«С Джиганом будет не противостояние, а избиение». Емельяненко дал интервью Маге Исмаилову

Были соперниками, стали друзьями.

Александр Емельяненко — одна из главных звезд в российском ММА. Легендарный тяжеловес исчез из поля зрения после поражения от Магомеда Исмаилова, а 26 февраля внезапно появился на публике — на турнире АСА 118, где в качестве гостя сидел рядом с президентом бойцовского клуба «Ахмат» Абузайдом Висмурадовым. Тогда он успел встретиться и с Исмаиловым, который подарил ему свою шапку в знак уважения.

<br>

С тех пор 39-летний ветеран ММА наверстывает упущенное в медийном поле. Одним из его последних интервьюеров стал как раз Исмаилов, в последнее время активно развивающий свой Youtube-канал «Лысый хищник» (например, месяц назад он выложил интервью с Хабибом). Далее — самое интересное из их беседы.

<br>

Бой с Магой

Исмаилов: Вернемся к нашему противостоянию. Что пошло не так в этом бою?

Емельяненко: Неправильно послушал секундантов — они мне сказали засесть на ногах. Почему я не мог двигаться, почему я стоял на месте, почему я не мог от тебя уходить быстро. Я очень сильно засел на ногах, и поэтому тебе было так легко сблизиться со мной.

Исмаилов: То есть если бы у нас сейчас был следующий [бой]...

Емельяненко: Секундантский угол просто ошибся.

Исмаилов: Ну, такое бывает. Было что-то, что ты не ожидал в бою? Или все предсказуемо было?

Емельяненко: Неожиданностей не было — все, что я от тебя ожидал, то ты и делал.

Исмаилов: А ты обращал внимание на то, что до боя я тебе говорил о том, что буду бороться? Говорил тебе, почему ноги не отбрасываешь и так далее.

Емельяненко: Да ну, я на все обращал внимание. Я и в стойке был готов с тобой драться, и в партере я в принципе продержался до конца.

Исмаилов: За это хотелось выразить тебе уважение. Ты очень духовитый. Многие бы не выдержали. Даже несмотря на все обстоятельства, которые не сложились в твою пользу, ты продолжал идти вперед. Будь я в твоем углу, я бы остановил бой. Как ты считаешь, стоило останавливать бой, или надо было идти до конца?

Емельяненко: Надо было драться до конца. В принципе, мы так и сделали.

Исмаилов: Саша, я хотел бы тебе сказать, что у тебя очень быстрые руки...

Емельяненко: Спасибо, я в курсе.

Джиган 1

Первым оппонентом Емельяненко после его загула может стать рэпер Джиган. Боец ММА и шоумен планируют подраться по правилам бокса.

Исмаилов: Что на самом деле для меня удивительно — это твой бой с Джиганом.

Емельяненко: Я вообще не понимаю, зачем он лезет на ринг?

Исмаилов: Ну, Джиган вроде как является кикбоксером (смеется).

Емельяненко: Вроде как кикбоксер, когда-то.

Исмаилов: Недавно мы говорили о твоей мышечной памяти. Может быть, и ему удастся восстановить эту память?

Емельяненко: Я сомневаюсь, что за столь короткий срок он сможет набрать форму и достойно противостоять мне в ринге — тем более по правилам бокса.

Исмаилов: Почему он согласился на такой бой?

Емельяненко: Я не знаю. Я с ним не общался на эту тему, поэтому для меня загадка, зачем он пошёл на это. Это большая загадка, как и для всех остальных.

Исмаилов: А для рэпера это ведь хайповое противостояние?

Емельяненко: Все вызывают меня на ринг — все, кому не лень. Все хотят меня побить (улыбается). А за что? Я не пойму...

Исмаилов: Как пройдет противостояние с Джиганом? Как думаешь?

Емельяненко: Я думаю он... Думаю, что я его нокаутирую.

Исмаилов: Я не сомневался в таком ответе. А в каком раунде?

Емельяненко: Вот это я уже не загадаю. Максимально постараюсь затянуть бой в поздние раунды, чтобы он смог показать все, что может сделать в ринге. Я не буду сразу налетать на него и стараться отправить спать.

Бой с Харитоновым

Исмаилов: Знаешь, у Харитонова был небольшой конфликт с Адамом Яндиевым... Ну как небольшой — там нормально Харитонову залетело. Ты знаешь об этой ситуации?

Емельяненко: Слышал. Видел.

Исмаилов: И что думаешь об этом?

Емельяненко: Они вроде бы хотели подраться. В ринге.

Исмаилов: Об этом я не слышал.

Емельяненко: Я ничего по поводу Харитонова не думаю. Я не слежу за Харитоновым.

Исмаилов: После нашего противостояния хочет...

Емельяненко: Харитонов хочет за бой со мной получить миллион долларов. Ни одна российская организация не готова платить такие деньги.

Исмаилов: Вот он, вроде, после нашего противостояния заявляет, что готов, вперед...

Емельяненко: Если кто-то возьмется организовать этот, то я с удовольствием его побью.

Исмаилов: Видишь смысл в этом противостоянии?

Емельяненко: Да мне без разницы.

Исмаилов: Есть ли у него шансы на победу?

Емельяненко: Нет никаких шансов у Харитонова. Все повторится. Я так же его нокаутирую [как и в первом бою]. Он — тяжелый, и не умеет бороться. Он не дышит. Он не готов к длительным поединкам.

Исмаилов: И он не такой быстрый как ты.

Емельяненко: Не такой быстрый. В начале он еще работает как-то... А потом сдувается.

Исмаилов: Харитонов, как мне кажется, будет бросаться тебе в ноги...

