Боец UFC постоянно болтает во время боев. В этот раз он успел докопаться даже до Хабиба

Кевин Холланд — очень веселый парень.

За все время существования смешанных единоборств было немало шоуменов и трештокеров. Будь то Конор Макгрегор, Чел Соннен или Исраэль Адесанья — всех их объединяло то, что они раскручивали бои преимущественно за счет красноречивости. Тем не менее никто из них не сравнится со средневесом UFC Кевином Холландом, прозвище которого «Большой Рот».

В чем заключается уникальность Холланда? Его фишка — он разговаривает с соперниками во время поединков. Разговаривает практически постоянно. И это не трешток — Кевин всегда на позитиве. Вот несколько примеров.

В бою с Уиллом Сантьяго:

«Это было в стиле Нейта Диаза».

«А это уже фишка Флойда».

«Ты когда-нибудь спарринговал с Джоном Джонсом?»

В бою с Тиаго Сантосом:

«Черт, чувак. Зачем так сильно бьешь?»

«Где, черт возьми, Дана? Дана!»

«А это было больно».

«Это безумие!»

«Если ты будешь проводить каждый бой в таком ключе, то ты выбьешь все дерьмо из Стайлбендера!»

В бою с Джоном Филлипсом:

«Извиняюсь, братан. Беру слова обратно. Ты действительно начал бить очень жестко».

«Нет, это не удар в пах. Не настолько низко я ударил».

«Смотрите, он хватается за мои перчатки!»

В бою с Дарреном Стюартом:

«А ты не такой слабак, как я думал. Ты даешь мне пинка!»

В бою с Хоакином Бакли:

«Мне только хотелось поговорить с тобой».

«Знаешь что, Бакли? Было бы прекрасно иметь еще одного ребенка. Поэтому, пожалуйста, не бей больше туда (в область паха). Они мне еще пригодятся, понимаешь?»

В бою с Жакаре Соузой:

«Это было здорово, Жак.И этот удар тоже».

«Клянусь, я мечтал о бое с тобой. Тогда мне было, наверное, лет 17».

Холланд, в 2020-м выигравший пять боев, дрался в главном бою турнира UFC on ESPN 21 (UFC Vegas 22) — с Дереком Брансоном. Перед боем он сказал следующее: «Я просто веду непринужденную беседу, правлю миром. Буду говорить и с ним. В детстве мой дедушка называл меня Ябберджау (главный герой американского мультсериала. — Прим. «СЭ»), так что я болтун. Люблю болтать, поэтому буду ходить и болтать».

Кевин постоянно что-то твердил Брансону в ухо. Тот же делал вид, что этого не замечает, а когда Холланд протягивал ему руку в знак уважения после раундов — будто не видел ее, уходя в свой угол с покер-фейсом.

Из зала за действом наблюдал Хабиб Нурмагомедов. Он сидел за столом вместе с Даной Уайтом и вел прямой эфир в Instagram. Ранее президент UFC объявил о борьбе с пиратами и о том, что тех ждет жестокая расправа — если попадутся. Нурмагомедову же он разрешил вести трансляцию мейн-ивента шоу UFC.

Холланду безответных слов в адрес Брансона оказалось недостаточно, и он решил поговорить с Хабибом. С ним он общался после каждого раунда. Первый раунд он проиграл (Брансон его просто залежал), после чего ринулся к Нурмагомедову за подсказкой.

«Хабиб, ты говорил, что для победу нужно разнести соперника, — сказал он. — И он меня разносит, брат. Брат, в этом нет ничего хорошего. Дай мне какой-нибудь совет — как защищаться от борьбы. У меня нет четвертого секунданта. Так что набрасывай на себя белую куртку — и иди сюда, помоги мне. Все узнают, что Хабиб — не только один из величайших в мире борцов, но и один из лучших тренеров. Обычно я прошу советов у DC (Даниэля Кормье. — Прим. «СЭ»). Может, теперь ты мне поможешь?»

Брансон борол Холланда и во втором раунде, и в третьем, и в четвертом, и в пятом. И после каждого (кроме пятого, разумеется) Кевин обращался к Хабибу с одним и тем же вопросом — как не дать Брансону себя перевести. Нурмагомедов в ответ в основном улыбался. Единственное, на что обратил внимание — чтобы Кевин контролировал «свои бедра».

Холланд в результате проиграл единогласным решением судей, а Хабиб, отвечая на реплики своего приятеля, бойца ММА Кайла Кратчмера, заметил, что «если ты хочешь научиться хорошо бороться, то должен бороться каждый день по пару часов».

Также в комментариях отметился Йоэль Ромеро, оставивший несколько смайликов. Хабиб в ответ вспомнил, как Ромеро приезжал в 2000-х в Махачкалу на турнир по вольной борьбе памяти Али Алиева и проиграл в финале Сажиду Сажидову. «Я видел тебя в городе, как ты ел мороженое!» — сказал Нурмагомедов.

Сам Хабиб, как и Холланд, тоже любил поговорить с противниками во время боев. Правда, в поединке с Конором Макгрегором это были совсем не позитивные слова («Молчишь? Почему ты молчишь? Говори! Говори!»). Такая разговорчивость — своеобразный метод психологического воздействия на соперника. Мы недавно как раз обсуждали это с Александром Шлеменко, который всегда ставил на первое место ментальность бойца — то есть его психологическую устойчивость в том числе.

«Конечно, можно разговаривать. Но для меня, например, это может сработать наоборот, — сказал Шлеменко. — Это может мне силы придать, так как если кто-то начнет со мной разговаривать [во время боя], это может меня разозлить. Со мной вроде не было такого. Но я и не давал им этого делать. Ведь согласитесь, если кто-то с тобой разговаривает во время боя, значит, вы позволяете ему это делать. Ну, пускай попробует: я его сразу постараюсь ударить или что-то сделать, чтобы у него это не получилось. Вот и все».

Было бы интересно, как бы Шлеменко отреагировал на болтологию Холланда, если бы между ними состоялся бой.