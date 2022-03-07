«Когда кувалда столкнется с железобетоном, она сломается». Вагабов про бой с Кудряшовым и «Дациков-Шмациков»
Чемпион ACM Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов завершил 2021 год поединком по правилам бокса в лиге «Правда». 25 декабря он единогласным решением судей выиграл у Дамила Шарафутдинова — довольно перспективного 21-летнего боксера и спарринг-партнера Вячеслава Дацика.
С конца прошлого года Вагабов пытался заполучить бой против самого Дацика и спросить у того за «грязные поступки» в колонии, но Рыжий Тарзан ответил отказом — из-за раскрутки боя через тюремное прошлое (Дацик вышел на свободу в ноябре 2020-го по УДО).
Вагабу, обладателю мощнейшего рекорда в ММА — 29-1-1, сложно подобрать соперника. Как правило, бойцы сами отказываются с ним драться. Не отказался кикбоксер из Санкт-Петербурга Данил Шаталов. Бою по правилам бокса состоялся 4 марта в Москве на новом турнире «Правды». Вагабов победил техническим нокаутом в третьем раунде.
Сразу после поединка в ринг зашел Дмитрий Кудряшов по прозвищу Кувалда (24-5 в профессиональном боксе, 23 победы КО), и они с Вагабом провели дуэль взглядов. Они сразятся в рамках Гран-при «Правды». Вторая пара бойцов — Вячеслав Дацик против бывшего чемпиона Glory в тяжелом весе Саула Кавалари.
После фейс-ту-фейс Вагабов пообщался с представителями СМИ. Вот что из этого вышло.
— Оцените свое выступление и свою победу.
— Как я и говорил наперед, план на 99 процентов выполнен. 100 процентов не буду говорить. Парень не успевал за моими ногами. Да, крепкий такой, но если бы я дал ему рубку в стойке... Даже был такой момент, когда он ногу поднимал, а это привычка из тайского бокса. Здесь я задергивал ногами, и он почувствовал дискомфорт. Не пошло у него. Я смотрел его бои, и если драться с руками и ногами, то он очень крепкий и достойный соперник. А здесь он не успел.
— Со стороны выглядело, что бой не очень конкурентный. Делали что хотели и ждали момент, когда закончится бой?
— Я не форсировал, и как обычно делал что хочу. Я в форме. Он просто посмотрел мой предыдущий бой [против Дамила Шарафутдинова], где я болел, скинул 7 кг, температурил, и он с этого боя сделал вывод и вышел на поединок. Вот это его грубейшая ошибка была. Но я рад, что тот бой есть на YouTube. Смотрите тот бой [с Шарафутдиновым], уважаемые мои будущие соперники, и готовьтесь по нему на меня.
— С Дмитрием Кудряшовым была решенная история, что вы подеретесь?
— Я пока не увидел его за рингом — я не верил [в возможность боя]. Я его уважаю как спортсмена, и я слышал, что, возможно, моим соперником будет Кудряшов или [Сауло] Калавари. Увидел [Кудряшова] - приятно удивился. От души. Будет мощная заруба. Он упертый парень, который вторым номером не работает. Только сайдстеп у него есть, любит рубку. У нас хороший бой будет, и я буду готовиться именно к бою по боксу. А сейчас я готовил борьбу, но вышел побоксировать.
— Чем нравится Кудряшов как боксер?
— Сейчас я, возможно, изменился, но сам бокс, мой любительский бокс похож немного на его стиль — передняя висячая и хлесткая ручка, задняя добивающая рука. Его стиль мне импонирует, и он духовитый парень. Сколько он пропускал, но вставал и дрался. Человек сделал историю не только в России, но и во всем мире.
— Что станет вашим ответом на кувалду Кудряшова?
— Кувалдой, как мы знаем, бьют только покрышки, а когда кувалда столкнется с железобетоном, она сломается по-любому. Я думаю, это такой очевидный ответ.
