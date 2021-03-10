Магия Ислама Махачева: набрал 20 тейкдаунов в UFC в два раза проще, чем Хабиб, задушил плечом, вообще не пропускает ударов

Мастерюга.

В ночь на 7 марта Ислам Махачев утопил Дрю Добера и вышел на 7-матчевую победную серию в UFC. В истории промоушена было больше 80 бойцов из России и СНГ и только четверо (5% от общего числа) достигали победных серий в 7 выигрышей подряд:

Андрей Орловский (с декабря 2006-го по сентябрь 2015-го шел на семи победах подряд в UFC. Оборвал серию, проиграв Стипе Миочичу нокаутом);

Хабиб Нурмагомедов (с января 2012-го по апрель 2016-го шел на семи победах подряд. Развил серию до 13 побед);

Петр Ян (с июня 2018-го по март 2021-го шел на семи победах подряд. Оборвал серию, проиграв дисквалификацией Алджамейну Стерлингу);

Ислам Махачев (c сентября 2016-го по март 2021-го идет на семи победах подряд).

Добер ударил Махачеву по голове в 15 раз меньше, чем другим своим соперникам по 3-раундовым боям

В Исламе больше всего удивляет, насколько чисто, отточенно и хладнокровно он дерется, сводя любой ущерб к минимуму. Дагестанский боец пропускает 0,76 значимого удара в минуту — никто и никогда в истории UFC не пропускал так мало.

Для наглядности вот сколько Ислам пропускал значимых ударов в голову в семи последних боях:

Добер / 3 значимых удара в голову довел Махачеву

Рамос / 5

Царукян / 5

Джонсон / 0

Тибау / 1

Лентц / 3

Уэйд / 2

Вообразите, пропустить всего 19 значимых ударов в голову в семи боях подряд на таком уровне! Это всего 2,71 в среднем за бой. К примеру, Петр Ян только за бой со Стерлингом пропустил 40 значимых ударов в голову, а сам Стерлинг — 48. Конечно, можно говорить о том, что Махачев уводит поединки в наиболее комфортную для себя зону — борцовскую, но хороших грэпплеров в UFC достаточно, и ни у кого из них не получается пропускать так же мало. К примеру, Кертис Блейдс — потрясающий борец, тейкдаун-машина, но его наказали нокаутом в прошлом бою как раз за попытку тейкдауна. Блейдс в принципе за последние семь боев пропустил не так много значимых в голову — 50 (7,14 в среднем за бой), но при этом дважды проиграл нокаутом.

Ислама наказать встречным нокаутом за перевод или форсированную борьбу никто не может, так же как и никто из его соперников — хороших борцов (Царукян и Лентц) не в был состоянии удержать с ним бой в стойке и нанести ему там ущерб. Поэтому реплика «он борется, поэтому не получает по голове» несостоятельна. Во-первых, на таком уровне даже в партере можно проиграть нокаутом, как, например, пару месяцев назад Жакаре проиграл Кевину Холланду. А во-вторых, в бою с Рамосом Ислам провел 2,5 раунда в стойке и все равно пропустил только пять ударов в голову. К примеру, Арман Царукян за это же время с тем же Рамосом пропустил в четыре раза больше. Ислам не только экстраординарный борец, но и очень тонкий тактик с обостренным чувством опасности.

Также довольно любопытно посмотреть по цифрам, как Ислам тотально снизил объем ударов Дрю Добера, не дав тому вести бой в удобной для себя зоне. Добер — один из лучших панчеров легкого веса, он шел на трех победах нокаутами подряд, у него пять нокаутов в легком весе UFC (больше только у Эдсона Барбозы и Мелвина Гилларда), но с Исламом ему не удалось создать ни одной опасной панч-атаки.

Ислам Махачев и Дрю Добер. Фото USA Today Sports

Американец провел в UFC шесть 3-раундовых боев (тех, что продлились 15 минут). И посмотрите, сколько в каждом из таких поединков он доводил значимых ударов в голову — в сравнении с боем против Махачева.

Фрэнки Камачо / Добер довел 96 значимых ударов в голову за 15 минут

Джон Так / 42

Шон Спенсер / 34

Ник Хейн / 31

Скотт Хольцман / 29

Ислам Махачев / 3

Томсон утверждает, что Ислам — самый физически сильный борец, с которым он когда-либо работал, даже сильнее средневесов

Как видим, до Махачева Добер бил в голову в среднем 46,4 раза за трехраундовый бой. Ислам снизил эту цифру в 15 раз — просто подумайте, каким уровнем для этого нужно обладать.

Сабмишен Ислама заслуживает отдельного внимания — он финишировал Добера, давя ему на шею плечом, чем удивил все повидавшего Джона Маккарти. Большой Джон и бывший партнер Ислама по залу АКА, экс-чемпион Strikeforce Джош Томсон обсудили недавнюю победу Махачева на своем подкасте Weighing In, раскрыв для публики несколько очень интересных нюансов, касающихся техники сабмишена и непомерной физической силы дагестанца. Для Томсона Махачев и вовсе самый физически сильный спарринг-партнер, с которым ему доводилось работать.

