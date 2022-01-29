Дацик проиграл бойцу, который легче него на 33 кг. Соперник постоянно падал и выплевывал капу

На турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» случилась сенсация: Зелемхан «Пулеметчик» Дукаев победил Вячеслава «Рыжего Тарзана» Дацика.

Бой Дацика получился скандальным — из-за решение судей. Перед ним в основном карде было два поединка — 48-летний, 140-килограммовый Максим Новоселов нокаутировал Макса Топора, а Павел Шульский и Даниял Эльбаев отбились вничью. После поединка и Шульский и Эльбаев заявили, что довольны результаты. При этом Павел сообщил, что специально не бил правой, толком не объяснив, по какой причине.

Дацик спарринговал с Пулеметчиком в 2019-м, и выглядел неважно. Однако в 2021-м он выиграл пять боев из пяти, вырос как боксер. Так что в пятницу Вячеслав считался фаворитом — тем более Дукаев шел на серии поражений.

Подробно рассказывать о том, кто такой Дацик, смысла нет — человек известный. Пулеметчик же засветился в Youtube в промоушене уличных боев «Стрелка», где сделал несколько зрелищных нокаутов. А в к конце 2019-го провел в Top Dog самый просматриваемый кулачный бой в России — с Моряком. «Я король уличных драк, легенда кулачки, дед поп-ММА», — говорит Пулеметчик. Действительно, в 2019-м он был на хайпе. Создал свою команду — Berzloy, конфликтовал, часто дрался. Со временем хайп спал, плюс Зелемхан решил завязаать с кулачными боями — по религиозным соображениям. Теперь его интересует только бокс.

На взвешивании 41-летний Дацик оказался тяжелее противника на 33,3 кг (124,8 кг против 91,5 кг — и это Пулеметчик еще набрал). Вячеслав, как и обычно, пошел вперед сразу как только начался бой. Зелемхан же старался держаться на дистанции, работал на отходе. Накануне Дацик обещал, что «колхозок» (размашистых ударов) не будет — но выбрасывал он только их и часто мазал. Дукаев бил реже, но точнее — и убедил судей в том, что победу следует отдать ему. Так он стал чемпионом РЕН в супертяжелом весе. Это если кратко. Главное-то впечатление от поединка вовсе не удары, попадания и т.д. Бросилось в глаза другое: бой предполагал лишь три раунда по две минуты. Это ОЧЕНЬ мало. Причем по факту поединок длился еще меньше, потому что Зелемхан часто падал (из-за потери равновесия) — и, пока он поднимался, секундомер никто не останавливал. Где-то четыре раза у Пулеметчика изо рта вываливалась капа. А еще боксеры были в больших перчатках — совсем не как в профессиональном боксе.

Дацик вышел из ринга и уже через где-то 15 минут покинул здание «Известий», что на Павловском переулке (там проходил турнир). Комментарии он давать не стал. К судейскому решению есть вопросы, но от Славы ждали намного большего — учитывая его недавние победы и не самый высокий уровень соперника. Можно сказать, что пять побед подряд сгорели и все придется начинать сначала. Пулеметчик же заявил, что во втором раунде пощадил Дацика, что это был лучший бой Дацика в карьере, и что он готов к реваншу.