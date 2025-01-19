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Сегодня, 00:40

Трансляция боя UFC 311 Ислама Махачева против Ренато Мойкано начнется ориентировочно в 8.00 мск

Ислам Махачев проведет поединок с Ренато Мойкано на UFC 311
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Ислам Махачев и Ренато Мойкано.
Фото Global Look Press

Российский чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев будет защищать титул в поединке с бразильцем Ренато Мойкано на турнире UFC 311.

Во сколько смотреть бой Ислам Махачев vs Ренато Мойкано

UFC 311 пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 января. Вечер ММА примет спортивный комплекс «Intuit Dome» в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Начало поединка Махачева и Мойкано — ориентировочно в 8.00 по московскому времени.

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33-летний Ислам имеет профессиональный рекорд — 26 побед и 1 поражение, это его четвертая защита пояса чемпиона.

На счету 35-летнего Ренато — 20 побед, 5 поражений и 1 ничья на профессиональном уровне, бразилец позавчера заменил в главном событии турнира снявшегося из-за травмы Армана Царукяна.

Где и как смотреть бой Ислам Махачев vs Ренато Мойкано

Трансляцию боя Махачев — Мойкано и других поединков турнира в полном объеме проведут телеканал «Матч! Боец» и онлайн-сервис UFC Fight Pass. Начало прямого эфира — 2.00 мск.

Трансляция главного карда на бесплатной основе пройдет на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также в ретрансляции телеэфира на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko. Начало прямого эфира — 6.00 мск.

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«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 311. Изучать ключевые события и результат боя Махачев — Мойкано вместе с другими поединками турнира можно в матч-центре нашего сайта и ленте новостей UFC.

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