Хабиб: «Мы уже на арене. Спасибо всем за поддержку»

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, тренирующий Умара Нурмагомедова, рассказал о подготовке к турниру UFC 311.

«Приветствую всех, мы уже на арене. Через полчаса уже выходим разминаться. Хорошо, что в UFC выделили отдельную комнату, будем тут отдыхать, смотреть бои и ждать, пока братья приедут на арену, вместе с ними уже выйдем в октагон. Спасибо всем за поддержку, это очень сильно чувствуется! Желаю всем удачи», — сказал Хабиб на видео, опубликованном UFC Eurasia.

Титульный бой Нурмагомедова (18-0) и Двалишвили (18-4) станет соглавным на турнире UFC 311 в Инглвуде (США), который пройдет в ночь с 18 на 19 января.

В главном поединке вечера за титул чемпиона в легком весе встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1). Мойкано заменил снявшего из-за травмы бойца российско-армянского происхождения Армана Царукяна (22-3).