Большое интервью с российским бойцом, который собирается стать чемпионом UFC в легком весе — вслед за своим другом Хабибом Нурмагомедовым.

Ислам Махачев, Россия, 29 лет. Легкий вес. Статистика в ММА: 18 побед, 1 поражение.

Когда Хабиб Нурмагомедов прилетел в Дагестан из Абу-Даби, где победил Джастина Гэтжи, он сказал, что через год (т.е. в октябре 2021-го) в аэропорту Махачкалы с поясом чемпиона UFC в легком весе стоять будет уже не он, а Ислам Махачев. Это было бы вероятно, если бы Махачев победил в ноябре Рафаэля дос Аньоса, но поединок между ними был отменен, поскольку Ислам заболел свинкой. Так что если Ислам и станет чемпионом, то вряд ли раньше наступления 2022 года. Для этого у него есть все: борется Махачев прекрасно (как нам рассказывал Хавьер Мендес, он единственный, кто выигрывал у Хабиба раунды в спаррингах), а еще может вырубить одним ударом — в стойке он как минимум не хуже Нурмагомедова.

Так уж вышло, что Махачев не дрался с сентября 2019-го. Он изголодался по боям и в 2021-м намерен провести не меньше трех поединков. Первый состоится 7 марта рано утром (мск) — с Дрю Добером, нокаутером, который тренируется вместе с Гэтжи. За три дня до боя Махачев дал интервью «СЭ». Мы пообщались с ним дважды — на виртуальном медиа-дне (Никита Горшенин) и вживую — на арене UFC APEX (Илья Андреев совместно с корреспондентом ТАСС Игорем Лазориным).

«Проход в ноги у дагестанца в крови»

— UFC снял про вас ролик «Восхождение Ислама Махачева» (Rise of Islam Makhachev). Обычно они снимают ролики из этой серии только про бойцов, в которых очень верят. Смотрели его?

— Да, смотрел. Сразу видно, что профессионалы поработали. Может, это к чему-то, UFC уже как-то более серьезно заинтересовались во мне.

— У вас в октябре был назначен бой с Рафаэлем дос Аньосом. Когда вот так бой отменяют и следующий назначают через несколько месяцев, всегда стоит выбор — либо удержать ту форму пиковую, либо откатиться и набирать снова. Как поступили?

— Мне пришлось чуть расслабиться, потому что я заболел, многие в нашей команде заболели этой болезнью (свинкой. — Прим. «СЭ»). И я видел, какие были последствия у тех, кто поспешил вернуться к тренировкам, кто не хотел потерять форму. И на их опыте я понял, что нужно немного отдохнуть.

— На все ваши предыдущие бои геймплан составлял Абдулманап Нурмагомедов. Теперь его нет. Кто разрабатывал план на бой сейчас?

— Каждый внес свое. Хабиб и Хавьер [Мендес] на данном этапе уже более детально смотрят моего соперника, разбирают и говорят мне, как и что.

— UFC дали вам «Бой вечера» за, по сути, одну борьбу в поединке с Арманом Царукяном. Крайне редко бонусы даются за бои, где не было зарубы в стойке, а шла борьба. Шикарный грэпплинг-матч — считаете его своим большим творческим достижением?

— Нет, не считаю, что там что-то было такое. Может, они оценили мою защиту от тейкдаунов, не знаю. Не считаю, что в этом бою что-то сверхъестественное происходило.

— Дрю Добер — наверное, самый тяжело бьющий ваш соперник в карьере. Пять нокаутов в легком весе, больше только у Барбозы и Гилларда. Испытываете ли дополнительный психологический дискомфорт, когда деретесь с ярковыраженным нокаутером?

— Если считать всю мою любительскую карьеру, всю профессиональную, я не думаю, что там было мало нокаутеров. Я универсальный боец, готов к его тяжелым ударам, к его стойке.

— Добер нокаутировал Хакпараста, когда тот выбрасывал левый кик. Вы сами любите часто бить левый кик. Анализировали ошибку Хакпараста, чтобы самому не повторить ее?