— Вы после боя вспомнили комментарии Дмитрия Кудряшова перед боем Магомеда Исмаилова против Оланреваджу Дуродолы — что Дуродола пробьет дырки в голове Магомеда. Вам действительно хочется за это отомстить? (В итоге Исмаилов победил Дуродолу в боксерском бою единогласным решением судей).
— Ну вы же сами видели, что он улыбнулся в ответ. Но я это сказал искренне, потому что Магомед Исмаилов — мой брат, друг, мы с ним боевые товарищи. Я всем сердцем переживаю за него, когда он дерется. И тем более, когда про него говорят что-то нелицеприятное, то мне хочется... Его [Исмаилова] не было здесь, и мне пришлось ответить. Когда за вашего друга где-то говорят, а вы молчите, я думаю, что тогда это не ваш друг.
— Бой с Кудряшовым — это все-таки личный интерес или больше спортивный?
— Нет ничего личного. Это спортивный интерес. Мы же все понимаем, кто такой Дима Кудряшов в боксе, а я в боксе все-таки провел три поединка, не считая любительской карьеры, которая никому не интересна. Для меня он личность, а бой с ним — спортивный интерес. Я ду
— Вы не разочарованы тем, что вашим соперником стал Кудряшов, а не Дацик, бой с которым вы хотели?
— Да я вообще о нем говорить не хочу — о втором персонаже. Пусть отдыхает. Много внимания мы ему уделяем. Пусть занимается своими делишками.
— Вы же сами говорили, что хотите с ним подраться, и теперь можете с ним встретиться в финале Гран-при.
— С кем он дерется? С бразильцем же?
— С Кавалари, который Дениса Недашковского победил.
— Я не смотрел. У меня сейчас в соперниках будет реально хороший боксер, к которому надо готовиться. Мне сейчас эти Дацики-Шмацики неинтересны.
— Если бы вам предложили подраться с Дациком или Кудряшовым, то вы бы выбрали Кудряшова?
— Конечно же, выбрал бы Кудряшова. Вчера мне дали список спортсменов, и я выбрал Кудряшова. У него большое имя. Если бы это был бой по правилам ММА, то я выбрал бы Мишу Мохнаткина, а если по правилам К-1 — выбрал бы Кавалари, потому что он чемпион Glory. А здесь бокс, поэтому нужен Дима Кудряшов.
— Если с Дациком, то какой вид спорта выбрать?
— Наверное, голые кулаки. Но его в соперники мне вряд ли дадут. Да и ладно, пускай выйдет хоть и побоксирует. Я вообще был удивлен тем, что он здесь [на турнире] находился. Он реально в четверке со мной дерется?
— Да, и он с Кавалари уже провел дуэль взглядов.
— Да? Я удивлен. Пусть боксирует. Сейчас мои мысли не о нем.
— Многие забывают, что в ММА у вас один из самых крутых рекордов в России. А насколько для вас закрыта история с Северной Америкой?
— Она еще не закрыта, просто она мне лично неинтересна. Нет интересных предложений. Нет огня, чтобы ехать туда и искать американское счастье. Это раньше наши ребята ездили и на ура делали визу. Наши крепкие спортсмены там показывали себя, потому что Россия в спорте находится на высоком уровне. А сейчас так не делается уже.
— У вас нет желания перейти и стать, например, чемпионом UFC? Просто у вас есть потенциал. Для вас это слишком долгая дорога или что-то другое?
— Вот, например, есть Магомед Анкалаев (полутяжеловес UFC. — Прим. «СЭ»). Сколько он уже дерется, и что ему нужно сделать, чтобы получить бой за титул? А Хабиб [Нурмагомедов] сколько дрался, пока ему титульный бой не дали? Якобы скучный боец, но он же на голову выше всех был, переезжал всех. Ехать туда, тратить пять лет, чтобы титульный бой дали?
— Грубо говоря, здесь движуха интереснее, чем там — где сначала придется драться где-то в андеркарде?
— Конечно. Здесь я за десять месяцев стал чемпионом AMC Fight Nights. Дрался с хорошими, крепкими парнями, которым многие проигрывали — даже бойцы UFC.
