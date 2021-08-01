Команда Хабиба пошумела в Bellator: два жестких нокаута и победа над экс-чемпионом

Гаджи Рабаданов, Ислам Мамедов и Усман Нурмагомедов успешно выступили на турнире Bellator 263. Там же в лиге дебютировал младший брат Забита — и тоже успешно.

Российских бойцов в Bellator все больше. Команда Федора Емельяненко в этой лиге уже давно (причем Вадим Немков и Валентин Молдавский уже с чемпионскими поясами), а теперь здесь мощно представлена и команда Хабиба — сначала сюда перешел Усман Нурмагомедов, а потом подтянулись Ислам Мамедов и Гаджи Рабаданов. Плюс к этому в Bellator подписались Александр Шаблий (уже провел бой и победил), Мухаммед Берхамов, Рустам Хабилов, Хасан Магомедшарипов. А среди женщин бьется Марина Мохнаткина. Так много российских бойцов в Bellator не было с первой половины 2010-х, когда в этом промоушене выступали Александр Шлеменко, Андрей Корешков, Александр Сарнавский, Александр Волков, Виталий Минаков, Шахбулат Шамхалаев, Михаил Заяц, Магомедрасул Хасбулаев, Вячеслав Василевский, Михаил Малютин.

Промежуточный вес (до 68 кг): Гаджи Рабаданов (Россия, 16-4) — Дэниэл Кэри (США, 7-5)

Первым из команды Хабиба, кто вышел в клетку арены в Инглвуде (Лос-Анджелес, Калифорния), был Гаджи Рабаданов. Экс-чемпион EFC в легком весе и ученик великого Абдулманапа Нурмагомедова ярко продемонстрировал силу и разносторонность махачкалинской школы. Конечно, его соперник — далеко не самый мощный боец лиги: Дэниэл Кэри всю карьеру чередует победы с поражениями, но тем не менее показывает яркие и конкурентные бои по понятию «либо я — либо меня».

With coach Khabib in the corner



GOODNIGHT #Bellator263 pic.twitter.com/fybj8V5zdf — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) August 1, 2021

Гаджи использовал умную тактику против прущего вперед соперника: работал на дистанции, встречал двойками, после сближений тут же уходил. Кэри был почти обезоружен — его любое атакующее движение наказывалось быстрой серией панчей. Единственное, что он смог придумать — отбивать переднюю ногу Рабаданова. Но на последней минуте раунда Гаджи поймал соперника контратакой — как раз когда тот выбрасывал лоу — и отправил в нокаут левым хуком.

Угол Кэри, скорее всего, ожидал от Рабаданова попыток перевести бой в борьбу. Однако в клетке американец наткнулся на хладнокровную работу дагестанца в стойке.

Хабиб был в угловым друга (также он секундировал Мамедова и Усмана Нурмагомедова). После боя Рабаданова он подошел к лежащему на полу Кэри, окруженного секундантами и врачами, и предложил его команде помощь.

Нельзя не отметить то, как Хабиб удачлив в роли секунданта после завершения карьеры. Когда он был угловым, дважды победил Ислам Махачев, дважды — Усман Нурмагомедов, один раз — Умар Нурмагомедов, теперь Мамедов и Рабаданов.

Полулегкий вес (до 66 кг): Хасан Магомедшарипов (Россия, 6-0) — Джонатан Куирос (Мексика, 3-5)

Это был первый бой в Bellator 20-летнего младшего брата Забита Магомедшарипова. Хасан должен был подраться в Belltor еще 2 апреля, но ему не успели сделать визу, поэтому он смог выступить только сейчас. Его соперником стал мексиканец Джонатан Куирос.

Уже через 20 секунд после начала поединка Куирос был сбит с ног мидлкиком, а затем испытывал боль от ударов в клинче. Мексиканцу удалось снизить темп, прижав Хасана к сетке, но вскоре Магомедшарипов снова забрал инициативу, после чего Куирос решил симулировать боль в паху. Как только бой возобновился, Хасан перевел соперника вниз. Далее — уверенный махачкалинский контроль в гарде, подъем бойцов в стойку из-за низкой активности и конец раунда.

Во втором раунде Хасан за минуту вернул поединок на землю, где долгое время контролировал мексиканца, находясь у него за спиной. А затем, выйдя на удобную для ударов позицию, финишировал Куироса добиванием.

