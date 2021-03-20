11-й номер рейтинга UFC в легком весе стал гостем турнира Eagle FC, после завершения которого дал интервью журналистам.

«Хабиб сказал: «Поезжай домой»

— Вы впервые посетили турнир Eagle FC — какие впечатления остались от ивента?

— Честно, когда я пришел в зал и сел с Шамилем [Завуровым], я сказал ему, что, по-моему, боев много, но громких имен мало. Он согласился, что громких боев мало, но сказал, что бои будут конкурентные. В итоге я каждый бой смотрел от начала и до конца. Очень понравились бои.

— Как провели две недели после боя с Дрю Добером?

— Первым делом прилетел домой. Не выходил из дома, а проводил время с родителями. Родственники приходили поздравлять, друзья тоже. Где-то неделю был дома, а потом уже начал заниматься любимыми делами: катался на лошадях и мотоцикле. В Америке не было этого всего.

— Не было мысли остаться с командой, ведь все-таки ребята еще выступают?

— Я должен был остаться на бой Зубайры Тухугова, так как он получил травму, и, учитывая, что Абубакар [Нурмагомедов] уже провел основную часть своей подготовки, поспарринговав вместе со мной, было принято решение вернуться домой. Хабиб сказал: «Ты давно дома не был, у Абубакара концовка лагеря уже идет, и тем более здесь есть ребята. Поезжай домой».

— Как вам подготовка в Вегасе? Вы обычно готовились в Сан-Хосе.

— Касаемо условий, то все там хорошо, так как есть UFC Performance Institute, но в связи с карантином и ковидом было много ограничений, и это чуть-чуть напрягало. Ладно если только маски — мы их привыкли носить, но приходить в зал, где разрешено максимум три или пять человек. Раньше можно было прийти в любое время, а сейчас ты должен заранее записаться, сообщив, например, о том, где будешь работать — на ринге или в клетке. Вот это все напрягало. Но в целом подготовка прошла хорошо.

«Все идет к тому, что подерусь с дос Аньосом»

— Анонсирован титульный бой в легком весе между Майклом Чэндлером и Чарльзом Оливейрой. Согласны с решением UFC?

— Насчет Оливейры я согласен, так как он идет на победной серии. А вот насчет Чэндлера не согласен, потому что парень провел всего один бой в лиге. Еще не успели проверить, насколько он хороший боец. Его первый бой завершился довольно быстро. Думаю, могли бы подраться Гэтжи или Порье за титул. Но у них [UFC] всегда свои планы.

— Рафаэль дос Аньос несколько раз достаточно жестко высказался в ваш адрес. Сначала сказал прекратить шумиху вокруг вас, а потом — что подерется с вами только если в случае победы гарантированно встретится с Хабибом. Как вы на все это смотрите?

— Я не знаю, почему у него мнение поменялось так резко. Он выиграл один бой, и уже начал разговаривать по-другому, хотя у нас был назначен бой, и не было никакой шумихи. Он слетел с боя, и я просил замену, но UFC сказали, что дадут мне главный бой вечера — пять раундов. Я в тот момент молча сел и один полетел в Америку без команды, так как хотел подраться. Потом я заболел, и он подрался с кем-то (победил Пола Фелдера раздельным решением судей. — Прим. «СЭ») и затем начал совсем по-другому разговаривать. Не понимаю, в чем причина.

— Может, все-таки стоит повторно вызвать дос Аньоса на бой?

— Я не знаю, как сейчас идут переговоры, но все идет к тому, что мы подеремся. Большинство бойцов заняты из тех, кто топ-10. Но я уверен на 90 процентов, что они дадут мне в соперники кого-нибудь из топ-10.

— Многие предполагали, что Дастин Порье подерется следующим за пояс, но, видимо, он выбрал бой с Конором. Если бы вы оказались на его месте, то что бы выбрали: титульный бой или денежный?

— Я бы, конечно же, выбрал титульный бой, потому что не было у меня еще такого шанса. Может, из-за того, что Порье уже дрался за пояс, он теперь думает о деньгах.

— Порье и Макгрегор проведут бой 10 июля. Хотели бы оказаться в этом карде?

— Ну да, будет большой кард. Вот, например, сейчас я дрался в довольно большом карде. А когда большой кард, то вокруг него большая шумиха, а это плюс бойцу.

— Удивило ли вас, что бой с Тони Фергюсоном получил Бенеил Дариуш?

