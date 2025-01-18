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Сегодня, 11:12

Бадаев считает замену соперника на UFC 311 несущественной для Махачева

Владислав Маслов
Корреспондент
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев прокомментировал отмену боя между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном перед UFC 311.

«Я думаю, Исламу все равно, он уже побеждал Армана. В его послужном списке фамилия Царукян уже есть в числе поверженных. Ренато Мойкано, или Матеуш Гамрот, или Джастин Гейджи — неважно. Сейчас Махачев находится на пороге исторического события, когда он может стать рекордсменом по числу защит титула в легком весе. У Хабиба Нурмагомедова три защиты, у Бенсона Хендерсона...

У Ислама есть уникальная возможность провести четвертую защиту титула. Для него практически ничего не меняется. Он должен выйти и сделать свою работу, и войти в историю UFC как самый доминировавший чемпион, если мы говорим о количестве защит титула», — сказал Бадаев MMA.Metaratings.ru

17 января Царукян не явился на взвешивание из-за проблем со спиной. На замену армянину в бою за титул UFC в легком весе выйдет Ренато Мойкано.

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
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