Конор — о смерти отца Хабиба: «Ковид — добро, а папа — зло?»
12:49
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор на странице в Twitter прокомментировал слова экс-чемпиона Хабиба Нурмагомедова.
После того, как Дастин Порье выиграл Макгрегора техническим нокаутом в первом раунде Хабиб написал: «Добро всегда побеждает зло».
«Ковид — добро, а папа — зло?» — написал Конор, однако сразу удалил твит.
Отец Хабиба умер 3 июля 2020 года от последствий коронавируса.
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