Немков проведет защиту титула чемпиона PFL в бою с Билостенным 14 ноября

Чемпион PFL в тяжелом весе россиянин Вадим Немков проведет защиту титула против соотечественника Сергея Билостенного, сообщила пресс-служба организации.

Поединок состоится 14 ноября на «Кока-Кола Арене» в Дубае.

Немков не проигрывает на протяжении 15 поединков. В профессиональных смешанных единоборствах на его счету 20 побед и 2 поражения, еще 1 бой был признан несостоявшимся.

Билостенный одержал 15 побед при 4 поражениях в ММА.