— Но идея перехода в Bellator все еще жива? Просто Амир Мурадов (владелец AMC Fight Nights) хотел помочь вам с переходом в эту лигу.
— Да, Амир Мурадов говорил об этом, но пока мы ждем — из-за ситуации, которая произошла между странами. Сейчас эта идея, наверное, уходит на второй план. Эти перелеты, визы... Грубо говоря, сейчас нет смысла строить такие планы. Даже чтобы в Дагестан попасть, нужно облетать города.
— Недавно в комментариях увидел, что вы, оказывается, дрались с Павлом Шульским (боксер и боец на голых кулаках) по любителям, и он вас побеждал. Люди говорят, что было бы неплохо увидеть ваш реванш. У вас действительно был бой, и он вас побеждал?
— 13 лет назад... Это я об этом сам сказал, когда недавно вышел в ринг Hardcore FC. Мне напомнили об этом, и я вышел туда и... Мне смешно просто. У меня в районе 500 поединков по любителям — это и ушу-саньда, и тайских бокс, и кикбокс, и бокс, и боевое джиу-джитсу, и боевое самбо. Сколько раз я там проигрывал, и я даже имена не помню тех, кому я проигрывал. Я это имя вспомнил, потому что кто-то из них ляпнул — то ли он, то ли его тренер, что они Вагаба били. Кого они били? Мы там бились четыре раунда по 2 минуты — он по кнопкам бил, по очкам победил. Да, я проиграл, но это был любительский бокс, и я не тренировался. Если я сейчас всю историю расскажу, то ему вообще стыдно станет. Я вышел на бой с поломанным носом, плюс привез туда команду как тренер. Помню, в полуфинале мне головой попали... Не вариант было с финала сниматься. Молодой я тогда еще был. Да, проиграл, был любительский бой. Пусть выйдет сейчас, если он реально болтал такое. Пусть выйдет и побоксирует со мной сейчас.
Даже когда он дрался с Гаджи Автоматом, я его не узнал. Он такой — набрал вес. Не знал, как его зовут. Просто не помню. 13 лет прошло, представляете? А комментарии услышал на Hardcore FC. Услышал, откуда слух, откуда ноги растут узнал. Это не то, чтобы вызов, но ему предупреждение: он или тот, кто рядом с ним находится, пусть не болтает. А если болтает, то пусть выходит и за свои слова отвечает.
— А насколько вам интересно было бы подраться с Иваном Штырковым, который недавно освободился от контрактных обязательств с ACA?
— Ваня Штырков... Я думаю, что людям интересен этот бой, но у меня пока есть оппоненты. Если опять кого-то вызывать, то скажут: «Вагаб, ты что, с ума сошел?» Сейчас у меня 3-4 запланированных боя есть по ММА и боксу. Давайте я здесь отмолчусь. Ване привет огромный. Он хороший спортсмен. Может быть, когда-нибудь что-нибудь произойдет.
— Конечно, если говорить о спорте, то это большой разрыв, но Мурат Гассиев весит примерно столько же сколько и вы. Думали о бое с ним?
— Когда я оставил спорт, Мурат Гассиев реально боксировал. Он уже с кайфом... У него гонорары есть большие. Он зарабатывает 200-300 тысяч долларов за бой. Я думаю, что я ему неинтересен. Или я лиге буду неинтересен. Если реально что-нибудь будет, и они нам заплатят, то, конечно, я не против. Здесь же вопрос стоит в деньгах. Гассиев сейчас немножко отошел от спорта. А так он хороший спортсмен.
— То есть если по финансам устроит, то вы готовы с ним подраться?
— Снова получается, что я вызов бросаю... Я отмолчусь. Вот сейчас я увидел в ринге [Кудряшова] - пушка. Я не отказываюсь. Просто сейчас распыляться... Я свои интервью слушаю: слишком много фамилий я назвал! Уже сам думаю: Остановись, Вагаб (улыбается).