Дана Уайт: «Мне жаль, что Аспиналл потратил столько времени и денег. UFC оплатит ему это»

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что организация оплатит британцу Тому Аспиналлу все затраты на подготовку к бою с Джоном Джонсом.

Ранее чемпион UFC в тяжелом весе объявил о завершении карьеры.

«Мне жаль, что Том Аспиналл потерял столько времени и денег. Мы оплатим ему это... Он был готов драться с Джоном в любом месте и в любое время. Теперь он будет отличным чемпионом тяжелого дивизиона. Я рад работать с ним», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Аспиналл провел за карьеру 18 боев, одержал 15 побед и потерпел 3 поражения. Свой последний поединок он провел 27 июля 2024 года, победив Кертис Блэйдса нокаутом.