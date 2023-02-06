«Нам не нужен Хабиб для победы». Американский тренер Махачева: Федор, Волкановски, лучшие всех времен

Хавьер Мендес считает, что Ислам Махачев более разносторонний боец, чем Хабиб Нурмагомедов и Федор Емельяненко.

12 февраля Ислам Махачев впервые будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе, который завоевал в октябре прошлого года, красиво победив в Абу-Даби Чарльза Оливейру. На турнире UFC 284 в Перте, Австралия, он сразится с чемпионом UFC в полулегком весе Алексом Волкановски. Махачев идет на серии из 11 побед подряд в UFC, его австралийский соперник — из 12 (он в UFC вообще никогда не проигрывал). Ислам прилетел в Австралию больше двух недель назад.

Вместе с ним туда прибыли главный тренер школы Абдулманапа Нурмагомедова Магомед Багандов, старший брат Курбанислмаил, друг и секундант Муслим Амирасланов, спарринг-партнеры Мовлид Хайбулаев и Маккашарип Зайнуков. А уже в Перте к команде присоединился Хавьер Мендес, основатель зала АКА, многолетний тренер Ислама и Хабиба Нурмагомедова. За семь дней до турнира Мендес дал большое интервью «СЭ».

«У Ислама больше инструментов для ведения боя, чем у Федора и Хабиба»

— Как вам последний бой Федора? Удивлены?

— Что ж... Мне было печально наблюдать, как лучший тяжеловес всех времен проигрывает таким образом. Мне не видеть такой же исход, как в последних боях Мухаммеда Али и Ларри Холмса, лучших боксеров всех времен. То, как он проиграл... Возраст берет свое, а Федору 46 лет. Но при этом он продолжал выступать на высоком уровне, несмотря на возраст. Мы все любим его, потому что он никогда не меняется, он остается таким же, как в прошлом, когда терроризировал всех. Да, мне хотелось, чтобы он победил, но, к сожалению, это не входило в планы Бога. Как бы то ни было, он величайший боец всех времен, и он может быть уверен в этом. Его уважают все.

— Вы ожидали, что бой завершится именно так?

— Если честно, как только Федор замахнулся и не попал, я подумал: «О-оу. Это не хорошо. Это не хорошо». Поэтому я не удивлен. Исходя из того размена, который я увидел, он был немного взволнован и закрепощен... Да, такое бывает, здесь он чуть перегорел. Я понял, что он в беде, когда он выбросил первый удар.

— Когда Федору стоило оставить этот спорт?

— Когда он терроризировал всех, когда его никто не мог побить. Вот тогда ему стоило завершить карьеру, на мой взгляд. Видимо, Федор слишком любит драться. Да, его все равно будут считать величайшим всех времен. Но, думаю, он мог бы сделать то же самое, как это сделал Хабиб [уйти непобедимым].

— Ваши ученики — Кейн Веласкес и Даниэль Кормье — всегда восхищались Федором. У Ди Си в свое время даже был никнейм Черный Федор. Если составить список величайших бойцов из них троих, на какое место поставили бы Федора, Кейна и Даниэля?

— Если мы говорим о тяжелом дивизионе, то Федор — номер один, Кейн — номер два, Ди Си — номер три. Если же исходить из того, чего они достигли... Понимаете, Ди Си и в полутяжелый спускался, и в тяжелом дрался. Так что тут знак вопроса... Если смотреть с этой позиции, то на первое место претендуют Федор и Кормье. Завоевание поясов UFC в полутяжелом и тяжелом весах, как это сделал Ди Си, сильно впечатляет. Кейн же в обоих случаях занял бы второе место.

— Кстати, Ислам Махачев смотрел бой Федора?

— Не знаю, в тот момент Ислама не было с нами. Но я и Магомед, тренер по ударной технике, главный тренер из школы Абдулманапа в Дагестане, вместе смотрели этот бой. Думаю, Ислам находился у себя в номере и, я так полагаю, тоже смотрел поединок Федора и Бейдера. Он наверняка его смотрел, потому что мы все смотрим бои Федора.

