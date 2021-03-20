«Что ты бьешь как девчонка? Давай сильнее!» 80-летний тренер поставил Хабибу нокаутирующий удар

Вальтер «Попс» Карвальо — ментор Хавьера Мендеса и легенда зала АКА.

Хабиб Нурмагомедов не так давно свой первый бой в UFC — против Камала Шалоруса (20 января 2012 года) — назвал колхозом. Он победил удушающим приемом в третьем раунде, но поначалу выглядел неуверенно. Второй бой и вовсе получился равным: Хабиб победил Глейсона Тибау единогласным решением судей, но перебороть так и не сумел, а стойке ничего интересного не показал. Хорошая ударная техника — это было то, чего не хватало молодому Хабибу. Но дагестанец в Америке попал в надежные руки бывшего Хавьера Мендеса — главного тренера American Kickboxing Academy. Название зала говорит само за себя — ударку там ставить умеют.

Нурмагомедов начал тренироваться в АКА в мае 2012 года — т7е. еще до боя с Тибау, а вот прорыв в ударке у него наступил на сборах зимой 2012/13, когда он готовился к поединку с джитсером Тиаго Таваресом. Сбор в АКА длился 40 дней. Итог боя: Хабиб нокаутировал Тавареса — отправил на пол апперкотом, а потом добил. Как Хабиб написал в книге Khabib Time, такого значительного прогресса он добился в том числе потому, что много работал с тренером Вальтером «Попсом» Карвальо.

Карвальо родился на Гавайях 9 декабря 1934 года. Служил в морской пехоте, а затем работал в аэропорту Окленда (штат Калифорния, США) — авиамехаником и супервайзером General Motors. Потом Попс устроился в компанию Lockheed Missile and Space Co., которая работала с НАСА, и закончил колледж, получим специальность инженера. Далее Карвальо был инспектором по контролю качества, а в 1990-м вышел на пенсию. А в 1991-м вернулся на Гавайи — но не навсегда.

Вроде бы, ничего интересного. Однако еще в 1970 году Попс возглавил спортивный клуб во Фремонте (Калифорния), где тренировались боксеры и кикбоксеры преимущественно с Гавайев. Ходил туда и паренек, родившийся в Мексике — Хавьер Мендес. Впоследствии Мендес стал топовым кикбоксером, а Карвальо расширил свою тренерскую деятельность. Например, в 1991-м открыл Международный гавайский боксерский клуб. Затем он стал работать тренером в АКА.

Хабиб описал первую встречу с ним в автобиографии Khabib Time. Он провел спарринг, после чего к нему подошел Попс и предложил побить по лапам. Нурмагомедов видел старика впервые. Поначалу он воспринял это предложение как шутку — все же тренеру на тот момент было 78. Дагестанец стал бить аккуратно, не полностью вкладываясь в удары, на что Карвальо отреагировал дерзко: «Что ты бьешь, как девчонка? Давай сильнее!» Хабиб пробил сильнее, потом еще сильнее и в конце концов стал работать во всю силу. «И вот тут я понял, что лапы держали не просто руки, а бетонные столбы», — написал Нурмагомедов.

Работа на лапах, развитие силы удара были приоритетом для Карвальо. По словам Хабиба, он требовал от бойцов бить максимально сильно, а если чувствовал, что они не выкладываются, то приходил в бешенство. После каждого спарринга Попс забирал одного-двух бойцов и работал с ними на лапах по 30-40 минут (Хабиб же в первое свое знакомство с Карвальо бил по ним 15 минут). Как написал Нурмагомедов в книге, Хавьер Мендес сказал ему, что «Попс всегда ищет очередную жертву для себя, а парни бегут от него кто куда». Хабиб же решил не избегать Попса, а, наоборот, тренироваться с ним почаще. Он распределил время так: три дня в неделю работал с Мендесом, три дня — с Попсом. В результате Тиаго Таварес упал уже в первом раунде.

«Попс идеально чувствовал ударные техники, — рассказал Хавьер Мендес в интервью «СЭ» в январе этого года. — Если ты неправильно бил по лапе, он всегда немного отклонял ее, и ты чувствовал, что удар плохой. Он так манипулировал лапами, что специфика и сила каждого удара становилась понятной. Многие тренеры, наоборот, идут лапой навстречу бойцу, чтобы удар получился поплотнее, он же убирал ее назад, чтобы ты стремился к идеальной дистанции и силе. Я пытался копировать какие-то его секреты и методы, но мне так и не удалось достигнуть его эффективности. Он самый сильный человек, которого я встречал за всю свою жизнь. Даже в возрасте 82 лет он все еще держал лапы. К нам приезжал чемпион мира по кикбоксингу Рико Верхувен, и он держал лапы ему. Рико бил страшные кики, но Попс так ставил лапы, что эти удары Верхувена казались ерундой. Он особенный тренер».

Карвальо скончался в 23 марта 2017 года в госпитале в Калифорнии. Он страдал гранулематозом Вегенера — редким заболеванием, которое вызывает воспаление кровеносных сосудов в носу, пазухах, горле, легких и почках. Заболевание спровоцировало сердечную и почечную недостаточность. В последние дни жизни Попса его навестили топовые бойцы АКА — Кейн Веласкес, Даниэль Кормье и Люк Рокхолд. Все трое становились чемпионами UFC.

Март 2017 года. Кейн Веласкес, Даниэль Кормье и Люк Рохколд навестили Вальтера Карвальо в больнице. Фото Instagram

Почему не было Хабиба — понятно. Он находился в России и восстанавливался от последствий страшной весогонки перед боем с Тони Фергюсоном, который в итоге сорвался. Попс уделял Веласкесу особенно много времени. По словам Мендеса, именно он поставил ему правый оверхенд. «Это фишка Попса», — говорит Хавьер. Правый оверхенд Карвальо поставил и Хабибу. «Фишка Попса» сработала 6 октября 2018 года, когда Нурмагомедов отправил на пол Конора Макгрегора.

У Карвальо осталось двое сыновей — Уолт и Джефф, и оба связаны с боксом. В 2014 году Попс открыл собственный тренировочный кэмп, Уолт им сейчас руководит, а Джефф там главный тренер, его основная специализация — постановка нокаутирующего удара.