Майкл Чендлер вылечил спину массажером. Случайно сказал о нем у Рогана, и прибор за сутки купили 100 тысяч человек

А потом отказался от денег за рекламу.

Один из самых могучих атлетов в ростере UFC Майкл Чендлер много лет мучился из-за проблем со спиной. Для базовых борцов такие проблемы дело привычное — уж слишком серьезно данный спорт задействует спину: много взрывных и резких движений, постоянное перетаскивание веса партнера, сложнейшие изгибы и вращения.

Через крупные проблемы со спиной прошли многие топовые борцы UFC: Тито Ортис месяцами «загорал» на операционном столе, где ему вбивали и вкручивали в спину различные шурупы, Бен Аскрен недавно перенес операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава, Хабиб Нурмагомедов в свое время оперировался в Германии, потратив на лечение спины 50 тысяч долларов и год времени, другой чемпион промоушена Даниэль Кормье из-за проблем с задней стороной туловища в 2019 году, по его словам, «больше никогда не был прежним». Для Чендлера же эти проблемы теперь позади — он заправски борется, беззаботно работает с железом, а после досрочных побед еще и крутит с ограждения сетки заднее сальто.

Вылечить спину Майклу помог прибор-массажер, случайно увиденный им где-то на просторах YouTube. Несколько лет назад боец пришел на популярный в народе подкаст Джо Рогана, где разговор случайно как раз зашел на тему болей в спине. Тут Чендлер и рассказал о чудо-массажере — и эта история за сутки перевернула жизнь компании-производителя. За последующие два дня она продала 100 тысяч экземпляров данного продукта, а менеджеры компании в порыве благодарности вышли на самого бойца с предложением вознаграждения. Однако от денег Майкл отказался.

«Я много лет страдал от хронических болей в спине, — рассказывает историю сам Чендлер на подкасте BRAD LEA TV. — Одни врачи говорили, что у меня межпозвоночная грыжа, другие — что это дегенеративные изменения диска, третьи — артрит. Предлагали мне оперироваться, но в итоге выяснилось, что у меня проблемы с большой поясничной мышцей. Произошел небольшой перекос таза, который вызвал боли в большой поясничной мышце. И я случайно нашел этот массажер PSO_Rite (на фото. — Прим. «СЭ»). Ты ложишься на него, и он начинает растягивать и распрямлять мышцу. Ты двигаешь немного ногами и бедрами, и он прорабатывает тебе поясницу, расслабляет ее.

В итоге после работы с этим массажером я навсегда забыл о проблемах с поясницей. Потом я пошел к Джо Рогану, разговор как-то вышел на тему проблем со спиной, и я рассказал, как вылечился благодаря этому массажеру. И за 30-48 часов с момента подкаста компания — производитель массажера продала 100 тысяч его экземпляров. Их продажи были просто выше крыши. Они вышли на меня: «Майкл, огромное спасибо, что упомянули нас. После этого у нас пошли сильные продажи. Давайте мы пришлем вам какие-то

Майкл Чендлер и тот самый волшебный тренажер. Фото Instagram

Но я отказался от денег, сказал: «Это вам спасибо за хороший продукт, он очень мне помог. Я упоминал его не ради денег, а потому что он оказался очень полезным. Не нужно мне платить». Но спустя два года они снова вышли на меня и предложили уже рекламировать другой продукт — мазь для спины. Вот здесь я уже согласился стать их партнером".

Завтра рано утром Чендлер подерется с Чарльзом Оливейрой за вакантный титул в легком весе UFC. В случае победы он станет вторым бойцом в истории ММА, у кого будут титулы чемпиона UFC и Bellator.