Серия незабываемых диалогов.

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов наконец-таки посетил один из лучших бойцовских подкастов последних лет — Hotboxin Майка Тайсона. Железный Майк, помимо успешного дела с марихуановыми ранчо, неплохо двигается и в медиа-бизнесе: один его Youtube-канал достиг уже 1,9 миллиона подписчиков, другой — 218 тысяч.

Hotboxin — это атмосферное и задымленное место, где Тайсон чередует почти тарантиновские диалоги со звездными гостями и собственные 10-20-минутные монологи в формате потока сознания. Слушать это почти всегда интересно, потому что жизненный опыт Майка глубок и неиссякаем, а его наблюдения и мысли отличаются остроумной парадоксальностью. Хабиб тоже фактурный рассказчик, который никогда не говорит шаблонные вещи, поэтому их диалог с Тайсоном должен был получиться одним из лучших выпусков в истории подкаста.

Майк Тайсон, Хабиб Нурмагомедов, Генри Сехудо (слева направо).

По итогам 1 часа и 16 минут эфира трудно сказать, получился ли эпизод легендарным, — уж слишком порой был пассивен Железный Майк (возможно, без привычной курительной скрутки ему было как-то не по себе — из уважения к гостю Тайсон впервые в истории подкаста отказался от травы), но в любом случае обоими было сказано немало интересного. Ниже — лучшее из выпуска.

Тайсон изящно осаживает в начале программы Хабиба, который пытался сравнить их уход из спорта

В самом начале эфира Хабиб пошел на сравнение своего ухода из спорта с тайсоновским и нарвался, говоря шахматным языком, на остроумное опровержение.

Хабиб Нурмагомедов: «Майк, между тем, как ты и я закончили свои карьеры, есть большая разница».

Майк Тайсон: «Скажи мне, в чем она».

Хабиб Нурмагомедов: «Когда ты закончил, тебе было где-то 40?»

Майк Тайсон: «Я все еще дерусь».

Хабиб Нурмагомедов: «Я имею в виду высокий уровень».

Майк Тайсон: «Я зарабатываю сейчас больше, чем чемпионы. Это и называется высокий уровень».

Хабиб вспоминает, как он в феврале 2003-го проснулся в 5 утра ради боя Тайсона с Этьенном

Разумеется, разговор по ходу эфира часто уходил в прошлое Тайсона, и своей историей, связанной с карьерой Майка, поделился и Хабиб.

Генри Сехудо: «Майк, как ты думаешь, что было такого особенного в личности Мохаммеда Али?»

Майк Тайсон: «Он давал людям больше, чем они ему».

Хабиб Нурмагомедов: «Да... Али был больше, чем спорт. Кстати, Майк, я хорошо помню 22 февраля 2003 года. Восемнадцать лет назад. Помнишь тот день? Ты дрался с Клиффордом Этьенном. Всю неделю российские СМИ трубили об этом бое. Я попросил моего отца разбудить меня в 5 утра ради твоего боя. В итоге мы оба проснулись и посмотрели его. Но ты разочаровал меня немного. Я так долго ждал, а ты нокаутировал его в первом раунде».

Майк Тайсон: «Мне нужно было тогда идти... Я хотел поскорее на вечеринку, хотел увидеть семью».

«Думаю, Конор пишет свои твиты пьяным, а потом удаляет их на трезвую голову. Рядом с ним нет людей, кто сказал бы правду»

Не мог разговор обойти и противостояние Нурмагомедова с Конором Макгрегором. Хабиб даже прокомментировал впервые недавние слова ирландца в адрес его отца.

«Я думаю, он пишет эти твиты пьяным или под чем-то. Потом приходит в себя и на трезвую голову удаляет. Он же всегда их удаляет. Его проблема в том, что рядом с ним нет реалистов, людей, которые не подмазываются, а говорят все как есть. Которые могут осадить его, сказать неприятную правду. Поэтому он потерял связь с реальностью. Только зло могло написать эти твиты про отца, которого уже нет, или про жену соперника, или еще что-то. Это показывает его суть».

Соведущий подкаста Генри Сехудо вспомнил и прыжок Хабиба из клетки в тот вечер 6 октября 2018-го.

Генри Сехудо: «Ты прыгал из клетки специально на Диллона Дэниса?»

Хабиб Нурмагомедов: «Я просто хотел укусить его за сердце. У меня вопрос. Скажи мне, что было бы [с Конором], если бы на арене не было полиции? Если бы не было рефери? Что было бы?»

Генри Сехудо: «Ты бы его убил. Он бы пожертвовал своей жизнью«.

«Когда увидел бой Мелендеса с Петтисом, подумал: «И вот этих людей называют лучшими в мире?»

Вспомнил Хабиб и свою карьеру в UFC до завоевания титула. Памятным эпизодом для него получился титульный бой Энтони Петтиса и Гилберта Мелендеса в декабре 2014-го, во время которого он ужаснулся, как эти ребята могут считаться лучшими.