— Да, смотрел этот момент. Это была его ошибка — он наносил этот кик больше для обозначения дистанции. Если же ты плотно вложишься в удар, то соперник будет думать не о том, как тебя нокаутировать в ответ, а как защититься от этого удара. Я думаю, ошибка его была в том, что он просто обозначил дистанцию, выкинул ногу, даже не думая.

— Хабиб всегда эмоционально подсказывает вам во время боев. Часто бывает, что слышите что-то от него и говорите себе: «О, спасибо, хороший совет»?

— Человек, который всю жизнь был в этом спорте, уже очень хорошо разбирается. Поэтому все его подсказки — это ключ к победе.

— Добер дважды выигрывал чемпионат США по муай-тай. Против него с учетом тайского колена проходы в ноги — безопасны или лучше рассчитывать на подсечки и переводы из клинча?

— Проход в ноги у дагестанца в крови.

— Вы с Хабибом бойцы одной школы, но не так любите давить, как он. Такое давление вам не подходит из-за другого стиля или чего-то еще?

— Нет много Хабибов, он один такой. У него с самого начала такой стиль, без разницы — наступает или отступает соперник, он его давит, это его ключ.

— Всегда поражала спина Хабиба. У него такие крылья и широчайшие мышцы, как будто на спине панцирь черепаший. Он как-то особо закачивал спину?

— Никогда не видел, чтобы он какие-то специальные упражнения для спины делал. Просто всю жизнь борется, тренируется, у него все мышцы развиты, не только спина.

— Абдулманап Нурмагомедов в 2019-м году говорил, что его главная мечта на 2020-й — чтобы Ислам Махачев женился. На сколько процентов близки к этой цели?

— На сто процентов (смеется).

«Конор уже не тот. Тяжело, когда у тебя есть все, когда нет цели»

— Ислам, как вес?

— Вес по плану, проблем нет. Но приходится поднапрячься. Здесь, в Вегасе, вес уходит не как обычно. Климат или еще что-то не подходит. Например, ночью обычно килограмм-полтора уходит, а здесь меньше. Из-за этого приходится чуть поднажать. Но в целом все идет по плану.

— Вас стали спрашивать про бой с Конором.

— Может, разогревают (улыбается).

— А вы сами как думаете — бой с ним возможен?

— Почему бы и нет. Я же иду на победной серии. Если буду выигрывать и дальше — возможен.

— Хотите уничтожить карьеру Конора всей командой.

— Я думал об этом. Если на этом этапе карьеры он станет моим соперником и проиграет — то все, к нему уже не будет интереса, он вылетит за пределы десятки.

— Зато вы будете в космосе.

— Да и так нормально живу. Все есть.

— Согласны, что Конор уже не тот?

— Конечно, согласен. Наверное, нет у него той мотивации, которая была раньше. Тяжело, когда у тебя есть все, когда нет цели.

— А у вас еще не все есть?

— У меня есть даже больше, чем я мечтал. Но не хватает пояса.

— Гонорарами в UFC довольны?

— Да, в этом плане нет никаких проблем. Если какие проблемы с гонорарами будут — есть человек, у которого с этим нет проблем...

— Который может решить этот вопрос?

— Да, тот, кто может решить этот вопрос.

— Добер как панчер сейчас опаснее, чем Макгрегор?

— Думаю, нет. У него руки короче, чем у Макгрегора.

— Добер тренируется вместе с Джастином Гэтжи. Насколько они похожи по стилю?

— Думаю, Гэтжи чуть безбашеннее. Он идет в откровенную рубку в стойке. Этот чуть поумнее, потехничнее в стойке, аккуратнее, старается больше на технику работать.

— Добер — самый серьезный соперник в карьере?

— Не думаю. Серьезный, конечно, но не самый серьезный.

— Вы говорили, что хотите подраться с Фергюсоном. Теперь у него два поражения подряд. Этот интерес еще актуален?

— Актуальны все бои с теми, кто выше меня в рейтинге. Для них бои со мной неактуальны. А для меня бои с ними, конечно же, актуальны.

