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IBA и RAF подписали соглашение о сотрудничестве

Сергей Филин

Международная ассоциация бокса (IBA) и американская организация Real American Freestyle (RAF) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба IBA.

Сотрудничество предполагает развитие совместных проектов и расширение географии международных соревнований. Одним из ключевых направлений станет проведение турниров RAF в новых странах. Уже запланированы мероприятия в Казахстане, Узбекистане, Китае, Таджикистане и Индии.

«Я рад, что появилась лига RAF, она дает возможность спортсменам себя проявлять. Рад, что приехали спортсмены, они демонстрируют, что мы за спорт. Хочу поблагодарить организаторов за настойчивость провести турнир в Москве. Мы хотим следующие турниры совместно проводить в Средней Азии. А в следующем году хотим провести такой турнир в «Лужниках». Главное, чтобы зрителям было интересно.

RAF уже сделала так, чтобы американские и российские спортсмены приехали в Москву. Мы можем построить дорогу между США и Россией, чтобы ездить друг к другу без визы», — приводит слова президента IBA Умара Кремлева пресс-служба ассоциации.

5 сентября RAF проведет первый турнир в России в своей истории. В главном поединке встретятся бывшие чемпионы UFC Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, и американец Тайрон Вудли. Турнир состоится в Мытищах.

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Умар Кремлев
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