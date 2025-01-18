Волкановски — о смене соперника Махачева: «Почему вы не позвонили мне?»

Экс-чемпион UFC в полулегком весе австралиец Александр Волкановски прокомментировал смену соперника россиянина Ислама Махачева в титульном поединке в легком весе на турнире UFC 311.

Соперником Махачева должен был стать Арман Царукян, но армяно-российский боец за день до поединка снялся из-за травмы. Его заменил бразилец Ренато Мойкано. Глава UFC Дана Уайт выложил видео с объявлением об этом в соцсетях.

«Почему вы не позвонили мне?» — прокомментировал пост Волкановски.

Бой Махачева (26-1) и Мойкано (20-5-1) возглавит турнир UFC 311 в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января.

В соглавном поединке вечера сойдутся россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) и грузин Мераб Двалишвили (18-4). Они будут биться за титул в легчайшей весовой категории.

Бой Махачев vs Царукян сорвался! У Ислама — новый соперник. Онлайн-трансляция UFC 311