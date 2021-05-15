Человек, которого на вершине никто не ждал.

Сегодня ночью Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер сцепятся в главном событии вечера UFC 262 за вакантный титул в легком весе. Третий раз за 20-летнюю историю этого дивизиона организация разыгрывает вакантный пояс. В октябре 2006-го Шон Шерк и Кенни Флориан оспаривали пояс Дженса Пулвера, покинувшего UFC из-за финансовых разногласий.

В апреле 2018-го Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон должны были разыграть пояс Конора Макгрегора, лишенного титула за простой (Фергюсон в итоге травмировался, и ему на замену вышел Эл Яквинта). Теперь же сам Хабиб покинул промоушен, завершив карьеру, и оставленный им пояс наденет на себя победитель пары Оливейра — Чендлер.

Бразилец подходит к этому бою небольшим фаворитом (1,83 против 2,16 на Чендлера), его путь на вершину не имеет аналогов, поэтому именно о нем мы собрали все самое интересное с точки зрения чистого спорта. Ниже — шесть примечательных характеристик Оливейры, которые помогут вам составить его бойцовский портрет за несколько часов до самого поединка.

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Шел к титульному бою UFC дольше всех в истории — 27 поединков

Никто в истории UFC не пробивал себе дорогу к титульному бою так долго, как бразилец. 27 боев и 11 лет выступлений в организации.

Чарльз Оливейра — 27 боев в UFC, прежде чем впервые подрался за титул.

Майкл Биспинг — 25.

Дастин Порье — 21.

Хорхе Масвидаль — 18.

Дональд Серроне — 18.

Рафаэль Дос Аньос — 17.

Джош Кошчек — 17.

Финишировал обидчика Чендлера — чемпиона Bellator Уилла Брукса, наказав его за хук в печень

В апреле 2017-го Оливейра встречался с чемпионом Bellator Уиллом Бруксом на UFC 210. Брукс дважды побеждал завтрашнего соперника Оливейры Майкла Чендлера: раздельным решением в мае 2014-го и нокаутом — в ноябре того же года. Уилла подписали в UFC на 12-матчевой победной серии в Bellator. Дебютировал Брукс в UFC с победы единогласным решением над Россом Пирсоном, но затем с оглушительным треском проиграл Алексу Оливейре нокаутом. Тем не менее перед поединком с Чарльзом вера в Брукса была по-прежнему высока — он подходил к бою весомым фаворитом у букмекеров: конторы давали на его победу 1,49. На бразильца — 2,90.

Оливейра победил в первом раунде, став первым человеком в ММА, кто смог засабмитить Брукса (удушение сзади). Тут интереснее всего, как Чарльз это сделал: Оливейра перевел Брукса, наказав его за левый хук в печень! Причем Брукс спрятал хук за ложным джебом, но Оливейра поймал его руку, взял в обхват и внутренним зацепом перевел. Отцепить от себя Оливейру Бруксу не удалось, и через полторы минуты контроля он был задушен. Довольно редко на этом уровне чемпион Bellator, опытный боец платит максимальную цену за всего лишь неточный левый хук в печень.

Да, этот удар в ММА часто контратакуют, но чтобы поймать руку, перевести и засабмитить — это случается крайне редко. Одно дело — авантюрная ленивая вертушка по типу Уайдман — Рокхольд (Крис выбросил неподготовленный удар ногой, был наказан тейкдауном и больше из партера не поднялся, проиграв ТКО), другое — быстрый, спрятанный за финтом левый хук в печень. Наказать за подобное тейкдауном и сабмишеном — это высочайший класс.

Первым в истории UFC победил ущемлением икры. Считает этот сабмишен лучшим в истории

28 января 2012-го Чарльз Оливейра стал первым в истории бойцом UFC, победившим ущемлением икроножной (заломом голени). Только спустя пять лет Бретт Джонс повторит этот прием (но в другой редакции) в поединке против Джо Сото. Оливейра выкрутил голень Эрику Уайзли... своей же ногой! Вот как вспоминает этот прием сам бразилец (в интервью порталу UFC).

«Никто и никогда не видел этот прием в такой редакции. Я первым его сделал. Вся история, связанная с этим боем, забавна. Я гонял вес, гонял очень тяжело и на определенном моменте сказал себе, что уже не могу. Тогда ко мне подошел Джуниор Мараньо и сказал: «Брат, давай поработаем над кое-какими позициями на земле, в таком случае ты и пропотеешь, и вес сгонишь, и технику отточишь».

И вот мы тренируемся, я забрал ногу Мараньо, сделал переход к рычагу колена, затем к скручиванию пятки и в конце концов решил остановиться на икроножной. Я не стал доводить прием до конца, а вместо этого поднялся на ноги. Но Господь настолько удивителен в делах своих, что именно этот момент в точности получился в бою. Я провел транзишн и вышел на ущемление икроножной. Никто и никогда не делал ничего подобного".

Добавим, что для Уайзли поражение Оливейре остается единственным поражением сабмишеном в карьере, — а ведь Эрик провел в профессиональных ММА 44 боя! В этом плане примечательна победа Оливейры приемом и над очень сильным черным поясом Хатсу Хиоки в июне 2014-го. Хиоки едва сам не задушил бразильца, но тот выбрался и исполнил анаконду. Для Хиоки это поражение приемом — также единственный проигрыш сабмишеном в рекорде из 43 боев в профессиональных ММА.

