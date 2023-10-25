Аспиналл считает Павловича самым опасным бойцом в UFC
Англичанин Том Аспиналл в преддверии боя с Сергеем Павловичем поделился мнением о своем сопернике.
«Как я уже говорил, он самый опасный боец в UFC. У меня не так много времени на подготовку, но я готов доказать, что я лучший. Это та история, к которой я всегда стремился», — приводит ТАСС слова Аспиналла.
Бой между Павловичем и Аспиналлом пройдет 11 ноября на UFC 295 в Нью-Йорке и станет соглавным событием турнира.
В своем последнем поединке Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде, Аспиналл победил Марчина Тыбуру (24-8) техническим нокаутом.
Источник: https://tass.ru/sport/19111573
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