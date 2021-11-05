Подход к делу, опередивший время.

Майкл Чендлер превращается в одного из лучших спикеров в элитных ММА, когда он говорит на тему рабочей этики и профессионального отношения к делу. Так артикулирован н о, ясно и детально рассказывать о питании, биодобавках, подготовке и ведении дела может еще, пожалуй, только Ти Джей Диллашоу.

Но если у Ти Джея эта дотошность объясняется, скорее, бесконечным перфекционизмом и желанием докопаться до лучших методов, которые помогут победить, то Чендлер больше ведом абсолютным бизнес-мышлением. Для него каждый новый бой — это возможность выйти на еще одного крупного спонсора, еще одну крупную площадку, усилить личный бренд.

Еще в начале 2010-х годов Майкл подготовился к будущим большим гонорарам и эпохе соцсетей и трафика. Когда он попал в Bellator, то уже рассматривал легальные варианты с уплатой как можно меньшего количества налогов, хотя на тот момент зарабатывал крохи.

«За первый бой в ММА я заработал 500 долларов, — рассказывал Чендлер на Youtube-канале «Grant Cardone». — Дрался в актовом зале отеля Holiday Inn перед 25 людьми. За второй бой мне заплатили 750 баксов, в третьем поединке я, наконец, перевалил за четырехзначную цифру — 1000 долларов (смеется).

Первые хорошие деньги я заработал за выигрыш «Гран-при» легкого веса — призовые были 100 тысяч долларов. Я тогда провел 6 боев за 13 месяцев — в сентябре 2010-го я дебютировал в Bellator, выиграл 5 боев подряд, выиграл «Гран-при», а в ноябре 2011-го победил Эдди Альвареса, который тогда входил в тройку лучших легковесов мира. 6 боев за 13 месяцев! Причем сначала я провел два боя в Strikeforce, они предложили мне длинный контракт, но я выбрал Bellator, потому что там был более четкий путь к цели.

На деньги с «Гран-при» я купил себе дом в Вегасе, но и столкнулся впервые с большими налогами. Хотя я был тем человеком, кто давно понимал: большие налоги грядут, и нужно приготовиться. Многим бойцам их финансовая грамотность не позволяет оберегать деньги. Но я был достаточно креативен, чтобы создать ООО и защититься от больших налогов. Сейчас же я выступаю в UFC, и это прекрасная возможность зарабатывать большие деньги и за пределами клетки. К UFC огромное внимание, это суперплатформа, и я это использовал — за последний год я заработал на проектах и интеграциях вне клетки больше, чем заработал за предыдущие 5 лет в клетке».

Другим важным бизнес-ходом Чендлера стал упор на развитие своих соцсетей. То, что личные блоги и страницы на крупнейших площадках станут огромным рыночным рычагом , Майкл понял еще больше 10 лет назад и со временем начал вкладывать туда деньги. На сегодня это с лихвой окупилось — у Чендлера есть инстаграм-миллионник и ряд топовых спонсоров.

«Разница между UFC и Bellator в том, что Bellator удовлетворен ролью вторых, — объяснял Чендлер на подкасте Bussin' With The Boys. — А в UFC есть Дана Уайт, который подскакивает среди ночи в своей кровати и думает: как нам побить NFL, как нам побить F1, футбол и всех остальных. Я скажу вам честно, Bellator за 6 моих последних боев сделал со мной только один видеоматериал. Когда я выступал там, то сам тратил по $ 30 000 в год на производство видео, на рекламу, на раскрутку, на контент. Потому что Bellator никак не раскручивал меня. При этом я не считаю, что $ 30 000 — это большие деньги. На свое тело я трачу гораздо-гораздо больше. Пилатес, йога, восстановление, биодобавки, самые разные продукты и товары для тела и так далее.

Я всегда смотрел на бои как на бизнес. Уже в 2011 году я сказал своему менеджеру, что соцсети скоро станут измерительной линейкой успеха бойца. Они будут определять твой бренд, твою реальную рыночную стоимость. Мне говорили тогда, что я сумасшедший: «Да брось, всегда будет рулить «Фейсбук», где важно добавлять новых друзей» и прочее. Но я верил в другое. Соцсети важны не только количеством подписчиков, но и работой со спонсорами, выстраиванием бизнес-отношений. UFC же сразу начали вкладывать в меня деньги. За первые 4 месяца они вложили в меня больше, чем Bellator за последние 4 года.

Вот на примере боя с Хукером я покажу вам, как настроено мое мышление на бизнес-процессы. Мы едем после боя с женой в машине, и я говорю ей: «Дело не только в том, что я ярко дебютировал, или сделал сальто после боя, или сделал промо Рика Флэйра, или что-то еще. Дело в том, что я не пропустил ни одного удара в голову за поединок. Значит, нет ущерба, и мое долголетие немного увеличилось. Значит, смело добавляем к моему рекорду еще один бой в будущем. А еще один бой — значит, еще одна спонсорская интеграция, еще одна платформа, еще один шанс».

Любопытно, что с одним из своих спонсоров — массажером PSO_Rite — Чендлер сошелся после того, как похвалил этот продукт на подкасте Джо Рогана. Трудно сказать, было ли это спланированным шагом, но так или иначе на одного хорошего партнера у него стало больше.

«Я много лет страдал от хронических болей в спине, — рассказывал Чендлер эту историю на Youtube-канале «BRAD LEA TV». — Одни врачи говорили, что у меня межпозвоночная грыжа, другие — что это дегенеративные изменения диска, третьи — артрит. Предлагали мне оперироваться, но в итоге выяснилось, что у меня проблемы с большой поясничной мышцей. Произошел небольшой перекос таза, который вызвал боли в большой поясничной мышце. И я случайно нашел этот массажер PSO_Rite (на фото. — Прим. «СЭ»). Ты ложишься на него, и он начинает растягивать и распрямлять мышцу. Ты двигаешь немного ногами и бедрами, и он прорабатывает тебе поясницу, расслабляет ее.

Майкл Чендлер работает с массажером pso_rite.

В итоге после работы с этим массажером я навсегда забыл о проблемах с поясницей. Потом я пошел к Джо Рогану, разговор как-то вышел на тему проблем со спиной, и я рассказал, как вылечился благодаря этому массажеру. И за 48 часов с момента подкаста компания-производитель массажера продала 100 000 его экземпляров. Их продажи были просто выше крыши. Они вышли на меня: «Майкл, огромное спасибо, что упомянули нас. После этого у нас пошли сильные продажи. Давайте мы пришлем вам каких-то денег?»

Но я отказался от денег, сказал: «Это вам спасибо за хороший продукт, он очень мне помог. Я упоминал его не ради денег, а потому, что он оказался очень полезным. Не нужно мне платить». Но спустя два года они снова вышли на меня и предложили уже рекламировать другой продукт — мазь для спины. Вот здесь я уже согласился стать их партнером».

В ночь на 7 ноября Чендлер подерется с Джастином Гэтжи на UFC 268 в Нью-Йорке.