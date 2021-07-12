Все очень плохо.

Конор Макгрегор проиграл трилогию Дастину Порье и вступил в следующую стадию распада — от ирландца продолжают откалываться прежние статистические достоинства.

Мы собрали шесть новых тенденций упадка в бойцовских делах бывшего чемпиона.

1) Впервые в карьере Конор проиграл два боя подряд

Макгрегор всегда возвращался после поражений выучившим уроки и с победой — взял реванш у Нейта Диаса, добавив в функционалке и объеме ударов, а проиграв Хабибу Нурмагомедову, снес Дональда Серроне за 40 секунд, впервые в карьере выиграв комбинацией с хайкиком. На этот раз все сработало по-другому — Макгрегор проиграл во второй раз подряд и не показал никаких заметных улучшений. Когда еще мы видели, чтобы ирландец сам в излюбленном первом раунде отдал дистанцию и решился на авантюрную гильотину против мастера этого приема?

2) В январском поединке с Порье впервые за 27 боев в карьере побывал в полноценном нокдауне и проиграл нокаутом из стойки

Хабиб отправлял Конора во флэш-нокдаун, но никто и никогда не ронял ирландца панчем на спину или пятую точку — даже Флойд Мейвейзер. Порье сделал это первым — теперь у Макгрегора есть досрочные поражения на двух этажах.

3) Впервые за два боя подряд в UFC не отправил соперников в нокдаун

До последних поединков с Порье Конор не смог уронить в UFC только двух людей — Макса Холлоуэя (никогда — до и после Конора — не был в нокдауне) и Хабиба Нурмагомедова (никогда — до и после Конора — не был в нокдауне). Ни разу не было такого, чтобы за два боя подряд в UFC ирландец кого-то не сбил своей левой, — теперь это случилось. Дастин не упал за 12 минут 32 секунды их двух поединков в 2021-м — в последний раз, кстати, он был в нокдауне аж в сентябре 2016-го, когда проиграл нокаутом Майклу Джонсону.

4) В прошлом поединке с Порье в промежутке за 50 секунд во втором раунде промазал подряд рекордные 15 ударов руками

Макгрегор никогда не мазал столько — и не мазал, так сильно отклоняясь от цели, как в январском бою. Специально подсчитали — до этого в UFC у Макгрегора была самая длинная серия из восьми промазанных панчей — в первом раунде первого боя против Диаса. С Порье же в январе он промазал в промежутке с 2.33 до 3.23 второго раунда аж 15 ударов из 16. Временами промахи выглядели чуть ли не карикатурно — настолько далек был от цели ирландец.

5) Впервые в UFC проиграл бой в своем коронном первом раунде

Первые 5 минут поединка — территория боя, где ирландец особенно силен. Когда-то в самом начале карьеры Конор проигрывал и в этом раунде (Ситенкову и Даффи), но это было в те времена, когда он толком не мог отличить удушающий от армбара и совсем не усердствовал в работе над борьбой. Впоследствии он эти проблемы закрыл и за последующий 21 бой после поражения Даффи только два раза проиграл первый раунд — очень сильным борцам Чэду Мендесу и Хабибу Нурмагомедову. В остальных случаях Конор в первые 5 минут боя нокаутировал Порье, Бримэйджа, Брандао, Альдо, Ковбоя, выиграл стартовый раунд у Холлоуэя, дважды у Диаса и в прошлом бою у Порье. Даже в поединке с Хабибом Конор в стартовом раунде ничего не дал сделать сопернику в партере, показав на фоне свежести цепкость и защиту от граунд-энд-паунда. Резюмируя, Макгрегор — один из сильнейших бойцов-первораундников в истории ММА.

В эту же субботу даже без учета перелома Конор отдал первый раунд 8-10 с очевидным разгромом в партере. Такое ощущение, что борьба ирландца от боя к бою становится только хуже. Три года назад он крепко защищался в первом раунде на земле с Хабибом, в январе этого года быстро вернулся на ноги с тем же Порье, но на этот раз был практически безнадежен на земле: не мог нормально поставить гард, контролировать добивающую стойку соперника, не мог свипнуть или быстро вернуться на ноги, пропустил под 20 тяжелых ударов сверху. И все это с учетом того, что Конор грубо нарушал правила, держа соперника за перчатки.

6) Макгрегор перестал чувствовать контратаки и попадать вторым номером. Вместо этого он пропускает контрпанчи сам как никогда раньше

Пиковый Конор — один из лучших контрпанчеров в истории смешанных единоборств. Больше половины из его 15 нокдаунов в UFC состоялись из позиции второго номера. Ирландец всегда славился тонким чутьем на ударные контрсхемы, но в двух последних боях с Порье довел, пожалуй, только одну нормальную контратаку — во второй половине первого раунда январского боя. Основные свои удары Конор доводил первым номером, максимизируя рич левого кросса и добавляя правый полубоковой-полуапперкот. Когда же нужно было подловить навстречу, подождать соперника, он терялся, пережидал или не успевал (при этом совершенно точно скорость рук Конора не просела — панчи по-прежнему вылетают у него очень быстро и сильно, — но, как кажется, траектории стали уже не такими чистыми, появилась какая-то пугающая размахайка).

В последнем бою именно из-за некомфортного поведения в позиции второго номера Макгрегор инициировал клинч — Порье пошел вперед, довел крепчайший левый кросс и хороший удар правой, Макгрегор сбился с шага, никак не отработал ни футворком, ни контрударами и просто залез в клинч. В первом же бою именно контркросс Порье начал решающую атаку. Позже на подкасте Джо Рогана Дастин удивлялся, почему все не заметили этот кросс, а говорят только о лоукиках в икру. Порье также мастерски использовал чек-хук, после которого пару раз даже дразнил соперника тыканьем пальца.