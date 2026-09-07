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Федор Емельяненко: «По боксерскому бою — тишина. Планирую выступить на ЧР по боевому самбо»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств

Почетный президент Союза ММА России Федор Емельяненко все еще не знает, когда состоится его бой по правилам бокса, пока его цель — выступить на чемпионате России по боевому самбо 2027 года.

— Не знаю, когда бой будет. Пока тишина, — сказал Емельяненко журналистам на мастер-классе в Можайске.

— В Бразилии недавно был боксерский поединок между Гловером Тейшейрой и Шогуном Руа. Бразильцы на вас не выходили?

— Выходят, но до конкретики пока не дошло. Были предложения. Но все такое: «А можем? «- «Ну, можем, наверное. Смотря какое... Высылайте предложение».

— А что же сербы-то? Что же у них не получилось в организации вашего боя с Кро Копом?

— Не то что не получилось. Ждем дальше. Либо да, либо нет. Пока не могу ничего сказать. В режиме ожидания.

— А что насчет схватки? Может, по грепплингу?

— Нет, я не буду. Ни грепплинг, ни... Сейчас я хочу подготовиться к чемпионату России по самбо, он пройдет в Улан-Уде в начале марта следующего года. Если у меня получится хорошо подготовиться — поучаствовал бы.

— Вы сейчас в какой форме? Допустим, если скажут, что бой через полтора месяца, выйдете?

— Если доживу (улыбается). Пока планирую выйти. А там посмотрим. Ребята мои отговаривают, но я пока планирую, поддерживаю форму.

Федор Емельяненко.«В этой книге — сплошная ложь». Федор Емельяненко: суд с АСТ, следующий бой, Умар Нурмагомедов

49-летний Емельяненко — бывший чемпион Pride FC, многократный чемпион мира и России по боевому самбо. Его рекорд в смешанных единоборствах — 40 побед и 7 поражений. Он завершил спортивную карьеру в феврале 2023 года.

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Федор Емельяненко
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