Емельяненко: Нет. Даже не боюсь этого.

Исмаилов: Думаешь, он тебя не свалит?

Емельяненко: Не пройдет.

Исмаилов: Он отличается от Константина Глухова, которого ты завозил в борьбе?

Емельяненко: Отличается. Но онги оба бороться не умеют. Глухов единственное что хорошо работает ногами. У него каждый удар жесткий, качественный. А Харитонов может легкими ударами показать дистанцию, с которой можно работать.

<br>

Чай с тортиком

Исмаилов: Саш, ты же приглашал меня на чай с тортиком. Я тебе звонил. Помнишь?

Емельяненко: Ну.

Исмаилов: В силе предложение?

Емельяненко: Без проблем. Подеремся еще. Реванш дай.

Исмаилов: Не-не-не.

Емельяненко: А тогда чего тебе приходить!

Бой со Штырковым

Исмаилов: Есть такое мнение, что ACA хотят организовать бой Александра Емельяненко с Александром Штырковым.

Емельяненко: Я вообще ничего об этом не слышал.

Исмаилов: А наше противостояние с ним смотрел?

Емельяненко: Нет, не смотрел. Кто выиграл?

Исмаилов: Я выиграл.

Емельяненко: Если его предложат [в соперники], обязательно посмотрю ваш бой.

Исмаилов: Подвигались с ним хорошо, подрались. Тяжело было удерживать его на полу. Он вставал все время. Тяжелый. Очень энергозатратно я поработал. Знаешь какие-нибудь его противостояния? С Бигфутом Силвой там. Или с Гонзагой (на самом деле Штырков не дрался с Гонзагой. — Прим. «СЭ»).

Емельяненко: Видел.

Исмаилов: С Гонзагой видел, да?

Емельяненко: Видел-видел.

Исмаилов: И как?

Емельяненко: А, Штырков. Я понял, про кого ты.

Исмаилов: Ха-ха-ха.

Емельяненко: Сначала не понял, про кого ты. Видел его, видел.

Исмаилов: Саша, ну ты что.

Емельяненко: Я даже предлагал какой-то организации организовать мне бой со Штырковым. Они почему-то отказались.

Исмаилов: Как бы прошел ваш бой?

Емельяненко: Я бы его нокаутировал. В партер он переводить не может. Он не борец, он — культурист, который любит подраться. Здесь бы его химия не спасла.

<br>

Химия

Исмаилов: Кстати, как ты относишься к химии, Саш?

Емельяненко: Я ее не употребляю. Я на каше все набираю.

Исмаилов: Ну просто такое чувство бывает, что ты конкретно заряжен.

Емельяненко: Я не химичусь вообще.

Бой с Минеевым

Исмаилов: У тебя, по-моему, есть контракт на бой с Минеевым.

Емельяненко: Да, по правилам бокса. Он подписан уже и мной, и Минеевым. Думаю, что в ближайшее время он состоится. Возможно, после боя... Вот этого, ближайшего.

Исмаилов: О, как я буду за тебя переживать! Хочу, чтобы ты выиграл. Все, что я могу сделать, я сделаю. Ты мне просто...

Емельяненко: Будем боксировать!

Исмаилов: Тогда у меня будут проблемы в моей профессиональной карьере! Но я готов помогать тебе всячески.

Емельяненко: Спасибо.

Исмаилов: Как только ты пожелаешь. В противостоянии против моего, так сказать... Врага. Не побоюсь этого слова. Пока так. Но всякого может быть.

Емельяненко: Спортивного?

Исмаилов: Уже не спортивного. Зашел он за эти рамки. К сожалению, уже не спортивного. Не хотелось так, но так получилось. Пока так получается.

<br>

О врагах

Исмаилов: У меня, получается, есть один человек, с которым я враждую в спорте и за его пределами. Есть ли у тебя такие спортсмены?

Емельяненко: Врагов у меня нет. Есть соперники. Ко всем после боя отношусь уважительно. И во время боя тоже. Быть спортсменом — это самая тяжелая работа в мире. Никто из моих соперников меня не оскорблял.

Исмаилов: А если кто-то все-таки бы оскорбил, то он залетел бы во враги?

Емельяненко: Если бы кто-нибудь оскорбил, то я бы с ним до боя решил этот вопрос.

Исмаилов: Другого и не ожидал (улыбается). Вот так должны решать вопрос мужчины.

Джиган 2

Исмаилов: Остались ли у тебя ко мне еще вопросы? Кроме реванша, конечно (смеется).

Емельяненко: Когда у тебя следующий бой?

Исмаилов: В сентябре с Владимиром Минеевым.

Емельяненко: Ты почему так неаккуратно бреешь лысину (смеется)?

Исмаилов: Это последствия аварии. Я был в аварии (смеется). Я очень искусен в этом вопросе [в бритье головы]. Если нужно порешать этот вопрос — рука мастера в твоем распоряжении.

Емельяненко: Да я сам недавно брился налысо, когда парикмахерские все закрыты были.

Исмаилов: Ну тебе же идет лысина?

Емельяненко: Да мне и с прической неплохо.

Исмаилов: Ну да в принципе. Тяжело с тобой не согласиться. Саш, мне очень приятно.

Емельяненко: Спасибо за интервью.

Исмаилов: Очень уважаю тебя и как спортсмена, и как человека. Желаю тебе успехом, ждем твоего противостояния с Джиганом. Он будет в следующем моем выпуске.

Емельяненко: Думаю, будет не противостояние, а избиение.

Исмаилов: Ждем избиения? Джиган, дердись, братан, я бы на твоем месте сейчас запереживал.