— Исламу предстоит значимый бой против Волкановски. Если же он пройдет Волкановски, а потом проведет три-четыре защиты титула, он превзойдет достижения Федора и Хабиба?

— Что ж... Сложно ответить, потому что Ислам — это Ислам, Федор — это Федор, а Хабиб — это Хабиб. У Ислама собственный путь. Если Ислам побьет Волкановски, на что я, конечно же, рассчитываю, потому что он всесторонне развитый боец... Скажу одно про Ислама, если сравнивать его с Федором и Хабибом: он лучше развит во всех аспектах боя, чем они. У Ислама Махачева больше инструментов для ведения боя, чем у Федора или Хабиба. Вот это я бы отметил.

Федор Емельяненко. Фото Global Look Press

«Хабиб в наших сердцах, в наших головах и в наших телефонах»

— Как проходит весогонка Ислама?

— Проходит хорошо. Я непричастен к его весогонке, но со стороны вижу, что он выглядит замечательно. Я прилетел сюда, в Австралию, две недели назад. Он в основном тренировался с главным тренером школы Абдулманапа — Магомедом и тренером по тхэквондо — Сейфуллой, который сюда еще не прилетел, но прилетит на неделе боя. В этом кемпе в основном они тренировали Ислама, я же подключился две недели назад и выполняю свою часть работы. А так, всю дорогу эти ребята были с ним.

— В чем заключается ваша часть работы? Наставничество и отработка ударов?

— Да, в основном на мне роль наставничества, плюс я самый опытный из всех тренеров. Мы вместе работаем как сплоченная команда, уважая друг друга. В этих парнях это качество — уважение — присутствует. Я здесь, чтобы поддержать ребят. Они всегда будут для меня братьями, и я всегда буду там, где они, чтобы поддержать их. Пока они этого хотят, я буду с ними.

Если спросите, а нужен ли я тут? Эээ, не знаю. Может быть, и нет, а может быть, и да. Кто знает? И в любом случае — Хабиба с нами нет. Нужен ли он? Да, с ним было бы хорошо. Это был бы лучший сценарий. Но он не с нами.

Ислам знает, что ему надо сделать, а именно — одержать победу. И не важно, буду ли я здесь, будет ли тут Хабиб, это не важно. Важно одержать победу.

И еще добавлю, что тот факт, что Хабиба нет с нами, не означает, что он не с нами по телефону (улыбается). Он всегда общается с нами, всегда на связи. Так же было, когда я тренировал Хабиба: его отца с нами не было в Сан-Хосе, но Хабиб все равно был на связи с отцом. Советы отца были важны для Хабиба — для его карьеры. Было важно держать связь с отцом, пусть и по телефону. Все равно, что его не было в клетке или в зале. То же самое сейчас происходит между Исламом и Хабибом.

Хабиба не будет в бою. Люди не понимают одну вещь: Умара к последнему бою готовили только я и его спарринг-партнер Касум Касумов. И Умар выглядел потрясающе. Да и когда Усман выиграл пояс чемпиона Bellator, Хабиба тоже не было. Хабиб был на связи по телефону, но его не было с нами в углу. Какое влияние окажет его отсутствие на бой Ислама? Что ж, Хабиб — крупнейшая звезда и влиятельный человек для этих ребят. Но это не означает, что он вечно должен быть с ними, чтобы те преуспели. Мы уже неоднократно это доказали. И вновь это докажем. Нам не нужен Хабиб для победы. Но Хабиб в наших сердцах, головах, а также в наших телефонах (улыбается). Так что считайте, что Хабиб с нами!

— То есть Хабиба сто процентов не будет на этом поединке?

— Верно, сто процентов.

— Просто вокруг слухи, намеки...

— Нет-нет, его не будет. Исходя из того, что я знаю. Может быть, я что-то не знаю. Хабиб закончил карьеру. Он не прекращает тренировать ребят, не перестает давать им советы, единственное — он больше сосредоточился на семье. Он хочет заботиться о семье, заняться воспитанием детей. И кто в этой ситуации может хоть в чем-то его обвинить? Чем бы ты ни занимался, разве есть причина лучше, чем семья? Ты можешь что-то сказать? Верно: ничего.