— Есть ли у Хабиба желание, чтобы хоть кто-то из команды подрался с Фергюсоном?

— Мы это не обсуждали, но, думаю, Хабиб был бы рад этому. Думаю, и Тони бы успокоился, если бы я смог у него выиграть.

— Потом скажут, что бьете стариков?

— Еще год назад он не был стариком, когда у него была серия побед. Теперь вот за год постарел.

— Прогрессируете в спаррингах с Хабибом?

— Становлюсь лучше.

— Ему все сложнее с вами становится?

— Сейчас все уже. Хабиб, можно сказать, уже не проводит серьезные спарринги. Если мы и будем спарринговаться, то Хабиб один раунд сделает, чтобы под моего соперника поработать. У нас уже нет конкурентным спаррингов. Это раньше, когда, например, Хабиб готовился к Фергюсону, к левше, у нас рубки были — во время всех этих подготовок (Махачев левша. — Прим. «СЭ»). Теперь такого уже нет.

— Напрягает шум вокруг вашего имени — что должны стать чемпионом UFC?

— Я должен оправдать эти надежды, больше пахать. Это наоборот мотивирует. Об этом и мой покойный тренер говорил (Абдулманап Нурмагомедов. — Прим. «СЭ»).

— Тяжело выходить из тени Хабиба?

— Не знаю, тяжело или нет... Хабиб — хороший человек, хороший боец, чемпион. Наоборот, мне хорошо, когда меня с хорошими людьми сравнивают.

— После того, как Хабиб завершил карьеру, наверное, будет полегче в плане движения вверх — будут топовых соперников давать.

— Да. Просто нужно побеждать, и все. После этой победы у меня их будет семь подряд... Только у Оливейры больше — восемь.

— Сколько осталось побед до титульного боя?

— Думаю, три.

— Значит, по плану этот бой должен состояться в 2022 году.

— Это все от организации зависит. Они могут дать титульный бой уже после двух побед.

— Есть ли в легком дивизионе неприятный для вас человек, с кем хотелось бы подраться вне зависимости от спортивных интересов?

— Нет таких неприятных... С Кевином Ли были небольшие перепалки в Twitter. Потом я с ним виделся в UFC PI, он тогда был травмирован. Мы с ним поздоровались, и все. Так что нет слишком принципиальных боев.

— А к Конору как относитесь?

— Отрицательно. Как я еще к нему могу относиться? Нет у меня к нему никакого уважения. С чего его уважать?

Кто-то играет в конфликты, чтобы раскачать бой. Мы ни с кем не играли и не собираемся играть. Если у нас есть с кем-то вражда, то это все по-настоящему.

— В UFC опасаются дагестанских бойцов? Типа: лучше с ними не связываться.

— Дагестанские бойцы себя хорошо показывают. Все ребята крепкие. Бывают же бойцы проходные. Но ни про одного дагестанского бойца такого не скажешь. А их шутки, трэштоки с нами не прокатывают. Если кто-то хочет с нами пошутить, чтор-то замутить, то это будет серьезно.

— После Конора меньше таких людей стало?

— Их и до Конора немного было. Сейчас выходят некотоые, но быстро заканчивают. Можно же в личку написать, высказать какое-то недовольство.

— Вам писали, чтобы вы отвечали? Критику какую-нибудь.

— Просто писали, общение было, но критики никакой не было.

— Хабиб никогда не скрывал свой план на бой. Говорил, что повалит и в партере решит все вопросы. Вы готовы раскрыть свой геймплан?

— У меня тоже база вольная борьба. Я выйду, повалю — и там закончу.

— У вас колотуха тоже нормальная такая.

— Не собираюсь только бороться, даже если передо мной ударник. Я же всю жизнь тренируюсь — и в стойке в том числе. Стоял с акем хочешь — и с более титулованными ударниками.

— В спаррингах часто делаете нокауты?

— В спаррингах надеваю большие перчатки, потому что нокауты в зале — это нехорошо.