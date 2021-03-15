«Проснулся и спрашиваю: «Меня задушили или нокаутировали?» Как Майкл Чендлер потерял сознание от усталости во время боя

Но все-таки выиграл.

24 января бывший чемпион Bellator Майкл Чендлер с размахом дебютировал в UFC. Отдавил к сетке Дэна Хукера, запер его в нужном коридоре атаки, сменил этажи через удар в корпус и положил соперника левым полубоковым в челюсть.

Удар получился настолько безукоризненным, что стал для суперстойкого Хукера первым нокдауном в UFC от панч а в голову. После поражения австралиец даже сделал заявление, что теперь не верит в такое понятие, как крепкий подбородок, потому что идеальным попаданием можно свалить любого.

« Этот нокаут еще раз подтверждает мнение, что хороший подбородок — это миф, — говорил Хукер в интервью ESPN. — Он попал по мне идеальным ударом. Просто идеальным. Все, что я могу сказать, — это был прекрасный удар.

По мне попадали много в прошлых боях, Порье много попадал, но ни разу мне не прилетал такой удар, как в бою с Чендлером. Идеальный панч. А люди, которые говорят про подбородок, не понимают человеческую анатомию. Если попасть идеально — упадет любой».

Для Чендлера нокаут в первом раунде стал третьим подряд и пятым — за всю карьеру. Плюс это 15-й случай, когда его бой завершился в первую пятиминутку. У американца такая структура тела — когда мышечные волокна дают взрыв и силу, а затем вызывают безнадежную усталость. Поэтому то, что больше половины его боев закончились именно в первом раунде, легко объясняется зависимостью от собственного типа организма.

При этом, пожалуй, наиболее запоминающиеся поединки в жизни Чендлер завел в глубокие воды — чемпионские раунды. Две войны с Эдди Альваресом за титул Bellator (в первом бою Чендлер победил сабмишеном в четверто м раунде, в реванше — проиграл раздельным решением по итогу пяти раундов), два боя с Уиллом Бруксом (проиграл дважды — в четверто м раунде нокаутом и раздельным решением в 5-раундовом поединке ) и первый невероятный поединок с Бенсоном Хендерсоном, который Чендлер осилил тяжелейшим раздельным решением.

Чендлер запускает Хендерсона суплексом.

Бой для Майкла получился настолько сложным, что после четверто го раунда он дважды терял сознание, а от усталости не мог поднять руки до груди.

« Я часто делал ставку на первы й раунд, — говорил Чендлер на подкасте Theo Von. — Очень многие бойцы плохо начинают поединки, им всегда нужно время. Единицы въезжают в бой сразу. Поэтому многих можно подловить на вот этом долгом вкатывании. Но я не боюсь длинных боев и усталости, не боюсь идти дальше и устать. Как-то я потерял сознание в бою из-за усталости. В первый раз, когда мы дрались с Бенсоном Хендерсоном. В самом конце четвертого раунда прямо с гонгом я отключился. Почти сразу проснулся, стою на коленях, не знаю, что происходит, где я, опять идет короткая отключка. Мой тренер поднимает меня и усаживает на стул. Вот здесь я полностью просыпаюсь.

Слышу — кто-то что-то кричит мне сзади. Один мой тренер. Другой, Генри Хуфт, кричит спереди. Я осматриваюсь по сторонам, пытаюсь понять, что происходит. Спрашиваю у Генри: «Меня задушили? Или нокаутировали?» И Генри в шоке: «Ты что говоришь?! Ты выигрываешь бой! Какой нокаут, ты о чем, что с тобой?»