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UFC 295 Прохазка — Перейра и Павлович — Аспиналл: время начала трансляции и где смотреть бои онлайн

Турнир UFC 295 начнется в 02.00 12 ноября в Нью-Йорке
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец ММА Сергей Павлович.
Сергей Павлович.
Фото YouTube-канал UFC Eurasia

Турнир по смешанным единоборствам UFC 295 пройдет в ночь на 12 ноября в городе Нью-Йорк (США). Главным событием мероприятия станет титульный поединок в полутяжелом весе между чехом Иржи Прохазкой и бразильцем Алексом Перейрой. Турнир начнется в 02.00 по московскому времени.

В соглавном событии вечера ММА российский тяжеловес Сергей Павлович подерется с британцем Томом Аспиналлом за временный пояс дивизиона. Они выйдут в октагон примерно в 07.30 мск.

Телеканал «Матч ТВ» бесплатно покажет поединки основного карда UFC 295. Видеотрансляция начнется в 06.00. По подписке в UFC Fight Pass также можно будет посмотреть бои турнира в США.

Ознакомиться с основной информацией о турнире UFC 295 (полный кард, прогнозы, профайлы бойцов) можно по ссылке на сайте «СЭ».

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Сергей Павлович&nbsp;&mdash; Том Аспиналл. Бой Павловича с британцем за титул и чемпионский поединок Прохазка — Перейра: вся информация о турнире UFC 295
Алекс Перейра
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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