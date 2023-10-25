Дудакова получила цветы от исполнителя Шамана после выхода на бой под песню «Я русский»

Российский боец UFC Виктория Дудакова сообщила, что получила цветы от исполнителя Ярослава Дронова (Shaman).

«Спасибо большое за Вашу песню и внимание, Шаман. И за цветы тоже, конечно», — написала Дудакова в своих соцсетях.

Виктория Дудакова. Фото Соцсети

24-летняя спортсменка вышла на бой UFC с американкой Джин Ю Фрей под песню певца «Я русский». Дудакова на UFC 294 победила 38-летнюю Фрей единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).