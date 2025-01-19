Уланбеков единогласным решением судей победил Карпентера на UFC 311

Российский боец UFC Тагир Уланбеков в раннем предварительном карде UFC 311 победил американца Клейтона Карпентера.

Поединок в наилегчайшем весе завершился победой Уланбекова единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

33-летний Уланбеков одержал 16 побед и потерпел два поражения в профессиональных ММА. У 28-летнего американца девять боев и первое поражение.

В главном поединке UFC 311 за титул чемпиона в легком весе встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1). Титульный бой Умара Нурмагомедова (18-0) и Мераба Двалишвили (18-4) станет соглавным

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.