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов. Фото Соцсети

«Хабиб даже бизнес передал другим ребятам, чтобы сфокусироваться на семье»

— Сто процентов. Перед тем как Хабиб решил сократить свое участие в ММА, позвонил ли он вам — чтобы обсудить это?

— Да-да.

— Что он вам сказал?

— Он мне сообщил, что хочет сконцентрироваться на семье, за три недели до того, как сказал об этом ребятам. Сообщил, что он соберется с ребятами в начале января и предупредит их. Но сначала об этих планах он сообщил мне. Тогда я ему сказал: «Хабиб, мы и без тебя справимся. Я здесь». Он ответил: «Я знаю, тренер. Поэтому я решил сказать тебе об этом: потому что ты мудр и ты будешь с ребятами. Я лишь хочу уделить время семье». Даже добавил, что бизнес он передал другим ребятам, лишь бы сфокусироваться на семье. Я сказал: «Ок, это весомая причина». Но при этом спросил: «Может быть, ты будешь просто приезжать на бои? Нужно только твое присутствие». И он промолчал, что для меня означало «нет». Он не сказал ни «нет», ни «да», но я это расценил как «нет».

— Думаю, что через пару месяцев Хабиб вернется к секундированию своих бойцов.

— Не знаю. Он никогда не говорил «никогда», поэтому... А может, это произойдет только через 10-15 лет, кто знает? Он может вернуться и начать вновь секундировать. Но важно, что Хабиб в любом случае с нами, мы его не теряли. Он тренирует ребят. И все еще сам тренируется с ними, борется. У ребят есть все, что нужно от Хабиба, только лишь его самого не будет в углу. Честно, этого вполне достаточно. У меня дома тоже есть ребята, с которыми я не нахожусь сейчас, но они продолжают побеждать. Хабибу не обязательно быть здесь. Вот и все. Будем ли мы общаться? Конечно! Он всегда нужен нам. Я его обучал тому, как быть правильным секундантом. Я и сейчас мог бы его чему-то научить, но его физически не будет с нами (улыбается). Так что... Мы двигаемся дальше. Он принял такое решение на основании конкретных причин.

Абдулманап Нурмагомедов и Хавьер Мендес. Фото Соцсети

«Самые дисциплинированные бойцы Абдулманапа — Ислам и Умар»

— Хабиб становился все крупнее и крупнее в габаритах. А Ислам? Большой ли он в межсезонье?

— Ислам всегда в одной форме. Он всегда ведет активный образ жизни: ездит на лошадях, катается на мотоциклах. Он всегда в форме. Никогда не замечал, чтобы он был не в форме. Как по мне, Ислам сейчас выглядит так же, каким я увидел его в первый раз — в 2014 году. Да, перед боем ему приходится гонять немного веса, но в межсезонье он всегда выглядит одинаково. Никогда не видел, чтобы он раздувался. Нет-нет, не было такого.

— Абдулманап Нурмагомедов всегда отмечал дисциплину Ислама, и это заметно по нему. Бывали случаи, когда вы были удивлены дисциплиной Ислама?

— Нет... Два ученика Абдулманапа, с которыми у меня ни в тренировочном процессе, ни в дицсиплине, ни в чем бы то ни было не было никаких проблем, — это Ислам и Умар. Никогда не нужно было волноваться по поводу их дисциплины. Этих двоих я бы отметил как самых дисциплинированных из зала Абдулманапа. Из моего же зала такой один — Кейн Веласкес. А из зала Абдулманапа их двое.

— Ислам более дисциплинированный, чем Хабиб?

— Да-да. Под дисциплиной я имею в виду, что он может работать и над коленями, и над ударами ногами. Он все это делает. Да, Хабиб был дисциплинирован в плане просто тренировок. Ислам же тренирует все тело, особенно уделяет время ударам ногами. А Хабиб начал работать над киками только ближе к концу карьеры. Ислам с самого начала работал над всеми аспектами. Хабиб был хорош, у него лучшая работа на земле в истории. Для меня Хабиб величайший всех времен, и у Хабиба были лучшие... ключи к победе. Но Хабиб не работал над киками и другими аспектами, в то время как Ислам работал над этим всем с самого начала. Поэтому я и называю Ислама лучшим легковесом в истории спорта, потому что он всесторонне развитый чемпион. Он усердно работает долгие годы и хорош во всех аспектах.

