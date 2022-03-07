«Когда кувалда столкнется с железобетоном, она сломается». Вагабов про бой с Кудряшовым и «Дациков-Шмациков»

Интервью с исключительно брутальным бойцом.

Чемпион ACM Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов завершил 2021 год поединком по правилам бокса в лиге «Правда». 25 декабря он единогласным решением судей выиграл у Дамила Шарафутдинова — довольно перспективного 21-летнего боксера и спарринг-партнера Вячеслава Дацика.

С конца прошлого года Вагабов пытался заполучить бой против самого Дацика и спросить у того за «грязные поступки» в колонии, но Рыжий Тарзан ответил отказом — из-за раскрутки боя через тюремное прошлое (Дацик вышел на свободу в ноябре 2020-го по УДО).

Вагабу, обладателю мощнейшего рекорда в ММА — 29-1-1, сложно подобрать соперника. Как правило, бойцы сами отказываются с ним драться. Не отказался кикбоксер из Санкт-Петербурга Данил Шаталов. Бою по правилам бокса состоялся 4 марта в Москве на новом турнире «Правды». Вагабов победил техническим нокаутом в третьем раунде. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ушатайка (@ushatayka_tm) Сразу после поединка в ринг зашел Дмитрий Кудряшов по прозвищу Кувалда (24-5 в профессиональном боксе, 23 победы КО), и они с Вагабом провели дуэль взглядов. Они сразятся в рамках Гран-при «Правды». Вторая пара бойцов — Вячеслав Дацик против бывшего чемпиона Glory в тяжелом весе Саула Кавалари. После фейс-ту-фейс Вагабов пообщался с представителями СМИ. Вот что из этого вышло. — Оцените свое выступление и свою победу.

— Как я и говорил наперед, план на 99 процентов выполнен. 100 процентов не буду говорить. Парень не успевал за моими ногами. Да, крепкий такой, но если бы я дал ему рубку в стойке... Даже был такой момент, когда он ногу поднимал, а это привычка из тайского бокса. Здесь я задергивал ногами, и он почувствовал дискомфорт. Не пошло у него. Я смотрел его бои, и если драться с руками и ногами, то он очень крепкий и достойный соперник. А здесь он не успел.

— Со стороны выглядело, что бой не очень конкурентный. Делали что хотели и ждали момент, когда закончится бой?

— Я не форсировал, и как обычно делал что хочу. Я в форме. Он просто посмотрел мой предыдущий бой [против Дамила Шарафутдинова], где я болел, скинул 7 кг, температурил, и он с этого боя сделал вывод и вышел на поединок. Вот это его грубейшая ошибка была. Но я рад, что тот бой есть на YouTube. Смотрите тот бой [с Шарафутдиновым], уважаемые мои будущие соперники, и готовьтесь по нему на меня.

— С Дмитрием Кудряшовым была решенная история, что вы подеретесь?

— Я пока не увидел его за рингом — я не верил [в возможность боя]. Я его уважаю как спортсмена, и я слышал, что, возможно, моим соперником будет Кудряшов или [Сауло] Калавари. Увидел [Кудряшова] - приятно удивился. От души. Будет мощная заруба. Он упертый парень, который вторым номером не работает. Только сайдстеп у него есть, любит рубку. У нас хороший бой будет, и я буду готовиться именно к бою по боксу. А сейчас я готовил борьбу, но вышел побоксировать.

— Чем нравится Кудряшов как боксер?

— Сейчас я, возможно, изменился, но сам бокс, мой любительский бокс похож немного на его стиль — передняя висячая и хлесткая ручка, задняя добивающая рука. Его стиль мне импонирует, и он духовитый парень. Сколько он пропускал, но вставал и дрался. Человек сделал историю не только в России, но и во всем мире.

— Что станет вашим ответом на кувалду Кудряшова?

— Кувалдой, как мы знаем, бьют только покрышки, а когда кувалда столкнется с железобетоном, она сломается по-любому. Я думаю, это такой очевидный ответ.

— Вы после боя вспомнили комментарии Дмитрия Кудряшова перед боем Магомеда Исмаилова против Оланреваджу Дуродолы — что Дуродола пробьет дырки в голове Магомеда. Вам действительно хочется за это отомстить? (В итоге Исмаилов победил Дуродолу в боксерском бою единогласным решением судей).

— Ну вы же сами видели, что он улыбнулся в ответ. Но я это сказал искренне, потому что Магомед Исмаилов — мой брат, друг, мы с ним боевые товарищи. Я всем сердцем переживаю за него, когда он дерется. И тем более, когда про него говорят что-то нелицеприятное, то мне хочется... Его [Исмаилова] не было здесь, и мне пришлось ответить. Когда за вашего друга где-то говорят, а вы молчите, я думаю, что тогда это не ваш друг.

— Бой с Кудряшовым — это все-таки личный интерес или больше спортивный?

— Нет ничего личного. Это спортивный интерес. Мы же все понимаем, кто такой Дима Кудряшов в боксе, а я в боксе все-таки провел три поединка, не считая любительской карьеры, которая никому не интересна. Для меня он личность, а бой с ним — спортивный интерес. Я ду