Майкл Чендлер, кстати, никогда не проигрывал приемом, и вот как он это объясняет.

«Я очень компактный, маленький и мощный, — растолковал боец в интервью ESPN. — У меня короткая шея, короткие руки, ноги, тело. Я очень сильный физически, весь сбитый, очень хорошо за счет борьбы умею создавать давление весом и силой. Поэтому меня никогда не сабмитили. Конечно, Оливейра опасен на земле, но я тренируюсь с Гилбертом Бернсом, его братом Гербертом, Вагнером Роча и другими элитными черными поясами. Я побеждал ребят, у которых было по 20 побед сабмишенами в карьере, очень сильных черных поясов».

Доказал, что джорнимен может превратиться в топа, выйдя с рекорда 10-8 на 8 побед подряд

Оливейра — единственный в истории UFC обладатель 8-матчевой победной серии, который построил ее, проиграв в промоушене уже 8 раз. Как правило, 8 побед подряд — удел супертопов, которые начинают побеждать серийно сразу же с дебюта или короткой пробуксовки в 1-2 поражения. У Оливейры это «пробуксовка» составила 8 поражений и 7 лет посредственных результатов в промоушене!

Общий процент побед в UFC на момент 8-й победы подряд:

Йоэль Ромеро — 100% (8-0);

Грэй Мэйнард — 100% (8-0);

Лиото Мачида — 100% (8-0);

Йоанна Енджейчик — 100% (8-0);

Джон Фитч — 100% (8-0);

Арнольд Аллен — 100% (8-0);

Дональд Серроне — 83% (15-3);

Мишель Празерес — 80% (10-2);

Леон Эдвардс — 80% (10-2)...

Чарльз Оливейра — 69% (18-8)!

C джорнименского рекорда 10-8 бразилец взял и отстроил одну из самых длинных победных серий в истории промоушена. Ни один другой боец в истории UFC не выдавал такое количество побед подряд к тому моменту, когда у него за спиной уже было больше 15 боев в промоушене и процент побед в зоне 50-59% (выиграл-проиграл). То есть Оливейра — тыква, превратившаяся в карету в момент, когда этого математически уже не было оснований ожидать. Он шел на рекорде 10-8 в UFC — абсолютно джорнименский рекорд (56% побед), — и тут у него расстилается серия в 8 побед подряд. Никто и никогда в UFC не отстраивал 8 побед подряд с момента карьеры в промоушене, когда за спиной уже было 8 поражений (учтены только 8-матчевые победные серии — либо продолжающиеся, либо завершившиеся на таком количестве побед — 8).

Провел больше всех в истории UFC боев в промоушене до наступления 30 лет

Оливейра дебютировал в UFC в нежном для ММА возрасте 20 лет. Бразилец выступал так часто (чему способствовала чрезмерная нацеленность на финиш. Только 3 боя из 27 Оливейры в UFC дошли до решения), что к 29 годам у него набралось 24 боя в UFC. По этому показателю он делит первое место в истории с другим вечно молодым феноменом Максом Холлуэем:

Чарльз Оливейра — 24 боя в UFC до наступления 30 лет (29 и младше);

Макс Холлоуэй — 24;

Дастин Порье — 21;

Джордж Сен-Пьер — 18;

Джон Джонс — 17.

Три раза сдавался от ударов и физической боли

Как-то Джастин Гэтжи в интервью ESPN обозначил любопытный недостаток Оливейры — он боится сильных ударов и силы вообще. И если покопаться в поражениях Чарльза, есть повод серьезно призадуматься над словами Гэтжи. Трижды в UFC Оливейра отказывался продолжать бой из-за физической боли от травм (не путать с болью от сабмишенов) и пропущенных ударов.

Поражение ТКО Максу Холлоуэю / Оливейра сделал тейкдаун c быстрого прохода, Макс расцепился и встал. Оливейра встал сам, но отвернулся и отказался продолжать бой из-за боли в шее

Поражение ТКО Полу Фелдеру / Оливейра постучал после первого же амплитудного локтя Фелдера во 2-м раунде. Грэпплинг-размен, Фелдер занимает позицию сверху, бьет короткий локоть, затем амплитудный — и Оливейра сразу стучит. Судья не увидел сдачу, и Фелдер нанес еще несколько ударов

Поражение КО Кабу Суонсону / Суонсон пробил комбинацию левый хук в печень + правый полубоковой — Оливейра упал не в отключке, а еще попятился, упал и показал рукой отмашку, что не может продолжать бой.

Сам Чендлер в интервью тому же ESPN косвенно намекает на этот дефект соперника и обещает угостить его собственной силой.

«Что я могу вам сказать точно — Оливейра никогда не дрался с бойцами, обладающими такой силой и скоростью панчей. Кевин Ли умеет бить с рук, но у него даже близко нет такой скорости рук и силы удара. Тони Фергюсон тоже ничего особо не предложил ему в стойке. Когда бы и где бы я ни коснулся Оливейры панчем — по корпусу, по голове и даже плечу, — он почувствует силу, с которой никогда не сталкивался».