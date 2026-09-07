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Вадим Немков проведет защиту титула чемпиона PFL в бою с Сергеем Билостенным 14 ноября

Немков проведет защиту титула чемпиона PFL в бою с Билостенным 14 ноября

Руслан Минаев

Чемпион PFL в тяжелом весе россиянин Вадим Немков проведет защиту титула против соотечественника Сергея Билостенного, сообщила пресс-служба организации.

Поединок состоится 14 ноября на «Кока-Кола Арене» в Дубае.

Немков не проигрывает на протяжении 15 поединков. В профессиональных смешанных единоборствах на его счету 20 побед и 2 поражения, еще 1 бой был признан несостоявшимся.

Билостенный одержал 15 побед при 4 поражениях в ММА.

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Вадим Немков
Сергей Билостенный
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