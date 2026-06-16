Царукян рассказал, когда подарит Гейджи обещанный внедорожник RAM

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян рассказал, когда доставит американцу Джастину Гейджи внедорожник RAM.

Представляющий Армению и Россию 29-летний боец пообещал подарить Гейджи автомобиль в случае победы американца над испанцем Илией Топурией в титульном поединке на турнире UFC в Белом доме.

Бой прошел 15 июня и был остановлен после четвертого раунда. Топурия не смог продолжить поединок, а 37-летний Гейджи впервые в карьере завоевал чемпионский титул UFC в легком весе.

«Я только что уточнил, какого цвета машину он хочет. Я выступаю 18 июля в Сент-Луисе и после этого привезу ему внедорожник», — рассказал Царукян в интервью Ариэлю Хельвани.

За профессиональную карьеру Гейджи одержал 28 побед при 5 поражениях. 29-летний Топурия впервые проиграл. До боя с американцем он одержал 17 побед.

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