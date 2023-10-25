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25 октября, 22:06

Минаков уверен, что Павлович победит Аспиналла на UFC 295

Алина Савинова
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Российский боец Виталий Минаков поделился мыслями в преддверии поединка Сергея Павловича с Томом Аспиналлом за временный титул чемпиона UFC в тяжелой весовой категории.

«То, что Сергей получил шанс побиться за титул, пусть и временный, — большая удача, ведь он был в очереди из претендентов. У Сергея есть все шансы завоевать этот пояс: он голодный до побед, выносливый, обученный, бьющий. Я уверен, что он выиграет. Главное — подойти в хорошем психологическом состоянии: не мандражировать, избежать психологических триггеров и излишней ответственности. Если он станет обладателем временного титула, то мы увидим совсем другого Сергея: произойдет психологический взлет», — цитирует Минакова RT.

Бой между Павловичем и Аспиналлом пройдет 11 ноября на UFC 295 в Нью-Йорке и станет соглавным событием турнира.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1221856-minakov-pavlovich-shansy
Виталий Минаков
Сергей Павлович
Том Аспиналл
ММА
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