«Категорически не хочу, чтобы он выступал в нашей лиге». Президент промоушена Хабиба против подписания Александра Емельяненко

Интервью с Шамилем Завуровым.

В соглавном событии турнира ACA 131, который состоялся 5 ноября в Москве, Магомедрасул Хасбулаев защитил титул чемпиона в полулегком весе, техническим нокаутом выиграв у Рамазана Кишева (3-й раунд, 4:59). Хасбулаева секундировал его родственник — уже бывший боец ММА, а ныне президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров (лига Eagle FC принадлежит его троюродному брату Хабибу Нурмагомедову). После турнира Завуров дал интервью «СЭ» и Sport24 — о планах лиги проводить турниры за океаном, победах Ислама Махачева и Зубайры Тухугова, возможности подписания Александра Шлеменко в UFC и Александре Емельяненко.

— Шамиль, мы были в Абу-Даби на UFC 267, но не увидели вас там...

— Я не смог поехать. Вы же понимаете, что все уехали в Абу-Даби, а Магомедрасула ждал такой важный бой, поэтому я не смог оставить его одного. Был рядом с ним, помогал в подготовке.

— Каково было наблюдать с расстояния за командой? Столько ребят дрались.

— Знаете, когда сам выступаешь, бывает намного легче. Тяжело, когда близкие выступают. Волнение бывает. Легко, когда сам дерешься.

— Кто больше впечатлил вас в Абу-Даби — Хабиб в роли тренера или бойцы?

— Конечно же, Ислам [Махачев]. Это наш брат, который станет чемпионом UFC, заменит Хабиба. Его чемпионство — вопрос времени.

Еще это выступление Зубы [Зубайры Тухугова]. У него была порвана паховая связка. Я уговаривал Хабиба, чтобы он снялся с боя. Но он смог выиграть бой, несмотря на такую травму. Показал отличный бой. Переживал за него сильно.

— Давайте немного о вашей лиге EFC. В ноябре не будет турнира?

— Да, все верно. В связи с этой ситуацией [с коронавирусом] мы сами не понимаем, что происходит. Боимся, что организуем турнир, а его могут отменить за неделю или за день до начала. Из-за этого не стали рисковать.

10 декабря у нас будет большой турнир EFC 43 [в Москве]. В главном бою Мехди Дакаев (чемпион EFC в легком весе. — Прим. «СЭ») встретится с Маккашарипом Зайнуковым. Потом мы увидим Фаридуна Одилова. В ближайшее время объявим его соперника, ждем контракт. В конце года хотим насыщенный, хороший турнир провести.

Если Фаридун победит в этом бою, то ему тогда придется защищать пояс в поединке с Александром Шлеменко. Там серьезный бой намечается (улыбается).

— Совсем недавно в Москве был турнир Bellator, и у Скотта Кокера (президент Bellator. — Прим. «СЭ») неоднократно спрашивали про Шлеменко, и он сказал, что с ним ведутся переговоры. Если Шлеменко предложат очень крутой со спортивной и финансовой точки зрения бой в Bellator и если будет доступна опция подраться с Одиловым в ЕFC, вы его отпустите?

— У нас всегда дружеские отношения со всеми бойцами. У нас если боец попадает в UFC или Bellator, мы ни в коем случае его не держим. Если до этого дойдет [что Шлеменко предложат бой в Bellator], то мы просто сядем за стол переговоров и придем к одному. Ребята, когда они поднимаются, — мы даем им шанс. Если у кого-то, например, появляется шанс попасть в UFC, зачем его держать?

— Каким запомнился Шлеменко в роли переговорщика?

— С ним переговоры вел Хабиб. Он просто ехал в машине и сделал один звонок — и в течение пяти минут они договорились и организовали этот турнир (улыбается). Я думаю, что так же быстро проведем и другие переговоры.

— Дорогое удовольствие иметь в ростере Александра Шлеменко?

— Недешевое (улыбается). Таких именитых бойцов, которые всему миру доказали, чего они стоят... Недешевое это удовольствие.

— Вы и Хабиб неоднократно говорили о том, что лига EFC настроена на громкие подписания. Есть медийно прокачанный персонаж в России — Александр Емельяненко. Он вроде в спортивном смысле возвращается в хорошую форму. Есть ли интерес к нему у лиги?

— Ни в коем случае нет интереса к Александру Емельяненко. Категорически не хочу, чтобы он выступал в нашей лиге. Как бы он там ни вернулся, что бы он ни делал, [мне] не нравится, как он ведет себя. Если мы начнем переговоры вести, то, думаю, все это зайдет в тупик. Мы не сможем вести с ним дела. Мы люди прямые: сказали — сделали. Я думаю, что с ним нам будет тяжело.

— Всегда ли у вас было такое отношение к Емельяненко? В прошлом он имел отношение к клубу «Ахмат», так же как и вы — до сих пор.

— Он мне ничего плохого не сделал — так же как и я ему. Но если мне боец неинтересен, то зачем я должен его подписывать и тратить на него большие деньги? Если мне боец интересен, то не имеет значения, сколько он стоит, — мы будем стараться привлечь его в нашу лигу. Я думаю, если он [Александр Емельяненко] мне, Хабибу, нашей команде не интересен, то зачем? Для какого-то хайпа нам это не нужно.

— Но мог бы Александр Емельяненко принести пользу лиге именно в плане медийности?

— Я не думаю. Мы и так двигаемся потихоньку. Мы скоро начнем проводить турниры за океаном. У нас впереди большие планы. Если Александр [Емельяненко] подрался бы у нас, хайп вокруг этого боя был бы, но я не думаю, что он принесет большую пользу нашей лиге. Вы же знаете, что мы делаем акцент на молодых ребятах.

— Вы допускаете, что Александр Шлеменко после нескольких побед в EFC может оказаться в UFC?

— Да, конечно. Если он станет чемпионом [EFC], то уверенно может попасть в UFC.

— Может ли Хабиб оказать ему помощь в этом вопросе?

— Хабибу будет интересно помочь Шлеменко попасть в UFC, потому что из нашей лиги уже несколько ребят уехали за океан — кто-то в PFL, кто-то в Bellator, кто-то в Contender. Поэтому Хабибу это интересно — почему нет? Мы же всегда говорили, что готовы отпускать, содействовать этому.

— Сможет ли Шлеменко конкурировать на высоком уровне в UFC?

— Ну, это мы выясним уже после того, как он подерется с нашим чемпионом (улыбается). Годы тоже берут свое. Шлеменко — не молодой боец. В свое время он все доказал. Может быть, он еще чувствует порох в пороховницах. В UFC нереальных бойцов нет. Поэтому Шлеменко тоже может уверенно там конкурировать. Не могу сказать, что он дойдет до чемпионского пояса, так как для этого требуется время. В UFC для этого может потребоваться несколько лет.

— Когда EFC может оказаться за океаном?

— Мы работаем над этим. Я думаю, что в следующем году [будет турнир EFC] в США. Плотно работаем, и я думаю, что в следующем году у нас получится организовать турнир за океаном.