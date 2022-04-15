Тренер Магомедшарипова заявил, что причина отсутствия боев может быть связана со здоровьем

Похоже, у него нет желания проводить бои.

Забит Магомедшарипов, 31 год. Полулегкий вес. Статистика в ММА: 18 побед, 1 поражение (6-0 в UFC).

Забит Магомедшарипов — один из самых талантливых российских бойцов ММА. 6-0 в UFC, суперзрелищная работа в стойке, вариативность в грэпплинге — сочетать подобное могут единицы. Да что там единицы: у Забита неповторимый стиль. Еще Магомедшарипов подкупает своей скромностью и стилем — прическа, одежда, эта худощавость. Он совершенно не похож бойца, при этом боец отменный. Однако Забит не дрался с ноября 2019 года. Бой с Яиром Родригесом назначался несколько раз, но мексиканец то и дело снимался. А год назад Магомедшарипова исключили из рейтинга UFC.

На прошлых выходных состоялся бой за титул в полулегком весе (весе Забита) между Александром Волкановски и Корейским Зомби. Волкановски победил нокаутом, защитил пояс. Есть смысл организовать его третий бой с Максом Холлоуэем, но они дрались уже дважды — и оба раза Алекс победил. Других вызовов в полулегком дивизионе для Волкановски, по большому счету, не осталось. Только если непобежденный в UFC Забит.

Вопрос «Вернется ли Забит?» актуален как никогда. ММА-инсайдер Ариэль Хельвани сообщил, что Магомедшарипов мог потерять интерес к ММА по религиозным причинам. Ранее же высказывались соображения, что Забит больше не будет выступать по состоянию здоровья и из-за потери интереса к единоборствам. Мы связались с тренером Забита, главным тренером Dagestan Fighter Мансуром Учакаевым, чтобы узнать, какова ситуация на самом деле.

— В какой форме Забит сейчас находится?

— В данный момент он особо не тренируется. Рамадан, он пост держит. Семья, дом, иногда зал, иногда в баскетбол играем. Он сейчас не в процессе подготовки.

— А до Рамадана насколько часто тренировался?

— В зале практически каждый день бывает. Но быть в зале и профессионально тренироваться — это совсем разные вещи. 90 процентов дагестанцев ходят в зал.

— А когда он в последний раз тренировался с упором на то, чтобы бой провести?

— Когда в последний раз мы были в Америке — перед [предполагаемым] боем с Яиром Родригесом (бой был запланирован на август 2020 года, но мексиканец в результате снялся с поединка. — Прим. «СЭ»).

— То есть летом 2020 года. Год назад вы еще говорили, что весной 2021-го ему предложили бой за титул на коротком уведомлении.

— Да, что-то такое было. Подробностей уже не помню. Было такое, он отказался тогда.

— А предложения провести бой после этого поступали?

— Предложения ему, наверное, постоянно поступают. Он же такой интересный боец. И всем интересно, когда он вернется. Но вернется ли он — знает только Забит.

— Вы у него спрашивали?

— Я в курсе всех дел. Но это его личное дело, я не могу распространяться. Если он это не озвучивает, то как я могу озвучивать?

— Цитата Ариэля Хельвани: «Я навел справки, поспрашивал определенных людей, и мне сказали, что, возможно, отсутствие Забита в боях заключается в религиозной дилемме, с которой он столкнулся. Забит очень религиозен, и, кажется, он пришел к тому, что больше не хочет драться».

— Он и до этого был религиозным парнем. Ислам Махачев религиозный, Хабиб религиозный. Хасан тоже. Не думаю, что причина в этом. Причина не в этом.

— То есть причина заключается в здоровье или в отсутствии интереса к боям?

— Много причин может быть. И религиозная причина может быть, и здоровье. Может, стимула не осталось. Может, совокупность причин. Не знаю я.

— Год назад вы сказали, что Забита ждет определенная операция. Перенес ли он ее и как она прошла?

— Да, он перенес операцию. Мы ее провели в Казахстане. Все нормально прошло. Там такая мелкая операция была. Что-то вырезали ему — сейчас не помню, что именно.

— Вы сами хотели бы, чтобы Забит возобновил карьеру в ММА?

— (После паузы.) Не знаю, даже... Думаю, что нет.

— Почему?

— В этом же не заключается смысл жизни. В жизни есть вещи и поважнее. Например, семья, дети, воспитание детей. Много чего. Он всю жизнь в спорте. Ему 30 лет, из них 25 он в спорте. Устал человек. Раньше была такая проблема — мы все были голодными. Сейчас все хорошо живут. Нет необходимости драться, себя калечить, развлекать общество. Жизнь мягче стала. Есть много способов заработать денег. А Забит он не только драться умеет, он еще умеет деньги неплохо зарабатывать.

— Сейчас Забит, наверное, уделяет большое внимание развитию карьеры своего брата Хасана.

— Такого нет, чтобы прямо много внимания уделял. Но помогает, смотрит за ним. Наблюдает.

— Они похожи и внешне, и телосложением. А чем они различаются — как бойцы и как люди?

— Они совсем разные: и как бойцы, и как люди. Забит — самородок. Такие бойцы рождаются, наверное, раз в 10 лет. У него был сумасшедший потенциал. Он мог выступать и на вес выше. Хасан — хороший [боец], но один из многих. Просто он не прошел через то, через что прошел Забит. Забит еще по молодости боксировал с такими серьезными спарринг-партнерами, большими тяжами, как Бозик, Муслим. Потом у нас занимался... Где он только не дрался. Хасан — хороший. В своем весе среди молодых ребят он один из лучших в России. Потенциал у него тоже огромный. Но все равно Забит — другой. Это мое мнение. Я могу ошибаться.