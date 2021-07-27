Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор на странице в Twitter прокомментировал слова экс-чемпиона Хабиба Нурмагомедова.

После того, как Дастин Порье выиграл Макгрегора техническим нокаутом в первом раунде Хабиб написал: «Добро всегда побеждает зло».

«Ковид — добро, а папа — зло?» — написал Конор, однако сразу удалил твит.

Отец Хабиба умер 3 июля 2020 года от последствий коронавируса.