Он настолько хорош... Расскажу историю: перед одним из его боев мы хотели, чтобы Ислам бился только в стойке. Но прямо перед выходом на этот поединок я понял, что оппонент немного меньше, чем я ожидал, и сказал Исламу: «Эй, давай лучше поменяем тактику. Лучше переведи его на землю и сокруши там». И он такой: «Я услышал, тренер. Думаю, ты прав». Бой проходил в Вегасе, в UFC Apex, и прямо перед выходом я сказал ему поменять тактику и не драться в стойке. И он быстро ее поменял. Это говорит о том, насколько сильно Ислам развит во всех аспектах. Тем самым я хочу подчеркнуть его дисциплину, что он делает все идеально. Все делает.

Алекс Волкановски. Фото Соцсети

«Единственный вариант победы для Волкановски — нокаут»

— Волкановски заметно подкачался перед этим боем, поработал с железом. Вы ожидаете сильного, но в то же время быстрого Волкановски?

— Да, именно. Он хорошо подготовлен. Ожидаю увидеть наилучшую версию Алекса. Но я не думаю, что этого ему будет достаточно, чтобы победить Махачева, потому что он не развит во всех аспектах, как Ислам. Ислам может подраться в стойке, может побороться в партере, чего Волкановски не может. Он не в силах перевести Ислама на землю, не потянет его в партере. У него есть один вариант для победы, у нас же куча: нокаут, сабмишен и остальное. Мы можем победить разными способами. У него же один шанс: нокаутировать Ислама.

Возможно ли такое? Да, все возможно. Но это единственный позитивный сценарий для него, потому что он не развит во всех аспектах. Ислам же всесторонне развитый боец. Он не переведет Ислама... Хорошо, если даже и переведет, но тогда Ислам быстро перевернет ход событий в свою пользу. Так что шансов на победу у нас больше, и я считаю, что мы по праву являемся фаворитами, потому что у Ислама больше ключей для победы. Также, насколько я знаю, Ислам один из тех бойцов, кто меньше всего пропускает ударов. Знаете, почему так? Потому что он очень хорош.

— Алекс всегда спарринговал и дрался с бойцами, которые выше его ростом, он привык к такому. А что по поводу Ислама? Было ли у него достаточно времени основательно привыкнуть к бойцам низкого роста, но при этом с длинными руками?

— Да. Одним из его главных спарринг-партнеров был Мовлид Хайбулаев, чемпион PFL. Мовлид же похож на Волкановски, но в отличие от него обладает хорошими навыками в борьбе. Так что Ислам спарринговал с хорошими бойцами, к тому же Мовлид — чемпион. Чемпион примерно такого же роста, как Волкановски, хоть и не с такими навыками в ударке. Он чемпион. Когда ты тренируешься и спаррингуешь с чемпионом, то считай, что проделал колоссальную работу. А мы провели большой объем работы с Мовлидом. Не так много людей в мире знают Мовлида, потому что он дрался в PFL и долго оставался в стороне, но он вернется, и я ожидаю, что вновь выиграет сезон PFL. Вот с таким хорошим спарринг-партнером готовился Ислам.

— Мы помним, как хорошо Ислам наносил комбинацию левый прямой — правый боковой в бою с Чарльзом Оливейрой. Можно ли рассчитывать на нее в поединке с Волкановски?

— Все возможно. Как я ранее говорил, Ислам очень развит во всех аспектах, поэтому вы можете увидеть в его исполнении удар левой ногой в голову, молниеносный тейкдаун, зацепы. Кто знает, что в голове Ислама? Все возможно, так как у него много инструментов для ведения боя. Он дисциплинирован, и он знает, что ему нужно делать. Он готов. Волкановски говорил, что, когда поднимут его руку, он будет слышать оправдания о том, что рядом не было Хабиба... Во-первых, я сильно сомневаюсь, что его руку поднимут. Во-вторых, что бы ни произошло, Ислам не из тех, кто будет оправдываться таким вот образом. Оправданий и вовсе не будет, потому Ислам победит.

