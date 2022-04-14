«После победы над Яном хотел купить себе премиум-электрокар, но сдержался». Стерлинг разбирает бой с Петром

Анализ от чемпиона.

9 апреля Алджамейн Стерлинг победил Петра Яна раздельным решением на UFC 273 и провел первую защиту титула в легчайшем весе. Американец сравнялся по количеству побед в истории дивизиона с Ти Джеем Диллашоу — у обоих по 13 выигрышей — и, судя по всему, именно они и подерутся друг с другом в следующем бою. Красивое и крайне редкое схождение — исторические лидеры по числу побед в своей весовой категории подерутся друг с другом за титул.

Спустя четыре дня после боя с Петром Яном Алджо, наконец, добрался до дивана в гостиной своего дома в Лас-Вегасе и записал очередный выпуск подкаста « Funkmaster » с разбором поединка. Приводим самые интересные моменты.

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Стерлинг говорит, что Ян стал умнее и сильнее по сравнению с первым боем. Того Яна он бы сейчас финишировал в первом раунде

«Если вы хотите называть историю про то, что я не ел 10 часов к первому бою — оправданием, то да, технически — это оправдание. Но на деле — это реальная причина.

И я уверяю вас, в первом бою он не был так готов, как сейчас. Я же был подготовлен в первый раз, но у меня не оказалось энергии в день боя. Так вот, если бы у меня была энергия, то того Яна я финишировал бы в первом раунде. Без всяких преувеличений. Потому что тогда у него не было такого интеллекта, как сейчас, такого понимания, как защищаться при работе в партере. Он очень прибавил и хорошо подготовился в этот раз».

Алджамейн Стерлинг и Петр Ян. Фото Global Look Press

Считает, что первый раунд выиграл именно он, потому что контролировал октагон и нанес больше ударов

«По первому раунду я знал, что это был равный раунд, но я довел больше чистых ударов. Он не довел ничего чистого. Далее вступает в дело такая вещь, как контроль октагона. В первом раунде я диктовал контроль октагона, но люди думают, что контроль был у Яна. Что такое контроль октагона? Если вы двигаетесь за соперником по линии, преследуете его — это не контроль октагона. Я доводил больше ударов, я уходил по круговой и возвращал бой в центр, я обрезал его, когда он пытался доводить удары, и поэтому он мазал и выглядел, как дурак. Думаю, я и есть тот, кто контролировал октагон. И люди не помнят или не заметили, кто нанес самый значимый удар в этом раунде. Его нанес я, когда довел этот локоть на подшаге. Я попал ему чисто в голову, ему этот удар явно не понравился » .

Толстовка Стерлинга — «актер на полставки», «чемпион — на полную ставку». Скриншот трансляции.

Уверен, что Ян чем-то намазался. Отдал ему четвертый и пятый раунды сам, потому что хотел только джитсить

«К четвертому раунду я знал, что выиграл первый, второй, третий, и второй — скорее всего, 10-8. Я не был уставшим в четвертом раунде. Я делал в четвертом раунде то, что иногда делаю в спаррингах. Дело в том, что я настолько доверяю своему партеру, что могу просто стянуть гард, и кайфовать на земле, ища сабмишен. Здесь я не стягивал гард, но я позволил произойти грэпплинг-ситуации. Когда Чел Соннен разбирал бой, я поражался, насколько точно он все понял: «Он что, читал мои мысли?». Я действительно сам отдал четвертый и пятый раунды, потому что хотел просто джитсить. С Ти Джеем я, конечно, такое не смогу себе позволить, это будет тупостью. С Яном я знал, что он ничего не доведет в ГНП, а если сделает ошибку, я поймаю его на прием или свипну и окажусь сверху. Я просто игрался и отдал два раунда.

Также замечу, что он чем-то намазал голову. Потому что в третьем раунде он постоянно выскальзывал, когда я пытался его контролировать и душить, у него что-то текло с головы. В пятом раунде я попытался поработать побольше — уже не хотел быть снизу, создавал грэпплинг-ситуации, завязки, проходил в ногу, я хотел, чтобы он зашел мне за спину, и я бы тогда зацепился за его ногу и кувыркнусь. Он хорошо борется в этих мелких завязках, отдаю ему должное. Я доказал, что я лучший в мире, я вижу, что мой бойцовский интеллект выше, чем у всех этих ребят » .

Хвалит Яна за удачную адаптацию с апперкотом. От этого удара у Стерлинга до сих пор зрачок красный

« Люди говорят, что я провел всего два тейкдауна, но на самом деле, их было три. В пятом раунде по правилам борьбы я провел тейкдаун. В четвертом раунде тоже должны были засчитать тейкдаун, когда его рука коснулась канваса. То есть я провел четыре тейкдауна. И люди не понимают, что не во всех попытках тейкдауна я хотел перевести его. Во многих попытках я просто хотел сбить его с ритма, прощупать где-то свои входы.

В пятом раунде Ян уже был сильно разозлен, бросился вперед. Но тяжело бросаться вперед, когда тебе нужно считаться с тем, как соперник меняет уровни, и с тем, что тебе придется делать спролы. Он тогда начал выбрасывал комбинации, и, кстати, попал мне в нос. И от этого удара мне произошла отдача в глаз (оттягивает кожу глаза и показывает запекшуюся кровь в зрачке снизу — прим.). Это был ударом апперкотом, он поменял свой план, это была феноменальная адаптация — он стал начинать комбинации с этого апперкот-джеба, и это застало меня врасплох. В тот момент я понял, что нужно перестраиваться. Я держал руки так, чтобы защищаться от прямых ударов, а тут пошли апперкоты. Я перестал понимать, откуда идут удары, и понял, что нужно уходить со средней дистанции.

Он хорошо дрался, провел кое-какие адаптации. И я хочу сказать, что в этот раз он ощущался гораздо более подготовленным, чем в первом бою. Те люди, которые думали, что я отмазывался после первого боя... Послушайте, после тяжелой весогонки, за 10 часов до боя с таким зверем, как Петр Ян, съесть два панкейка и два вареных яйца — это явно недостаточное топливо ».

Алджамейн Стерлинг. Фото USA Today Sports

После победы хотел купить себе электрокар Lucid, но в последний момент удержался

«Я вернулся в отель после пресс-конференции и на часах было уже 02.45. Немного отметили, посидели, я много не пил, потому что когда тебе били по голове, сильно злоупотреблять — точно не лучшая идея. Но вот в воскресенье... мы пошли в бар поблизости в 13.00 и отмечали там до 16.00. Потом вернулись в отель и веселились до ночи. В понедельник я вернулся в Нью-Йорк, мой менеджер Стив отвез меня покушать ямайской еды, потом мы заехали в зал, меня все поздравили, мы пересмотрели бой.

Потом я захотел посмотреть на Lucid, мы поехали в салон в Юниондейле. Один мой финансовый советник недавно купил себе Lucid, это просто шикарная машина, сексуальнейшая. Я хотел там же на месте купить ее себе: «Хочу ее прямо сейчас!», но сдержался. Я должен умно распоряжаться моими деньгами. Я уже распределил весь гонорар, что пойдет тренерам, что спарринг-партнерам, менеджерам, что пойдет на оплату налогов, на инвестиции. Когда все это будет раскидано и оплачено, и я точно буду знать, что теперь я чист, вот тогда я смогу поиграть на оставшиеся деньги».