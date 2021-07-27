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Конор — о смерти отца Хабиба: «Ковид — добро, а папа — зло?»

12:49
Конор Макгрегор. Фото Reuters
Конор Макгрегор. Фото Reuters
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор на странице в Twitter прокомментировал слова экс-чемпиона Хабиба Нурмагомедова.

После того, как Дастин Порье выиграл Макгрегора техническим нокаутом в первом раунде Хабиб написал: «Добро всегда побеждает зло».

«Ковид — добро, а папа — зло?» — написал Конор, однако сразу удалил твит.

Отец Хабиба умер 3 июля 2020 года от последствий коронавируса.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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