After the victory, Khasan Magomedsharipov says it will not be long before he is challenging the top guys at 145 @BellatorMMA #bellator263 pic.twitter.com/z2E4ADlNi7 — Strictly MMA (@mma_strictly) August 1, 2021

Легкий вес (до 70 кг): Ислам Мамедов (Россия, 20-1-1) — Брент Примус (США, 10-2)

Главный кард открыл самый опытный представитель команды Хабиба — 29-летний Ислам Мамедов. В 2019 году Мамедов был фаворитом Гран-при PFL в легком весе, но вылетел в четвертьфинале, не сумев выиграть у Лоика Раджабова. Тот бой был близким, закончился вничью по судейским запискам, но после дополнительного голосования победа досталась Раджабову (в рекорд записана ничья). За 11 лет профессиональной карьеры Ислам проиграл всего раз — Александру Сарнавскому в 2009-м. .

Соперник дагестанцу был подобран соответствующий. Брент Примус — экс-чемпион Bellator в легком весе. Он взял титул в 2018-м, победив Майкла Чендлера (тот получил травму). Через полгода состоялся реванш, в котором Чендлер оказался сильнее (единогласное решение судей). Еще Примус — опаснейший грэпплер, 6 побед из 10 он одержал сабмишенами. Так что борьба Мамедова его нисколько не пугала.

Поединок был равным. Бойцы начали аккуратно — настолько, что к середине первого раунда на двоих нанесли лишь два акцентированных точных удара. Потом Мамедов перевел Примуса, и стало интереснее. Примус отреагировал угрозой гогоплатой (вид удушающего приема) — таким образом он наказал Тима Уайлда в 2019-м. Но Мамедов слишком опытен, чтобы попасться на такое. Раунд закончился борьбой за позицию.

Удар в прыжке с колена и подножка от Мамедова — единственное, что могло запомниться во втором раунде. Далее — партер, контроль и постоянные попытки Примуса сделать гогоплату. По похожему сценарию прошел и третий раунд.

Итог: победа Мамедова раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

С одной стороны, Мамедов, хоть и переводил Примуса, на земле защищался от попыток американца сделать сабмишен. С другой — он не просто переводил соперника, а делал броски, плюс наносил удары в партере. Так что с решением судей можно согласиться.

Легкий вес: Усман Нурмагомедов (Россия, 13-0) — Мэнни Муро (США, 12-7)

Один из самых интригующих боев всего турнира. Ожидания от 23-летнего троюродного брата Хабиба как всегда были высоки. Не сказать, что поединок против Муро — это тот бой, в котором Усман бы раскрылся и показал свой реальный уровень. Скорее — очередной бой, чтобы закрепиться в промоушене.

Американцу 34 года, он начал выступать на профессиональном уровне в 2015 году, а его самая значимая победа — над одноруким бойцом Ником Ньюэллом в 2019-м. К бою с Нурмагомедовым он подошел на серии из трех выигрышей в ММА (два — в Bellator). Неплохой результат, и все же Муро выглядел как еще один разминочный соперник для Усмана. Интрига заключалась лишь в том, как быстро Нурмагомедов сможет победить.

После нескольких опасных хайкиков Усман забрал спину Муро. Затем он около минуты как куклу таскал оппонента по настилу. Через полторы минуты Муро это надоело, он сумел встать (делал это поэтапно), но в клинче получил удар коленом в печень. Нокаут.

После победы Усман попросил руководство лиги дать ему возможность выступить на первом турнире Bellator в Москве. Он состоится 23 октября, и там в главном бою вечера будет биться Федор Емельяненко. Усман поединок в Москве наверняка получит.

Это была вторая победа Усмана в промоушене. Скорее всего, его следующим соперником станет кто-то из топ-15. Но, по ощущениям, равный бой ему сможет дать только человек из топ-5.

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Тактика команды Хабиба ясна — снести всех в Bellator и забрать пояса (плюс натаскать молодых), которые будут весомыми аргументами при переговорах с UFC. С поясом Bellator можно обойти ненужные поединки с опасными проспектам, плюс избежать зарплаты новичка (10 тысяч долларов за первый бой, в Bellator Рабаданову сразу гарантировали минимум 25 тысяч). Совсем недавно Майкл Чендлер доказал эту теорию, когда, уже даже будучи бывшим чемпионом, залетел в UFC и получил бой с шестым номером рейтинга (Дэном Хукером).

Только непонятно одно — собираются ли парни менять весовые? Мамедов, Рабаданов и Усман Нурмагомедов — из одного веса, и драться друг с другом они точно не будут.

Никита Карин