«Петр Ян бил больших ребят, и мы такие: «Вот он в порядке, а?» Большое интервью с Александром Волкановски

Эксклюзив с чемпионом.

В ночь на 10 апреля чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски подерется с Корейским Зомби в своей третьей защите титула.

Волкановски не проигрывает с мая 2013-го — последний и единственный человек, кто побеждал его, Кори Нельсон, сейчас работает крановщиком в Австралии. С того поражения хай-кик-нокаутом (случилось оно, кстати, в полусреднем весе, на две категории выше нынешнего дивизиона Волкановски) Алекс отгрохал 20-матчевую победную серию, половина которой приходится на его карьеру в UFC.

Волкановски воплощает собой эволюцию ММА с точки зрения не просто универсализма, глубины арсенала, но и конкретно позиционного мастерства. Каждый последующий чемпион полулегкого веса дрался все более и более позиционно грамотно. Больше расчета, больше адаптации, больше защиты, больше финтов и так далее. Холлоуэй был более позиционным, чем Альдо, а Волкановски — чем Холлоуэй. Добавим к этому отменную функционалку, физическую силу и круглогодичный тонус (тоже новая веха бойцов UFC — теперь уже не просто нужно правильно жить и питаться только в 8-12 неделях лагеря к бою, но и вообще всегда) — и получаем представление, кто такой Волкановски и почему он чемпион.

В этот раз, по прихоти обстоятельств и специфики бизнеса UFC, соперник у австралийца не тот, кто тянет на первого претендента или новую породу полулегковеса. Корейский Зомби хоть и ветеран этого дивизиона со своими знаковыми победами и золотыми хайлайтами и в последних пяти боях у него 4-1, но все-таки Ортеге в позапрошлом бою он проиграл без малейших шансов — 0-5 по раундам, победой над середняком Дэном Иге такие поражения не закрываются и уж тем более титульники не получают. Особенно с учетом того, что Ортега после Зомби сам потом получил от Волкановски свои 0-5 по раундам (пусть и с той гильотиной) и теперь кореец дерется с Александром. Конечно, давно доказано, что ММА-математика не работает, в отдельном бою любой может на этом уровне победить любого, но все равно вывеска Волкановски — Зомби получилась уж совсем блеклой.

Поединок совсем плохо идет во всех соцсетях, сильно уступая Яну и Стерлингу, а про Чимаева и Бернса даже говорить не приходится. Так или иначе, Волкановски все это мало касается, он на своем великом пути — только 10 бойцов в истории UFC достигали 11 побед подряд, — и теперь у Алекса есть возможность попасть в этот мизерный процент.

За пару дней до боя мы созвонились с австралийцем, чтобы поговорить о предстоящем поединке, спаррингах с Петром Яном и Мовсаром Евлоевым, а также ночных кошмарах после боя с Ортегой.

— Вы всегда в отличной форме. Был ли период в UFC, когда были в плохом физическом состоянии?

— Я всегда в хорошей форме, всегда тщательно отношусь к подготовке. Конечно, бывали бои на коротком уведомлении, но я все равно был в тонусе. В UFC ты должен быть готов, что тебе предложат бой в самый неожиданный момент, поэтому нужно быть в форме.

— Если бы вы могли делать к бою только три упражнения на выносливость, что за упражнения это были бы?

— Борьба, она стопроцентно помогает выносливости, спарринги и велотренажер- аэробайк. Велотренажер — это очень интенсивная тренировка для кардио.

— Какое у вас отношение к бегу?

— Я не так много бегаю. Та сердечно-сосудистая последовательность, которая создается при беге, — я делаю ее аналог в зале. Какая-то работа на борьбу, отработка техники, еще кое-какие отработки — я создаю точно такую же сердечно-сосудистую цепочку. Я не особо много бегаю.

— Среди всех действующих чемпионов UFC вы бьете лоу-кики чаще всего. Не так часто можно увидеть маленького, плотного борца, который выбрасывает столько лоу-киков. Как вы пришли к этому стилю?

— Это медленно и постепенно вошло в мою игру. Сейчас лоу-кики — очень большая вещь для меня, от этого зависит, как я двигаюсь, как я контролирую соперников, как я готовлю определенные вещи. Для всего этого важно наносить ущерб ногам соперника. Лоу-кики вплелись в мой стиль в поздней части карьеры. На раннем этапе выступлений я их где-то успешно попробовал и стал использовать чуть чаще. Потом еще чаще. Еще и еще. Стал чаще нарабатывать их в спаррингах, увидел, что это работает, что это помогает мне адаптироваться. Я видел, что у меня получалась какая-то адаптация, и я задумывался, почему она получилась, и делал определенные выводы.

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Александр Волкановски. Фото Global Look Press

— Всегда удивляло, как стойко и легко вы держите тяжелые удары в корпус. Макс Холлоуэй просто прошил вас спиннинг бэк-киком, Чад Мендес доводил мощные левые хуки в печень, а вы все легко держали.

— Здесь дело и в крепкости мыщц, и в том, что я просто сам по себе стойкий парень. Мы много работаем над укреплением мышц кора, и плюс еще такой момент — видишь ли ты удар. Если ты видишь удар в корпус, тебе легче его выдержать и как-то сгруппироваться, частично заблокировать. И еще такая история — мы с моим другом когда-то собирались и выпивали, и потом я просил его бить мне по корпусу. Он отбивал мне все кишки. Может быть, и от этого я тоже стал покрепче (смеется). Я поднимал руки и кричал ему: «Бей меня».