«Я помню, когда Энтони Петтис дрался с Гилбертом Мелендесом за титул. В тот день я был в Вегасе, восстанавливался после травмы колена. И пошел посмотреть их бой, оказался совсем рядом с клеткой. И смотрю этот бой и думаю: неужели этих людей народ называет лучшими в мире? Как так?! Настолько я был уверен, что снесу любого из них. Когда я стал чемпионом и люди начали спрашивать меня, вот, что вы чувствуете, что ощущаете... Я отвечал им: «В своей голове я давно знал, что я чемпион. Я и был чемпионом». Представь, Майк, я измолотил Рафаэля Дос Аньоса, потом смотрю на этих двух — а Дос Аньос побеждает Петтиса.



Я всегда готов был драться с кем угодно. Помню, когда слетел Тони Фергюсон и начали сниматься оппоненты, мне звонит Али ночью, спрашивает, с кем я хочу драться. Я отвечаю: «Ты не спрашивай меня, а дай мне любого. Когда я проснусь утром, у меня должен быть оппонент». Вот мой подход. А когда люди говорят: «Вот, я не готов драться на коротком уведомлении за титул, потому что готовился к сопернику другого стиля...». Какой стиль? У тебя шанс подраться и взять титул!»

«План на бой с Сен-Пьером был бы тот же, что и всегда: давление, давление»

В сотый раз обсудил Хабиб и несостоявшийся поединок с Сен-Пьером, но на этот раз взглянул на него с нового угла: как бы он дрался против канадца, если бы бой стал реальностью.

«Я ничего не изменил бы, если бы дрался с ним. Давление, давление. Он чуть покрупнее меня, сильнее бьет, немного атлетичнее. Но этого боя не будет, ему 40 лет, мы оба закончили. Я даже не знаю, кто бы выиграл в этом бою... Но мой план был бы тот же, что и всегда».

«Этот медведь любил тебя. Иначе убил бы за три секунды»

Забавным получился эпизод, где Хабиб показал Тайсону культовое видео из своего детства, на котором он борется с медвежонком. Железный Майк отреагировал нестандартно — вместо умиления или восхищения рубанул сухую истину.

Хабиб Нурмагомедов: «Майк, что думаешь об этом видео?»

Майк Тайсон: «Это очень интересно... Он любил тебя. Если медведь не любит, то он убьет тебя за три секунды».

Хабиб Нурмагомедов: «Ну он маленький».

Майк Тайсон: «Ты видел эти когти? Кррр (показывает, как когти царапают лицо), и ты труп».

«Когда я приходил после уличной драки, мама никогда не ругала. Она спрашивала: « Выиграл или проиграл? »

По-настоящему убойным получился один из финальных диалогов на тему буллинга — запугивания и травли. Позиция Хабиба по этому вопросу оказался оригинальной: вместо того чтобы говорить, что буллинг — это плохо и он ломает детям психику, дагестанец призвал к отпору и демонстрации характера.

Генри Сехудо: «Если твоя мама попросит тебя вернуться в бои, ты вернешься?»

Хабиб Нурмагомедов: «Я сделаю все ради моей мамы. Я помню, когда мне было 6-7 лет и я приходил с улицы домой после какой-то драки, мама никогда не говорила мне: «Зачем ты опять подрался?». Это мог сказать отец: «А ну, завязывай с драками», - потому что он знал о моих навыках, умениях, что я могу сделать человеку больно. Но мама всегда спрашивала: «Выиграл сегодня или проиграл?» — «Выиграл». — «Хорошо». Потому что уличные бои — это другое. Никогда не возвращайся домой, если ты проиграл. Мама не любит, когда люди бьют друг друга, но она знает, что улица — это улица, поэтому ты должен показать дух».

Генри Сехудо: «Хабиб, а ты знал, что Майк когда-то подвергался буллингу (травле, запугиванию)? Его голубя убили, и через эту историю он пришел к боксу».

Хабиб Нурмагомедов: «Слушайте, этот буллинг... Он есть везде в мире. Но ты должен быть готов. Никогда не сдаваться. Если кто-то больше тебя, сильнее физически, он может тебя побить, да. Это бывает. И двое могут побить одного — это не новость. Но как насчет духа и характера? Если ты сдаешься, то... В моем селе, когда старшие видели твоего ровесника покрупнее тебя физически, они спрашивали: «Будешь с ним драться?» И я всегда отвечал: «Если он хочет, то да». Но первым я не начинал, потому что знал, что уже владею навыками. Даже в семь лет я мог бороться, грэпплить».

Майк Тайсон: «А нам старшие говорили: «Эй, коротышка, я поставил на тебя 20 долларов. Иди и ударь ему по голове». И я шел — бам по голове ему. И тот старший: «Отлично, теперь ты мой друг». Они ставили на нас деньги...»