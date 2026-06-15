Топурия обратился к Гейджи: «Поздравляю, Джастин, но у нас будет реванш»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Илия Топурия впервые прокомментировал поражение от Джастина Гейджи на турнире UFC в Белом доме.

Поединок за титул в легкой весовой категории прошел утром 15 июня в Вашингтоне. Бой завершился после четырех раундов — угол Топурии отказался продолжать поединок ввиду большого количества гематом на лице спортсмена.

«Джастин, поздравляю. Ты говорил, что оставишь след на моем лице. И ты это сделал. Ты забрал зрение моего правого глаза уже в первом раунде, а к концу второго — и левого тоже. Никаких оправданий. У меня был один из лучших лагерей в жизни. Я вышел острым, готовым и заряженным. Это была твоя ночь. Такова природа этой игры. Слава и боль идут рядом. Я восстановлюсь, отдохну и вернусь сильнее, умнее, а также гораздо опаснее. Поверь, эта история между нами еще далеко не закончена. У нас будет реванш», — написал испанец грузинского происхождения в соцсети.

29-летний Топурия проиграл впервые в карьере. До боя с Гейджи он одержал 17 побед в 17 поединках.