— Я знал об этом. Мне менеджер еще до моего боя говорил, что все к этому идет.

«Бой с Гэтжи возможен»

— Методом исключения сейчас кажется, что для вас немного подходящих соперников — это Пол Фелдер, Дэн Хукер ну и Рафаэль Дос Аньос.

— Фелдер, как мы знаем, уже по-другому зарабатывает в UFC и уже не горит желанием драться. Насчет Хукера — я недавно видел, что он только домой прилетел. Там у него какая-та суета была, карантин. В связи с этим я не думаю, что он захочет вернуться быстро. Он захочет отдохнуть, особенно после нокаута. Самый возможный вариант — это Рафаэль дос Аньос.

— Вам интересно подогреть бой с дос Аньосом в медийном плане?

— Без этого уже никак. Например, когда раньше Хабиб какие-то громкие высказывания делал, то люди это как-то по-другому воспринимали. Но сейчас, я думаю, люди начали понимать, что если будешь молча выигрывать у всех, то ты никому не интересен. Просто один раз споткнешься, и они [UFC] тебе не продлят контракт.

— А бой с Джастином Гэтжи теоретически возможен?

— Да, возможен. Мы знакомы, но между нами нет дружеских отношений. Он сейчас свободен, почему бы и нет? Я был бы рад с ним подраться.

— А есть ли такой вариант, что вы сядете втроем — ты, Али Абдель-Азиз и Гэтжи, и договоритесь о бое?

— Это так не работает. В UFC очень большая команда, которая анализирует все касаемо того, что они от этого получат. Только так происходит.

«Хабиб шокировал своим контролем»

— Вчера состоялась встреча, в которой Хабиб заявил Дане об окончательном решении завершить карьеру. Может быть, на этой встрече они еще говорили и о вас?

— Да, но я точно еще не спрашивал. Там сидели Дана Уайт и Хантер (Хантер Кэмпбелл — руководитель юридического отдела UFC. — Прим. «МЭ»). Меня после боя Хантер тоже поздравлял, говорил, чтобы я продолжил так же. Я знаю, что вчера они обсуждали мое будущее. Но по этому поводу еще точно не общался с ними, так как в дороге сегодня был, и только к обеду приехал [в Краснодар].

— Вам было бы интереснее возглавить кард турнира в России или все-таки драться в Америке?

— Проще драться там, потому что здесь очень много знакомых людей. Я рад, когда приезжают родственники и друзья, сидят на трибунах, но это и дополнительная ответственность. Еще немаловажный фактор заключается в том, что в Америке проводят крупные события. Для моего карьерного роста, конечно, лучше драться в Америке.

— Недавно Даррен Тилл назвал вас лучшим грэпплером из тех, кого он видел. А вы бы кого назвали лучшим грэпплером из тех, кто продолжает карьеру?

— Работал со многими известными бойцами, но я такого давления и такого контроля как у Хабиба никогда ни у кого не видел. Все говорят «контроль, контроль», а когда начинают с ним работать, то остаются в шоке.

— А с Камару Усманом работали?

— Нет. У нас один раз схватка должна была быть. Помню, что мы уже переоделись, но ему тогда какой-то звонок поступил, и он решил уехать.

«Абдулманам мог бы сжечь мой мотоцикл»

— Вы недавно выкладывал видео, где катаетесь на мотоциклах. Хабиб его репостнул с надписью: «Хватит этим заниматься, надо тренироваться». Показалось, что такое вам мог сказать Абдулманап Нурмагомедов, потому что, наверное, тоже не одобрял такое увлечение. Это так?

— Я начал кататься на мотоциклах, когда Абдулманап Магомедович был в больнице. Я думал, что когда он выйдет, то все мои увлечения закончатся. Я на 99 процентов знал, что если он один раз мне скажет [что не нужно кататься на мотоцикле], а после этого увидит [что все равно катаюсь], то пойдет ко мне домой и сожжет или сломает мой мотоцикл. Я допускал, что больше не буду этим заниматься. Тренеру это бы точно не понравилось. И сейчас Хабиб то же самое говорит. Я понимаю всю ответственность, поэтому стараюсь ездить аккуратно. Для этого случая я купил дорогую экипировку, чтобы как-то обезопасить себя.

— Хабиба не получилось затянуть в тему мотоциклов?

— Хабибу подарили мотоцикл, но у него пока времени нет.