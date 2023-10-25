Аспиналл считает Павловича самым опасным бойцом в UFC

Англичанин Том Аспиналл в преддверии боя с Сергеем Павловичем поделился мнением о своем сопернике.

«Как я уже говорил, он самый опасный боец в UFC. У меня не так много времени на подготовку, но я готов доказать, что я лучший. Это та история, к которой я всегда стремился», — приводит ТАСС слова Аспиналла.

Бой между Павловичем и Аспиналлом пройдет 11 ноября на UFC 295 в Нью-Йорке и станет соглавным событием турнира.

В своем последнем поединке Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде, Аспиналл победил Марчина Тыбуру (24-8) техническим нокаутом.