во втором раунде. Судья остановил поединок, когда 36-летний Ган наносил удары по стоявшему на ногах 38-летнему Перейре.

Ган стал временным чемпионом UFC в тяжелом весе. Ему могут назначить бой с чемпионом Томом Аспиналлом.

У француза в профессиональных ММА 14 побед и 2 поражения, еще 1 бой был признан несостоявшимся. У Перейры четвертое поражение при 13 победах.

ММА UFC: Перейра — Ган

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