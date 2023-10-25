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25 октября, 20:56

Дудакова получила цветы от исполнителя Шамана после выхода на бой под песню «Я русский»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боец UFC Виктория Дудакова сообщила, что получила цветы от исполнителя Ярослава Дронова (Shaman).

«Спасибо большое за Вашу песню и внимание, Шаман. И за цветы тоже, конечно», — написала Дудакова в своих соцсетях.

Виктория Дудакова.
Фото Соцсети

24-летняя спортсменка вышла на бой UFC с американкой Джин Ю Фрей под песню певца «Я русский». Дудакова на UFC 294 победила 38-летнюю Фрей единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Виктория Дудакова
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