— Также запомнились смелые прогнозы Хабиба и Ислама на тот бой. Они говорили, что Чарльз будет финиширован на земле. А на поединок с Волкановски пока что нет таких прогнозов...

— Лично я не люблю оставлять прогнозы, никогда этого не делаю. Я хочу, чтобы они дрались всю дистанцию, потому что ментально нужно настраиваться на все пять раундов. Думаю, что возможна досрочная победа в начальных раундах, но не думаю, что это случится. Я всегда настроен на пять раундов. Тот же Хабиб может сказать, что Махачев финиширует Волкановски, Ислам может сказать, что удосрочит этого парня, но я же скажу, что готовлюсь на все пять раундов, потому что я ничего не хочу упускать из виду. Представь, что ты настраиваешься на финиш, проходит раунд, а ты все еще не выиграл досрочно. Что же потом дальше делать? Нет, я такого не хочу. Хочу, чтобы фокус на пять раундов не сбивался, пока бой не завершится.

— Если будет досрочная победа, то каким методом? В стойке или в партере?

— Думаю, что 50 на 50. Но я настраиваю бойцов на все пять раундов.

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов. Фото Соцсети

«У Хабиба величайшая челюсть всех времен»

— Брайан Ортега два или три раза пытался финишировать Волкановски на земле, но тот проделал отличную работу и выжил.

— Да, он выжил. Посмотрим, что случится, когда он окажется с Исламом на земле. Ислам там будет делать с ним все, что захочет. Поживем — увидим. Да, он смог выжить в бою с высококлассным грэпплером в лице Ортеги, но тот по стилю не такой, как Ислам. У Махачева стиль борца-грэпплера, а Ортега — джитсер в чистом виде. Ислам — борец-грэпплер, это другая история. Также Ислам крупнее. Посмотрим, что Волкановски сделает, когда окажется с ним в партере. И чем дольше будет длиться бой, тем выше шансов, что Ислам будет его переводить. Да, люди — и в частности Оливейра — думали: «Хэй, я не волнуюсь, переведет он меня или нет», и бла-бла-бла. Все ожидают, что Ислам переведет. Но Чарльз не ожидал, что Ислам также умеет наносить удары. А что случилось с остальными бойцами, с которыми дрался Ислам? Он их бил в стойке. Он может финишировать тебя самыми разными методами. Не думайте, что он должен непременно перевести бой на землю, чтобы победить. Нет. Он может финишировать соперника по-разному.

Чего не скажешь о Хабибе. Я всегда хотел, чтобы была одержана победа, поэтому просил победить его в своем стиле. В истории легкого дивизиона или в целом в истории спорта не было бойца, который был так же хорош, как Хабиб на земле. Поэтому я требовал, чтобы он переводил. А в случае с Исламом я не требую, чтобы тот переводил. Как я уже говорил, у нас был бой, мы планировали драться в стойке, таков был геймплан, и мы поменяли план в последнюю минуту перед началом поединка. Кстати, таким же образом мы поступили, когда дрались в Абу-Даби против Дави Рамоса. Бой полностью прошел в стойке, и все было безупречно. Ислам прекрасно отработал — в стиле Матадора. Ислам тогда был безупречен, но люди забывают, насколько он хорош в стойке. Да, Дави Рамос не такой уж прям ударник, как Алекс, но у него мощные удары — и он такого же низкого роста. Ислам хорошо защищался от его ударов да еще уронил коленом. Люди должны обратить внимание на то, что Ислам умеет делать все.

— Все же был момент, когда Дави попал джебом и потряс Ислама. Был опасный момент, но Ислам быстро восстановился и встал. Бытует мнение, что у Хабиба челюсть крепче, чем у Ислама. Что думаете по этому поводу?

— Мое мнение: не сравнивайте челюсть Хабиба с кем бы ни было в истории этого спорта (улыбается). У Хабиба величайшая челюсть всех времен. Всех времен! Никогда ни у кого не замечал такой челюсти, как у Хабиба. Так что неуместно сравнивать лучшую челюсть всех времен с кем бы ни было. Для меня это несравнимо. У Хабиба величайшая челюсть всех времен.