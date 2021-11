«Всегда ставьте на черного». Усман бросил расистскую шутку, Колби глумился над отсидевшим отцом соперника

Грязища на пресс-конференции к UFC 268.

В Нью-Йорке прошла пресс-конференция к предпоследнему номерному турниру года UFC 268: Усман — Ковингтон 2. В современной истории UFC это противостояние, пожалуй, идет вторым после Хабиба и Макгрегора по количеству нервов и вылитой грязи.

Тон задает, безусловно, Ковингтон, который еще перед первым поединком предлагал депортировать Усмана обратно в Нигерию, упрекал в применении стероидов, коверкал фамилию нигерийца и просто безостановочно оскорблял по разной мелочи. Камару в основном отмалчивался, но после первого боя у него появился беспроигрышный ответ — напоминать сопернику не только о проигрыше, но и сломанной челюсти (в первом поединке Усман сломал сопернику челюсть правым прямым в 3-м раунде — прим.).

Вот и на прошедшей встрече нигериец оборонялся от потока грязи в свою сторону аргументом с челюстью, а Колби на сей раз решил залезть в семью оппонента — поднял историю с тюремной отсидкой отца Усмана (Мохаммед Усман отсидел 11 лет по делу о мошенничестве с продажей медикаментов — прим. СЭ) и глумился над ней все 40 минут. И хотя Усман-старший освободился в марте этого года, для Ковингтона это ничего не меняет — он даже предложил сопернику поднять свои связи среди тюремных надзирателей и добиться освобождения Мохаммеда на день, чтобы он смог посетить бой сына.

Ниже — самое интересное из большой бучи в Madison Square Garden.

***

Ковингтон сразу же обозначил боевую стойку на вечер, осадив популярного ММА-журналиста Джона Моргана. Тот задал безобидный вопрос про психологический настрой на предстоящий бой, но получил жесткий ответ.

«Джон, ты вчера повел себя скользко по отношению ко мне. Состряпал кликбейтный заголовок, написал, что я не заслуживаю этого боя. Если хочешь ответ на свой вопрос, упади и отожмись 10 раз! А ну, упал! 10 отжиманий, дряблая ты задница!».

Усман попытался что-то сказать вдогонку ситуации, но напоролся на размашистый хук справа. Без всяких предупреждений Ковингтон набросился на отца соперника, сразу ударив по больному.

Колби Ковингтон: «Эй, Марти, твой отец-арестант будет в эту субботу вечером? Если что, у меня есть связи среди тюремных надзирателей, я могу позвонить сотруднику и устроить так, чтобы твоего отца отпустили посмотреть этот бой. Хочешь, чтобы я сделал этот звонок? Даже не представляю, каково приходится миссис Усман — сын-читер и муж-уголовник»

Камару Усман: «Пожалуйста, да, сделай этот звонок. Я очень хочу, чтобы он увидел, как тебе сломают лицо»

Колби Ковингтон: «Единственное, что ты сделал — это помог своему отцу сбежать из тюрьмы (игра слов «break» — сломать и «Break out of prison» — сбежать из тюрьмы»)"

Камару Усман:«О, правда? Скажи мне, зачем после третьего раунда ты сказал своему углу, что у тебя сломана челюсть? Ты хотел, чтобы они спасли тебя. Ты хотел, чтобы они спасли тебя?»

Колби Ковингтон:«Почему ты симулировал удар в пах? Спас тебя Марк Годдард сегодня ... (путается) в субботу вечером»

5 ноября. Пресс-конференция перед боем Камару Усман — Колби Ковингтон.

Камару Усман: «Сегодня или в субботу вечером?»

Колби Ковингтон:«И тогда и сейчас. Давай прямо сейчас выйдем [драться]»

Камару Усман: «Ооо. Давайте-ка все сядем на места. Ты же знаешь, что ты ничего не сделаешь. Я уже подходил к тебе один на один за кулисами и ничего ты не сделал (несколько лет назад Усман подошел к Ковингтону за сценой на арене, тот смотрел в телефон с опущенной головой — в то время как нигериец агрессивно предъявлял претензии — прим. СЭ)».

После небольшой передышки «Хаос» зашел со второго козыря — допинговой темы.

Колби Ковингтон: «Что у тебя с животом? Вчера мы все видели фотки с какими-то следами уколов на твоем животе. Это все хреново выглядело. Ты не можешь скрыть последствия химического дисбаланса в твоем теле. У тебя прыщи по всему лицу, спине и плечам. Что это такое?».

Камару Усман: «Посмотрите — взрослый человек обсуждает тело другого взрослого человека».

Колби Ковингтон: «Отвратительно. Просто отвратительно. Грязное животное».

На помощь чемпиону пришли дружественные журналисты. Один решил ударить по Ковингтону через вопрос Дане Уайт.

Журналист: «Дана, я правильно понимаю, что реванш так долго не могли провести, потому что челюсть Колби была сломана?»

Колби Ковингтон: «Эй, молодой, у меня не было перелома челюсти. Если ты посмотришь фото рентгена, который выложили в интернет, то...»

Журналист: «Я спросил Дану»

Колби Ковингтон: «Это будет нарушением корпоративной этики, если он расскажет о таком»

Журналист: «Камару, у тебя просто недвижимость в его голове. Ты живешь у него там, он только о тебе и говорит каждые 10 секунд»

Камару Усман: «Ему это только и остается. Я живу у него в голове, сру там, мочусь, где хочу».

