Федор Емельяненко: «По боксерскому бою — тишина. Планирую выступить на ЧР по боевому самбо»

Почетный президент Союза ММА России Федор Емельяненко все еще не знает, когда состоится его бой по правилам бокса, пока его цель — выступить на чемпионате России по боевому самбо 2027 года.

— Не знаю, когда бой будет. Пока тишина, — сказал Емельяненко журналистам на мастер-классе в Можайске.

— В Бразилии недавно был боксерский поединок между Гловером Тейшейрой и Шогуном Руа. Бразильцы на вас не выходили?

— Выходят, но до конкретики пока не дошло. Были предложения. Но все такое: «А можем? «- «Ну, можем, наверное. Смотря какое... Высылайте предложение».

— А что же сербы-то? Что же у них не получилось в организации вашего боя с Кро Копом?

— Не то что не получилось. Ждем дальше. Либо да, либо нет. Пока не могу ничего сказать. В режиме ожидания.

— А что насчет схватки? Может, по грепплингу?

— Нет, я не буду. Ни грепплинг, ни... Сейчас я хочу подготовиться к чемпионату России по самбо, он пройдет в Улан-Уде в начале марта следующего года. Если у меня получится хорошо подготовиться — поучаствовал бы.

— Вы сейчас в какой форме? Допустим, если скажут, что бой через полтора месяца, выйдете?

— Если доживу (улыбается). Пока планирую выйти. А там посмотрим. Ребята мои отговаривают, но я пока планирую, поддерживаю форму.

49-летний Емельяненко — бывший чемпион Pride FC, многократный чемпион мира и России по боевому самбо. Его рекорд в смешанных единоборствах — 40 побед и 7 поражений. Он завершил спортивную карьеру в феврале 2023 года.