— Люди недооценивают вашу победу над Чадом Мендесом. Может быть, он уже и прошел на тот момент свой пик, но дрался блестяще и в первые полтора раунда в тот вечер мог бы финишировать любого. Вы тогда, кстати, дрались рискованнее, чем обычно, много разменивались. Это была часть плана?

— Да, это была стратегия на бой. Он очень мощный, мускулистый, сильный. Я знал, что он склонен уставать в поединке. И если я заставлю его выбрасывать силовые удары, паниковать, буду давить его, он будет весь напряжен, начнет бросать в меня бомбы и устанет. И тогда я смогу завладеть боем в поздних раундах. Конечно, все это нужно было исполнить, не пропустив самому. Я хорошо ставил блок, видел его удары, парочка, конечно, зашла, но это издержки того стиля, который мы выбрали на тот бой. И, несмотря на пропущенные удары, это был реально лучший план. Плюс было здорово показать стойкость, ментальную жесткость. Повторюсь, я видел все эти удары, просто несколько из них прошили мой блок.

— Вы много тренировались с Петром Яном в Tiger Muay Thai. Помните вашу первую встречу и впечатление от него?

— Я давно знаю Петра Яна, еще задолго до его прихода в UFC. По нему сразу было видно, что он в порядке, что бои — это его. У меня всегда была к нему симпатия. В Tiger часто приходили ребята, которые хотели очень жестко работать в спаррингах, многие из них были гораздо крупнее Петра, но он работал с ними хладнокровно и бил их всех подряд. Помню, мы сидели и смотрели на него, крупные ребята заходили в спарринг и начинали жестко работать против него, а он их укрощал. Мы думали: «В каком он порядке,а?» Мы как-то сразу сошлись с ним, много спарринговали, с большим уважением относились друг к другу. Я всегда знал, что это зверь. Когда он попал в UFC, понял, что он проложит дорогу к поясу.

Наши плюсы с Петром похожи. Выносливость, функционалка, давление, всегда правильное отношение к делу, бойцовский интеллект. Он просчитывает соперников, замедляет их и разбирает на части. Он очень умен. Мы с ним похожи в том, что у нас во всех графах боя стоят галочки. Ставить на его или мою победу — это всегда безопасная ставка.

— В полулегком весе поднимается Мовсар Евлоев, выиграл уже 5 боев подряд. Что думаете о нем?

— Он хорош. То, что этот парень в топ-15, показывает, насколько наш дивизион укомплектован. Я слежу за всеми ребятами в 145 фунтах. Я, кстати, тренировался с Мовсаром в Tiger Muay Thai, приятный парень. У него уже есть пара побед в UFC над сильными ребятами, он заслуживает рейтингового соперника. Он хороший универсальный боец, здорово борется, неумолимый, стратегически грамотный. Опять-таки, у него тоже во многих графах проставлены галочки. Как у меня и Петра Яна.

— На своем канале вы сказали, что финишируете Корейского Зомби. Почему после четырех решений подряд такая уверенность в досрочной победе?

— Просто потому что я знаю, в каком я сейчас состоянии. Еще два кемпа назад я бы не был так уверен в досрочной победе, но сейчас... по тому, что я чувствую, что я вижу, по тем знаниям, что у меня есть, по функционалке — я просто вышел на другой уровень. Я ни в коем случае не хочу задеть Зомби, исхожу чисто из своего состояния. С моей функционалкой и 5 раундами я вижу хороший шанс для финиша. И стилистически у меня будет много возможностей открыть кое-какие двери. И если я не воспользуюсь ими, тогда точно не буду доволен поединком, даже если он завершится победой. Я просто знаю, что я могу в этом бою и чего жду от себя.

— У вас 10 побед подряд в UFС. После какой из этих побед вы были недовольны собой сильнее всего?

— Таких было несколько. Безусловно, бой на Бойцовском острове входит в их число, второй поединок против Макса. Бывают бои, когда ты не показал все, что мог, потому что не был стопроцентно готов. Ко второму бою против Макса я готовился всего 6 недель, это мало времени для такого поединка. Мы тогда подписали новый контракт, я был в ситуации, когда согласие на бой даже на коротком уведомлении стоило того. В том бою я не показал все, что мог. Был еще мой третий поединок в UFC, против Шейна Янга, тогда соперник сменился в последний момент, я чувствовал на себе сильное давление... Вот после этих двух боев, пожалуй, я был недовольнее всего.

— После боя с Ортегой был ли у вас хоть один ночной кошмар, в котором вы не выбираетесь из этой гильотины?

— Не было (смеется). Ночной кошмар был в самом бою, когда я попал в гильотину. Реально в ней я чувствовал себя как в страшном сне: «Что происходит?» Но я прорвался, и после боя она мне ни разу не снилась.

— Вам 33 года, самый возрастной чемпион в истории полулегкого веса. Как долго еще вы хотите драться?

— Думаю, может быть, где-то 9 боев я еще смогу осилить. Несколько лет у меня точно есть. Точно не скажу, не знаю (смеется). Я бы хотел сказать, что еще 20 боев буду здесь, но нужно быть реалистом.

Поединок Волкановски и Зомби пройдет в ночь 10 апреля примерно в 06.30 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию турнира UFC 273.