Позже одному из журналистов удалось зацепить интересный момент — а собираются ли после всего сказанного и того, что будет в бою, оппоненты пожать друг другу руки? Ответ бойцов на этот вопрос получился одинаково брутальным.

Журналист: «Камару, какой бы результат боя ни был — победа, поражение или ничья — пожмете ли вы руку Колби?»

Камару Усман: «После того, как я сломаю ему вторую половину лица, я несомненно пожму ему руку. Если, конечно, он не убежит из клетки, как в первый раз»

Колби Ковингтон: «Я убежал, потому что против меня читерили. Я дрался с двумя людьми — Марком «Не таким уж хорошим» Годдардом (Goddard, в оригинале «Mark Not so goddard» — «Not so good» -» не таким уж хорошим, квалифицированным") и Марти Джусмэном (juice — сок, в переносном значении «допинг»).

Камару Усман: «Поэтому ты убежал в подтрибунку?»

Колби Ковингтон: «Не беспокойся, мы вытащим твоего отца из тюрьмы. Он придет на бой. Я поговорю с надзирателем»

Журналист: «Колби, этот же вопрос вам — пожмете ли вы руку Камару после боя?»

Колби Ковингтон: «Нет, я не уважаю его. Он трусливый читер. Почему я должен жать руку трусливому читеру?»

Дальше нигериец выкатил заготовленную фразу, за которую соперник обвинил его в расизме.

Журналист: «Камару, людям, которые поставили на тебя, хочется знать — будет ли дело сделано в эту субботу?»

Камару Усман: «Я скажу то же, что и в первый раз. Что когда-то сказал Уэсли Снайпс: «Всегда ставьте на черного»»

Колби Ковингтон: «Для меня это звучит как расизм»

Камару Усман: «Оу, тебе это определенно знакомо»

Колби Ковингтон: «Мне это незнакомо. Единственная раса и цвет, которые мне известны — это зеленый. Когда он приходит на мой банковский счет».

Не обошлось на встрече и без журналистских отжигов. Мужчина в розовом костюме (в июле он поддел Конора Макгрегора на подобной пресс-конференции, за что тот пообещал сломать ему нос) завел длинный, сложносочиненный вопрос Колби Ковингтогу, начав его с комплимента. Неизвестно, чем бы он его закончил — боец оборвал журналиста на полпути, назвал клоуном и призвал вывести его из здания. Мужчина повернул вопрос в оскорбительную сторону — непонятно, изначально ли это было задумано, или он отомстил Колби за удар.

Журналист: «Колби, прекрасный костюм. Мы с вами на арене, где величайшие всех времен стали величайшими всех времен. От Мохаммеда Али до GSP. Через два дня у вас будет возможность зайти в эту клетку, и она запрут за вами дверь, и вы попробуете отобрать в брутальной манере пояс у этого человека. Любым возможным способом. Мой вопрос к вам — если вы вдруг проиграете, то...»

5 ноября. Пресс-конференция перед боем Камару Усман — Колби Ковингтон.

Колби Ковингтон: «Стоп-стоп-стоп. Ты похож на бутылку «Pepto-Bismol» (розовая бутылка, средство от поноса — прим.) и это неспроста. Ведь изо рта у тебя как раз и льется понос. Пошел вон с этой арены! Выведите этого клоуна с арены!»

Журналист: «...Если вы проиграете этот бой, согласитесь ли вы, чтобы независимая медицинская комиссия изучила ваши рентгеновские снимки из 2019-го и — раз и навсегда — выяснила — сломал ли этот человек вам лицо?!»

Колби Ковингтон: «Где ты взял этот костюм? В J.C.Penny? (сеть универмагов одежды — прим.) Моя золотая цепь стоит дороже, чем твой гребаный дом! Выведите этого клоуна с арены! Выведите этого клоуна с арены! У него словесный понос!»

Журналист: «Твой костюм выглядит как (неразборчиво)... сучки. Ублюдок!»

Колби Ковингтон: «Выведите этого клоуна н**** из здания».

Досталось от Колби не только Усману, но и его спарринг-партнеру, легковесу Джастину Гэтжи. Тот, правда, отмалчиваться не стал.

Джастин Гэтжи: «Тревор Уиттман — гений. Не могу дождаться, когда выйду драться перед всеми этими людьми. Это будет гребаный хаос. Я б*** так это люблю»

Колби Ковингтон: «Ты прав, Джастин. «Хаос» в здании»

Джастин Гэтжи: «Ты говнюк»

5 ноября. Пресс-конференция перед боем Камару Усман — Колби Ковингтон.

Колби Ковингтон: «Бро, в твоей голове не осталось мозговых клеток. Тебе лучше помолчать, ты выглядишь безграмотным»

Джастин Гэтжи: «Закрой свой рот б***! Мозговых клеток нет у того, кто задевает чужие семьи»

Закончилось все традиционной дуэлью взглядов, на которой инициативу неожиданно перехватил Усман, решивший толкнуть соперника.

Поединок Камару Усмана и Колби Ковингтона пройдет в ночь на 7 ноября в Нью-Йорке.