Джош Томсон: «Я не впечатлен выступлением Ислама. И сейчас я критикую его, потому что знаю — он способен на гораздо большее. Сегодня я увидел зажатого Ислама».

Джон Маккарти: «Он заставил его постучать давлением плеча».

Джош Томсон: «Да, это понятно, но...»

Джон Маккарти: «Он заставил его постучать давлением плеча. Сколько раз в UFC на топ-уровне ты видел, чтобы один парень задушил другого плечом?»

Джош Томсон: «Есть парень, который делает это постоянно, как его... Сен-Пьер? А, нет, Овинс Сен-Прю — вот он».

Джон Маккарти: «Нет, это другое. Он выполняет удушение Вон Флю. Это совсем другое. То, что сделал Ислам, — там у него на другой стороне шеи не было второй руки для более крепкого сжатия захвата. Парень выиграл бой на топ-уровне в UFC удушением плеча!»

Джош Томсон: «Слушай, Ислам невероятно силен физически. Вот есть Дерон Уинн — настоящий мускульный шарик, просто сплошная мощь. И он борец предолимпийского уровня. Но Ислам все равно самый физически сильный боец, с которым я когда-либо боролся. А ведь он из 70 кг! Это даже нечестно сводить его с легковесами. И его джиу-джитсу — оно великолепно, посмотри на этот переход к армбару. БЖЖ Ислама сильнее, чем его стойка, и я говорю именно о БЖЖ, даже не борьбе.

Борьба Ислама даже лучше, чем мы видели с Добером, гораздо лучше. Вы даже не представляете, какая для него это легкая ерунда — перевести человека. Зацепом, проходом в ноги, как угодно. Тот же Хабиб — он либо проходит в ноги, либо поднимает тебя из клинча и швыряет. Ислам гораздо разнообразнее".

Джон Маккарти: «Боже праведный, вот эти зацепы Ислама изнутри — это просто красота. Я думал, что у Генри Сехудо лучшие зацепы изнутри в этом спорте — пока не увидел зацепы изнутри Ислама. Красота!»

Джош Томсон: «И он делает все это с легкостью. Но я продолжаю утверждать: то, что мы видели сегодня, — только маленький отрывок от настоящего Ислама. Мне не понравился, например, Ислам в стойке — он был очень сомневающимся. Хотя он очень хорош в стойке».

Ислам на 20 тейкдаунов в UFC затратил 29 попыток. Хабиб — 45

Здесь, правда, нужно сказать, что Томсон не совсем справедлив в сужении броскового арсенала Хабиба — есть у Орла в UFC не только проходы в ноги и броски подъемом за талию из клинча, но и вот такие прекрасные тейкдауны родом из дзюдо и самбо — как в бою с Дос Аньосом (3:21 на видео).

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При этом Ислам все равно гораздо более эффективно набирает свои тейкдауны, тратя на них почти в два раза меньше попыток, чем Хабиб. На первые 20 тейкдаунов в UFC Махачев затратил 29 попыток перевода, Нурмагомедов — 45! Ислам настолько точен в проведении тейкдаунов, что по их эффективности уже входит в десятку лучших в истории промоушена.

Ислам Махачев и Дрю Добер. Фото twitter.com/MMAFighting

Для начала, кому из российских бойцов UFC понадобилось меньше всего попыток, чтобы набрать 20 успешных тейкдаунов в промоушене:

Ислам Махачев / 29 попыток понадобилось для набора 20 тейкдаунов в UFC

Забит Магомедшарипов / 30

Омари Ахмедов / 37

Рустам Хабилов / 41

Хабиб Нурмагомедов 45

Здесь надо сказать, что Хабибу сильно подпортил статистику бой с Тибау — 13 попыток и ни одного успешного тейкдауна. Глейсон — один из самых массивных легковесов в истории, но также тейкдаун-машина — второе место по тейкдаунам (84) после GSP, потрясающая защита от переводов (бразильца перевели всего 6 раз за 28 боев в UFC. К примеру, GSP перевели 8 раз за 22 боя)

Меньше всего же попыток в истории UFC, чтобы набрать 20 тейкдаунов, понадобилось как раз Джорджу Сен-Пьеру:

Джордж Сен-Пьер / 25 попыток для набора 20 тейкдаунов

Тито Ортис / 26

Грэй Мэйнард / 26

Мэтт Хьюз / 27

Рашад Эванс / 27

Кевин Рэнделман / 27

Татьяна Суарес / 28

Би Джей Пенн / 28

Ислам Махачев / 29

Глейсон Тибау / 29

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Забит Магомедшарипов / 30

Бенсон Хендерсон / 30

Джон Джонс / 31

Джон Фитч / 32

Кейн Веласкес / 34

Рори Макдональд / 36

Кертис Блейдс / 37

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