Махачев — о поражении Топурии от Гейджи: «Кто возвышает себя, тот будет унижен!»

Российский боец Ислам Махачев отреагировал на поражение испано-грузина Илии Топурии от американца Джастина Гейджи в главном поединке турнира UFC Freedom 250 в Белом доме.

Бой завершился техническим нокаутом после четвертого раунда.

«Кто возвышает себя, тот будет унижен! В этой игре есть разные уровни! Поздравляю, Джастин, ты заслуживаешь этот пояс больше всех!» — написал Махачев в соцсетях.

37-летний Гейджи стал чемпионом UFC в легком весе. На его счету теперь 28 побед и 5 поражений на профессиональном уровне.

29-летний Топурия потерпел первое поражение в карьере при 17 победах.

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