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Кто победит в бою UFC 311 Умара Нурмагомедова и Мераба Двалишвили?

Болельщики выбрали победителя боя Умар Нурмагомедов — Двалишвили на UFC 311
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Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов: бой за титул на UFC 311 в ночь на 19 января 2025
Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов: бой за титул на UFC 311.
Фото Global Look Press

Чемпион UFC в легчайшем весе, грузино-американский боец Мераб Двалишвили и претендент, россиянин Умар Нурмагомедов проведут бой в соглавном событии турнира UFC 311 в Инглвуде (Лос-Анджелес, Калифорния, США) в ночь на воскресенье, 19 января. Этот поединок предварит еще один чемпионский бой — между обладателем пояса в легком весе, россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Ренато Мойкано.

Начало боя Двалишвили (34 года, рекорд 18-4) и Нурмагомедова (28 лет, рекорд 18-0) ожидается утром 19 января. Ориентировочно время выхода соперников в октагон — около 7.30 по московскому времени. Бойцы сойдутся в поединке из пяти раундов по пять минут каждый. Если победитель не определится досрочно (нокаутом или техническим нокаутом, сабмишном, отказом или дисквалификацией одного из оппонентов), его назовут судьи (единогласным или раздельным решением).

Как завершится поединок бойца по прозвищу Машина и Молодого Орла (троюродного брата непобежденного чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова)? Вы можете выбрать один из вариантов в нашем опросе.

На данный момент популярным вариантом ответа является победа Умара — решением (его выбрали около 41 процента респондентов) и досрочно (около 38). Такие же исходы прогнозирует большинство эксперты. Менее вероятным считается результат с победой Мераба — решением (его выбрали около 12 процентов респондентов) или досрочно (около 7). Самый непопулярный вариант — бой признают несостоявшимся.

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Махачев против нового соперника, Умар Нурмагомедов идет за титулом! Онлайн-трансляция UFC 311

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий и боев турнира UFC 311.

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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Материалы сюжета: Ислам Махачев vs Ренато Мойкано и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Кто победит в бою UFC 311 Ислама Махачева и Ренато Мойкано?
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Кто победит в бою UFC 311 Ислама Махачева и Ренато Мойкано?

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